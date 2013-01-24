Набор для вечеринки
Набор для приготовления блюд для вечеринок в аэрогриле Philips позволит без труда готовить вкусные и полезные блюда для всех гостей. Двухуровневый аксессуар и разделитель для еды позволят готовить больше ингредиентов за один раз. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Набор для вечеринки
Набор для приготовления блюд для вечеринок в аэрогриле Philips позволит без труда готовить вкусные и полезные блюда для всех гостей. Двухуровневый аксессуар и разделитель для еды позволят готовить больше ингредиентов за один раз. Узнать обо всех преимуществах
Набор для вечеринки
Набор для приготовления блюд для вечеринок в аэрогриле Philips позволит без труда готовить вкусные и полезные блюда для всех гостей. Двухуровневый аксессуар и разделитель для еды позволят готовить больше ингредиентов за один раз. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Набор для вечеринки
Набор для приготовления блюд для вечеринок в аэрогриле Philips позволит без труда готовить вкусные и полезные блюда для всех гостей. Двухуровневый аксессуар и разделитель для еды позволят готовить больше ингредиентов за один раз. Узнать обо всех преимуществах
В комплект входит брошюра с советами от шеф-повара, рецептами для начинающих и временем приготовления в аэрогриле
Расширьте возможности аэрогриля, используя двухуровневый аксессуар. Запекайте и обжаривайте вкусные бургеры, куриные крылышки, рыбу и многое другое. Готовить полезные блюда теперь так просто и быстро!
Экономьте время и разграничивайте зоны приготовления в аэрогриле с помощью разделителя для еды. Запекайте, обжаривайте и готовьте на гриле одновременно несколько блюд, не смешивая их.
Для максимально удобного использования двухуровневый аксессуар и разделитель для еды можно мыть в посудомоечной машине.
Забота об окружающей среде
Вес и габариты
Дизайн и отделка
Аксессуары в комплекте
Совместимость изделия