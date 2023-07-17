Технология Rapid CombiAir для оптимального приготовления блюд

Сенсация вкуса: представьте, что вкус блюд, что вы готовите, всегда будет идеальным, а перед вами откроется целая книга интересных рецептов. С технологией Rapid CombiAir это стало реальностью! Ваш аэрогриль Combi с приложением HomeID автоматически регулирует время и температуру приготовления, а также скорость воздухопотока. Выберите низкую скорость для приготовления стейка су-вид, томления и тушения. Разные скорости воздухопотока помогут обеспечить нежную текстуру блюд внутри и идеальную корочку снаружи.