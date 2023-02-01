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    Airfryer

    Серия 5000 XXL Connected

    HD9285/93
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    • Ваш сетевой друг-кулинар для приготовления полезных блюд Ваш сетевой друг-кулинар для приготовления полезных блюд Ваш сетевой друг-кулинар для приготовления полезных блюд
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      Airfryer Серия 5000 XXL Connected

      HD9285/93
      Поиск материалов поддержки для этого продукта

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        Airfryer

        Airfryer

        Серия 5000 XXL Connected

        - {discount-value}

        Итого:

        Ваш сетевой друг-кулинар для приготовления полезных блюд

        Соедините с приложением NutriU, чтобы вдохновляться рецептами каждый день

        • Поддержка приложения NutriU
        • Аэрогриль 16 в 1
        • 7,2 л (1,4 кг)
        • Технология Rapid Air
        • Форма для выпечки в комплекте
        Ваш сетевой друг-кулинар для приготовления полезных блюд для всей семьи

        Ваш сетевой друг-кулинар для приготовления полезных блюд для всей семьи

        Наше интуитивное приложение NutriU легко подключить к аэрогрилю — оно станет для вас другом-кулинаром на каждый день. Вам доступно не только обжаривание полезных ингредиентов, но и множество других замечательных рецептов, а также удаленный мониторинг работы прибора, чтобы вы могли тратить время на более важные дела.

        Очень универсальный и многофункциональный аэрогриль "Все в одном"

        Очень универсальный и многофункциональный аэрогриль "Все в одном"

        Новый аэрогриль Philips серии 5000 XXL Connected имеет 16 разных функций приготовления: жарьте, выпекайте, готовьте на гриле, запекайте, выпаривайте влагу, обжаривайте, размораживайте, подогревайте, ферментируйте и не только.

        Рецепты вкуснейших и полезных блюд для аэрогриля на каждый день

        Рецепты вкуснейших и полезных блюд для аэрогриля на каждый день

        Откройте для себя сотни впечатляющих рецептов для аэрогриля — это полезные, вкусные и быстрые в приготовлении блюда. Рецепты в приложении NutriU создаются при поддержке нутрициологов для повседневного приготовления.

        Выберите, установите и расслабьтесь

        Выберите, установите и расслабьтесь

        Выберите рецепт, отправьте его в аэрогриль и наблюдайте за приготовлением еды, сидя с комфортом на диване. Приложение NutriU предлагает пошаговые руководства для приготовления домашних блюд, которые придутся по душе всей семье. Также доступно голосовое управление, совместимое с Amazon Alexa.

        Здоровая жареная пища благодаря технологии Rapid Air

        Здоровая жареная пища благодаря технологии Rapid Air

        Технология Rapid Air с уникальным дизайном в форме звезды обеспечивает оптимальный потом воздуха для создания блюд с хрустящей корочкой и нежной текстурой внутри — практически или совсем без масла.

        Вкуснейшие блюда и на 90 % меньше жира**

        Вкуснейшие блюда и на 90 % меньше жира**

        В аэрогриле Philips серии 5000 XXL Connected используется горячий воздух для приготовления ваших любимых блюд с хрустящей корочкой, обеспечивая на 90% меньше**.

        Размер XXL. Для всей семьи

        Размер XXL. Для всей семьи

        Аэрогриль Philips серии 5000 XXL Connected разработан с учетом нужд всей семьи. Корзина вместимостью 1,4 кг и чаша объемом 7,2 л позволяют готовить самые разные блюда. Готовьте до 6 порций за раз для семьи и друзей.

        Экономия времени и электричества

        Экономия времени и электричества

        Аэрогрили Philips работают эффективнее, экономя время и электричество — до 60 % меньше расход электроэнергии и до 40 % быстрее, чем традиционный духовой шкаф.***

        Простота использования и очистки

        Простота использования и очистки

        Все съемные компоненты можно мыть в посудомоечной машине. Корзина аэрогриля QuickClean имеет антипригарное покрытие для удобной очистки. Жарка в аэрогриле также означает, что в доме не будет запаха традиционного фритюра.

        • Страна изготовления

          Сделано в
          Китай

        • Аксессуары

          В комплекте
          Форма для выпечки

        • Технические характеристики

          Напряжение
          220–240  В
          Длина шнура
          0,8  м
          Мощность
          2000  Вт
          Частота
          50  Гц

        • Вес и габариты

          Размеры изделия (Д х Ш х В)
          410 x 300 x 330 мм
          Вес изделия
          6,25  кг

        • Общие характеристики

          Индикатор включения питания
          Да
          Можно мыть в посудомоечной машине
          Да
          Функции устройства
          • Подключение к сети Wi-Fi
          • Технология Rapid Air
          • Технология Fat Removal
          • Приложение NutriU
          • Поддержание температуры
          Настройка температуры
          40–200 °C
          Настройка времени
          До 60 минут
          Антипригарное покрытие
          Да
          Функция сохранения настроек
          Да
          QuickClean
          Да
          Внутреннее покрытие без бисфенола-А
          Да

        • Дизайн и отделка

          Цвет
          Черный и темно-серебристый

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

        • Забота об окружающей среде

          Упаковка
          > 90 % переработанных материалов
          Инструкция по эксплуатации
          из 100% переработанной бумаги

        • Емкость

          Противень (литров*)
          7.2  л
          Порции
          6
          Корзина (кг)
          1,4 кг

        • Функции приготовления

          Быстрый поток воздуха
          • • Фритюр
          • • Жарка
          • • Гриль
          • • Выпекание
          • • Смешанное приготовление
          • • Стир-фрай
          • • Соте
          • • Замороженные ингредиенты
          • • Разогрев
          • • Разморозка
          • • Поддержание температуры
          • • Выпаривание влаги
          • • Поджарка
          • • Тушение в соусе
          • • Ферментирование
          • • Конфи

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              • Количество рецептов может различаться в разных странах
              • * По сравнению с картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице Philips
              • **Средний процент на основании тестирования во внутренней лаборатории на продуктах HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880; приготовление одной куриной грудки (AF 160 °C без предварительного нагрева) или филе лосося (AF 200 °C без предварительного нагрева) по сравнению с духовым шкафом класса A. Точное значение может различаться в зависимости от типа аэрогриля и рецепта.

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              О Philips
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              Продавец интернет-магазина:

              ООО «Филипс Украина»
              03038, Украина
              г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
              Код ЕДРПОУ 33744042

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