Ваш сетевой друг-кулинар для приготовления полезных блюд для всей семьи

Наше интуитивное приложение NutriU легко подключить к аэрогрилю — оно станет для вас другом-кулинаром на каждый день. Вам доступно не только обжаривание полезных ингредиентов, но и множество других замечательных рецептов, а также удаленный мониторинг работы прибора, чтобы вы могли тратить время на более важные дела.