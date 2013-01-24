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Набор аксессуаров XXL для аэрогриля

HD9950/00
Общая оценка / 5
  • Набор для вечеринки Набор для вечеринки Набор для вечеринки
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    Набор аксессуаров XXL для аэрогриля

    HD9950/00
    Общая оценка / 5

    Набор для вечеринки

    Набор для приготовления блюд для вечеринок в аэрогриле Philips позволит без труда готовить вкусные и полезные блюда для всех гостей. Двухуровневый аксессуар и разделитель для еды позволят готовить больше ингредиентов за один раз. Узнать обо всех преимуществах

    Набор аксессуаров XXL для аэрогриля

    Набор для вечеринки

    Набор для приготовления блюд для вечеринок в аэрогриле Philips позволит без труда готовить вкусные и полезные блюда для всех гостей. Двухуровневый аксессуар и разделитель для еды позволят готовить больше ингредиентов за один раз. Узнать обо всех преимуществах

    Набор для вечеринки

    Набор для приготовления блюд для вечеринок в аэрогриле Philips позволит без труда готовить вкусные и полезные блюда для всех гостей. Двухуровневый аксессуар и разделитель для еды позволят готовить больше ингредиентов за один раз. Узнать обо всех преимуществах

    Набор аксессуаров XXL для аэрогриля

    Набор для вечеринки

    Набор для приготовления блюд для вечеринок в аэрогриле Philips позволит без труда готовить вкусные и полезные блюда для всех гостей. Двухуровневый аксессуар и разделитель для еды позволят готовить больше ингредиентов за один раз. Узнать обо всех преимуществах

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      Набор для вечеринки

      Аксессуары и советы по блюдам для вечеринок в аэрогриле

      • Набор для вечеринки
      • Двухуровневый аксессуар — 1 шт.
      • Разделитель для еды — 1 шт.
      • Брошюра с рецептами — 1 шт.
      Брошюра с блюдами в аэрогриле для тех, кто хочет устроить незабываемую вечеринку

      Брошюра с блюдами в аэрогриле для тех, кто хочет устроить незабываемую вечеринку

      В комплект входит брошюра с советами от шеф-повара, рецептами для начинающих и временем приготовления в аэрогриле

      Увеличьте поверхность приготовления вдвое с помощью специального аксессуара

      Расширьте возможности аэрогриля, используя двухуровневый аксессуар. Запекайте и обжаривайте вкусные бургеры, куриные крылышки, рыбу и многое другое. Готовить полезные блюда теперь так просто и быстро!

      Разграничивайте ингредиенты в аэрогриле с помощью разделителя

      Экономьте время и разграничивайте зоны приготовления в аэрогриле с помощью разделителя для еды. Запекайте, обжаривайте и готовьте на гриле одновременно несколько блюд, не смешивая их.

      Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

      Для максимально удобного использования двухуровневый аксессуар и разделитель для еды можно мыть в посудомоечной машине.

      Технические характеристики

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        240 x 240 x 90  мм
        Вес изделия
        0,584  кг

      • Дизайн и отделка

        Материал основного корпуса
        Плакированная сталь

      • Аксессуары в комплекте

        Двухуровневая решетка
        Да
        Разделитель для еды
        Да
        Буклет с рецептами
        Да

      • Совместимость изделия

        Совместимые продукты
        Аэрогриль Philips XXL: HD963x и HD965x

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