Набор для вечеринки

Набор для приготовления блюд для вечеринок в аэрогриле Philips позволит без труда готовить вкусные и полезные блюда для всех гостей. Двухуровневый аксессуар и разделитель для еды позволят готовить больше ингредиентов за один раз. Узнать обо всех преимуществах