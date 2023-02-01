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Серия 5000 XXL Connected
Итого:
Наше интуитивное приложение NutriU легко подключить к аэрогрилю — оно станет для вас другом-кулинаром на каждый день. Вам доступно не только обжаривание полезных ингредиентов, но и множество других замечательных рецептов, а также удаленный мониторинг работы прибора, чтобы вы могли тратить время на более важные дела.
Новый аэрогриль Philips серии 5000 XXL Connected имеет 16 разных функций приготовления: жарьте, выпекайте, готовьте на гриле, запекайте, выпаривайте влагу, обжаривайте, размораживайте, подогревайте, ферментируйте и не только.
Откройте для себя сотни впечатляющих рецептов для аэрогриля — это полезные, вкусные и быстрые в приготовлении блюда. Рецепты в приложении NutriU создаются при поддержке нутрициологов для повседневного приготовления.
Выберите рецепт, отправьте его в аэрогриль и наблюдайте за приготовлением еды, сидя с комфортом на диване. Приложение NutriU предлагает пошаговые руководства для приготовления домашних блюд, которые придутся по душе всей семье. Также доступно голосовое управление, совместимое с Amazon Alexa.
Технология Rapid Air с уникальным дизайном в форме звезды обеспечивает оптимальный потом воздуха для создания блюд с хрустящей корочкой и нежной текстурой внутри — практически или совсем без масла.
В аэрогриле Philips серии 5000 XXL Connected используется горячий воздух для приготовления ваших любимых блюд с хрустящей корочкой, обеспечивая на 90% меньше**.
Аэрогриль Philips серии 5000 XXL Connected разработан с учетом нужд всей семьи. Корзина вместимостью 1,4 кг и чаша объемом 7,2 л позволяют готовить самые разные блюда. Готовьте до 6 порций за раз для семьи и друзей.
Аэрогрили Philips работают эффективнее, экономя время и электричество — до 60 % меньше расход электроэнергии и до 40 % быстрее, чем традиционный духовой шкаф.***
Все съемные компоненты можно мыть в посудомоечной машине. Корзина аэрогриля QuickClean имеет антипригарное покрытие для удобной очистки. Жарка в аэрогриле также означает, что в доме не будет запаха традиционного фритюра.
Страна изготовления
Аксессуары
Технические характеристики
Вес и габариты
Общие характеристики
Дизайн и отделка
Обслуживание
Забота об окружающей среде
Емкость
Функции приготовления
HD9957/00
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