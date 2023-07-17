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HD9880/90
Идеальная связка: аэрогриль + HomeID
Мы убрали лишние сложности, чтобы вы всегда могли без лишних усилий готовить очень вкусные блюда! Приложение HomeID подключается к аэрогрилю Combi и помогает вам, предлагая рекомендации и рецепты для экономии времени.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ovi Combi Connected (8.3 л, 22 функции, аксесcуар)
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Приготовление с подсказками: готовьте вкуснейшие блюда без лишних усилий, подключив аэрогриль Combi к приложению HomeID. Выбирайте из большого количества блюд со всего мира, следуйте подсказкам HomeID и даже выгружайте собственные любимые рецепты!
Сенсация вкуса: представьте, что вкус блюд, что вы готовите, всегда будет идеальным, а перед вами откроется целая книга интересных рецептов. С технологией Rapid CombiAir это стало реальностью! Ваш аэрогриль Combi с приложением HomeID автоматически регулирует время и температуру приготовления, а также скорость воздухопотока. Выберите низкую скорость для приготовления стейка су-вид, томления и тушения. Разные скорости воздухопотока помогут обеспечить нежную текстуру блюд внутри и идеальную корочку снаружи.
Пошаговые инструкции: новые автоматические программы приготовления Philips помогут готовить без лишних усилий, даже когда вы торопитесь, и достигать оптимальных результатов. Просто выберите ингредиенты и их количество — аэрогриль Combi позаботится об остальном.
Персонализация приготовления: готовьте стейк и другие белковые блюда с любимой степенью прожарки.* Встроенный кулинарный термометр даст вам свободу творчества.
Функция QuickClean нового поколения: мы сделали проще не только приготовление, но и очистку устройства благодаря новой конструкции. Инновационный дизайн позволяет легко очищать внутренние компоненты аэрогриля Combi — все компоненты также можно мыть в посудомоечной машине.
Действительно полезно: готовьте блюда, используя на 99 % меньше масла***. Вы сможете ощутить их насыщенный вкус без масла, поскольку аэрогриль Combi готовит с помощью горячего воздуха.
Больше еды за меньшее время: готовьте большие порции и блюда на 7+ человек без лишних усилий благодаря емкости XXL 2 кг / 8,3 л — это наш самый большой аэрогриль в истории.
Вдохновляйтесь и готовьте разные блюда в стиле фритюра и гриля, жарьте, выпекайте, тушите, готовьте су-вид, томите, обжаривайте, выпаривайте влагу, размораживайте и не только! Находите рецепты и готовьте в разных режимах с советами от шеф-поваров и других пользователей HomeID.
Стильный дизайн и интуитивный дисплей: аэрогриль впишется в интерьер кухни, а вы легко разберетесь, как использовать устройство
Хорошо и для вас, и для планеты: экономьте до 70 % электричества и готовьте на 40 % быстрее; данные для аэрогриля Philips по сравнению с обычным духовым шкафом**.
Узнает, что вам нравится: чем больше вы пользуетесь аэрогрилем Combi, тем лучше HomeID понимает ваши привычки и рекомендует все более подходящие рецепты согласно вашим предпочтениям.
Страна изготовления
Технические характеристики
Вес и габариты
Общие характеристики
Дизайн и отделка
Обслуживание
Экологическая безопасность
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