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    • Идеальная связка: аэрогриль + HomeID Идеальная связка: аэрогриль + HomeID Идеальная связка: аэрогриль + HomeID
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      Мультипечь Philips Ovi Combi Connected (8.3 л, 22 функции, аксесcуар)

      HD9880/90

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Идеальная связка: аэрогриль + HomeID

      Мы убрали лишние сложности, чтобы вы всегда могли без лишних усилий готовить очень вкусные блюда! Приложение HomeID подключается к аэрогрилю Combi и помогает вам, предлагая рекомендации и рецепты для экономии времени.

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      Мультипечь Philips Ovi Combi Connected (8.3 л, 22 функции, аксесcуар)

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      этот продукт
      Мультипечь Philips
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      Мультипечь Philips

      Ovi Combi Connected (8.3 л, 22 функции, аксесcуар)

      Итого

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      Идеальная связка: аэрогриль + HomeID

      для гарантированного результата и приготовления вкусных блюд

      • Rapid CombiAir
      • Кулинарный термометр
      • Программы автоматического приготовления
      • Подключение к HomeID
      • 22 в 1
      HomeID — ваш проводник в мир полезного питания

      HomeID — ваш проводник в мир полезного питания

      Приготовление с подсказками: готовьте вкуснейшие блюда без лишних усилий, подключив аэрогриль Combi к приложению HomeID. Выбирайте из большого количества блюд со всего мира, следуйте подсказкам HomeID и даже выгружайте собственные любимые рецепты!

      Технология Rapid CombiAir для оптимального приготовления блюд

      Технология Rapid CombiAir для оптимального приготовления блюд

      Сенсация вкуса: представьте, что вкус блюд, что вы готовите, всегда будет идеальным, а перед вами откроется целая книга интересных рецептов. С технологией Rapid CombiAir это стало реальностью! Ваш аэрогриль Combi с приложением HomeID автоматически регулирует время и температуру приготовления, а также скорость воздухопотока. Выберите низкую скорость для приготовления стейка су-вид, томления и тушения. Разные скорости воздухопотока помогут обеспечить нежную текстуру блюд внутри и идеальную корочку снаружи.

      Автоматические программы приготовления для оптимальных результатов

      Автоматические программы приготовления для оптимальных результатов

      Пошаговые инструкции: новые автоматические программы приготовления Philips помогут готовить без лишних усилий, даже когда вы торопитесь, и достигать оптимальных результатов. Просто выберите ингредиенты и их количество — аэрогриль Combi позаботится об остальном.

      Кулинарный термометр позволит легко готовить идеальные блюда

      Кулинарный термометр позволит легко готовить идеальные блюда

      Персонализация приготовления: готовьте стейк и другие белковые блюда с любимой степенью прожарки.* Встроенный кулинарный термометр даст вам свободу творчества.

      Функция QuickClean: полный доступ к очистке, можно мыть в посудомоечной машине

      Функция QuickClean: полный доступ к очистке, можно мыть в посудомоечной машине

      Функция QuickClean нового поколения: мы сделали проще не только приготовление, но и очистку устройства благодаря новой конструкции. Инновационный дизайн позволяет легко очищать внутренние компоненты аэрогриля Combi — все компоненты также можно мыть в посудомоечной машине.

      Обработка ингредиентов горячим воздухом и никакого масла

      Обработка ингредиентов горячим воздухом и никакого масла

      Действительно полезно: готовьте блюда, используя на 99 % меньше масла***. Вы сможете ощутить их насыщенный вкус без масла, поскольку аэрогриль Combi готовит с помощью горячего воздуха.

      Емкость XXL, идеально для приготовления больших порций для всей семьи

      Емкость XXL, идеально для приготовления больших порций для всей семьи

      Больше еды за меньшее время: готовьте большие порции и блюда на 7+ человек без лишних усилий благодаря емкости XXL 2 кг / 8,3 л — это наш самый большой аэрогриль в истории.

      Готовьте еще больше блюд с широким рядом функций приготовления

      Готовьте еще больше блюд с широким рядом функций приготовления

      Вдохновляйтесь и готовьте разные блюда в стиле фритюра и гриля, жарьте, выпекайте, тушите, готовьте су-вид, томите, обжаривайте, выпаривайте влагу, размораживайте и не только! Находите рецепты и готовьте в разных режимах с советами от шеф-поваров и других пользователей HomeID.

      Интуитивный дисплей для удобной работы с устройством

      Интуитивный дисплей для удобной работы с устройством

      Стильный дизайн и интуитивный дисплей: аэрогриль впишется в интерьер кухни, а вы легко разберетесь, как использовать устройство

      До 70 % меньше расходов на электричество и приготовление на 40 % быстрее**

      До 70 % меньше расходов на электричество и приготовление на 40 % быстрее**

      Хорошо и для вас, и для планеты: экономьте до 70 % электричества и готовьте на 40 % быстрее; данные для аэрогриля Philips по сравнению с обычным духовым шкафом**.

      Узнает, что вам нравится, при подключении к HomeID

      Узнает, что вам нравится, при подключении к HomeID

      Узнает, что вам нравится: чем больше вы пользуетесь аэрогрилем Combi, тем лучше HomeID понимает ваши привычки и рекомендует все более подходящие рецепты согласно вашим предпочтениям.

      • Страна изготовления

        Сделано:
        Китай

      • Технические характеристики

        Мощность
        2200  W
        Длина шнура
        1  m
        Мгновенное включение / без предварительного нагрева
        Да
        Интерфейс
        Цифровой
        Кнопка поддержания температуры
        Да
        Кнопка предустановок
        Да
        TFT-экран
        Да

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        9,4  kg
        Размеры изделия (ШxВxГ)
        335 x 351 x 443 мм

      • Общие характеристики

        Регулируемый термостат
        Да
        Индикатор включения питания
        Да
        Автоматическое отключение
        Да
        Ненагревающиеся ручки
        Да
        Можно мыть в посудомоечной машине
        Да
        Индикатор температуры
        Да
        Настройка температуры
        Да
        Функция предустановок для приготовления
        Да
        Термоизолированный корпус
        Да
        Функции устройства
        • Автоматическое отключение
        • Термоизолированный корпус
        • Простая очистка: можно мыть в посудомоечной машине
        • Переключатель питания
        • Настройка температуры
        • QuickClean
        • Технология Rapid CombiAir
        • Цифровой сенсорный экран
        • Настройка времени
        • Без предварительного нагрева (мгновенное включение)
        • Подключение по Wi-Fi
        • Рецепты в приложении
        Встроенный переключатель питания
        Да
        Технология
        Технология Rapid Air
        Переключатель питания
        Да
        Настройка времени
        Да
        Антипригарное покрытие
        Да
        Запатентованная технология Rapid Air
        Да
        Удобная ручка
        Да
        Способ приготовления
        • Фритюр
        • Жарка
        • Гриль
        • Выпекание
        • Смешанное приготовление
        • Стир-фрай
        • Соте
        • Замороженные ингредиенты
        • Разогрев
        • Разморозка
        • Поддержание температуры
        • Выпаривание влаги
        • Поджарка
        • Тушение в соусе
        • Ферментирование
        • Конфи
        • Томление
        • Тушение
        • Су-вид
        • Комби-выпекание
        • Комби-жарка
        • Комби-гриль
        QuickClean
        Да
        Внутреннее покрытие без бисфенола-А
        Да

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Черный
        Материал основного корпуса
        Пластик

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да
        Гарантия 2 года
        Да

      • Экологическая безопасность

        Упаковка
        >90 % переработанных материалов
        Инструкция по эксплуатации
        100 % переработанной бумаги

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      • Точность: +/- 1 °C для идеальной температуры внутри.
      • *Потребление энергии при приготовлении одной куриной грудки (AF 160 °C без предварительного нагрева) или филе лосося (200 °C без предварительного нагрева) по сравнению с духовым шкафом класса A. Средний процент на основании тестирования во внутренней лаборатории на моделях HD9280, HD9650, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880.
      • **Приготовление 1 кг свежего картофеля фри с 1 столовой ложкой масла по сравнению с обычным фритюром и 2 л масла.
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