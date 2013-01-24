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Удобство наливания любых жидкостей
Разные напитки и ингредиенты готовятся при разной температуре. Кнопки с предварительно заданными настройками на основании этого элегантного чайника позволяют выбрать подходящую температуру воды. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удобство наливания любых жидкостей
Разные напитки и ингредиенты готовятся при разной температуре. Кнопки с предварительно заданными настройками на основании этого элегантного чайника позволяют выбрать подходящую температуру воды. Узнать обо всех преимуществах
Удобство наливания любых жидкостей
Разные напитки и ингредиенты готовятся при разной температуре. Кнопки с предварительно заданными настройками на основании этого элегантного чайника позволяют выбрать подходящую температуру воды. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удобство наливания любых жидкостей
Разные напитки и ингредиенты готовятся при разной температуре. Кнопки с предварительно заданными настройками на основании этого элегантного чайника позволяют выбрать подходящую температуру воды. Узнать обо всех преимуществах
Чайник с контролем температуры
Цена магазина Philips
Итого:
Запрограммированные режимы (40 °C, 60 °C, 80 °C и 100 °C) обеспечивают оптимальное нагревание воды до нужной температуры для подогрева грудного молока, приготовления чая, растворимого кофе, супа и лапши. Чтобы узнать, какой температуры вода необходима для приготовления напитка, обратитесь к инструкциям производителя.
Съемный микрофильтр в носике удерживает мельчайшие частицы накипи размером 200 микрон, чтобы вода всегда была чистой.
Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.
Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса.
Крышка плавно открывается нажатием кнопки, что исключает контакт с паром. Широкое отверстие упрощает процесс очистки.
Удобный индикатор под ручкой позволяет следить за количеством воды.
Красивая подсветка выключателя чайника загорается, когда чайник включен.
Благодаря специальной функции поддерживается выбранная температура воды, поэтому ее не нужно кипятить повторно.
Прочный полностью металлический корпус из пищевой шлифованной нержавеющей стали для долгой и надежной службы.
Обслуживание
Страна изготовления
Забота об окружающей среде
Отделка