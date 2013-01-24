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Набор аксессуаров XXL для аэрогриля

HD9952/00
Общая оценка / 5
  • Набор для выпечки Набор для выпечки Набор для выпечки
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    Набор аксессуаров XXL для аэрогриля

    HD9952/00
    Общая оценка / 5

    Набор для выпечки

    Благодаря специальной форме для выпечки в аэрогриле Philips вы сможете готовить по любимым рецептам. Выпекайте восхитительные торты, хлеб, запеканку, пироги с начинкой и многое другое, ведь готовить полезные блюда теперь так просто и быстро! Узнать обо всех преимуществах

    Набор аксессуаров XXL для аэрогриля

    Набор для выпечки

    Благодаря специальной форме для выпечки в аэрогриле Philips вы сможете готовить по любимым рецептам. Выпекайте восхитительные торты, хлеб, запеканку, пироги с начинкой и многое другое, ведь готовить полезные блюда теперь так просто и быстро! Узнать обо всех преимуществах

    Набор для выпечки

    Благодаря специальной форме для выпечки в аэрогриле Philips вы сможете готовить по любимым рецептам. Выпекайте восхитительные торты, хлеб, запеканку, пироги с начинкой и многое другое, ведь готовить полезные блюда теперь так просто и быстро! Узнать обо всех преимуществах

    Набор аксессуаров XXL для аэрогриля

    Набор для выпечки

    Благодаря специальной форме для выпечки в аэрогриле Philips вы сможете готовить по любимым рецептам. Выпекайте восхитительные торты, хлеб, запеканку, пироги с начинкой и многое другое, ведь готовить полезные блюда теперь так просто и быстро! Узнать обо всех преимуществах

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      Набор для выпечки

      Аксессуары и советы по выпеканию в аэрогриле

      • Набор для выпечки
      • Форма для выпечки — 1 шт.
      • Силиконовые формы для кексов — 9 шт.
      • Брошюра с рецептами — 1 шт.
      Брошюра с понятными рецептами выпечки

      Брошюра с понятными рецептами выпечки

      В комплект входит брошюра с советами от шеф-повара, рецептами для начинающих и временем приготовления в аэрогриле

      Форма для выпечки с антипригарным покрытием удобно помещается в аэрогриле XXL

      Форма для выпечки Philips также отлично подходит для приготовления жаркого, рататуя, фриттаты, лазаньи, запеканки, мяса под соусами и других блюд. Вам понравится!

      9 силиконовых форм для кексов для разнообразной выпечки

      Маффины и кексы удобно извлекаются из аэрогриля благодаря гибкому материалу форм. Выпечка как на картинке! Эти формы изготовлены из силикона без запаха и подходят для многоразового использования в аэрогриле.

      Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

      Форму для выпечки в аэрогриле и формы для кексов можно мыть в посудомоечной машине для последующего использования.

      Технические характеристики

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        220 x 208 x 73  миллиметра
        Размеры упаковки (Д x Ш x В)
        240 x 240 x 90  миллиметра
        Вес изделия
        0,506  кг

      • Аксессуары в комплекте

        Буклет
        Да
        Форма для выпечки
        Да
        Форма для выпечки
        Да
        Формы для кексов — 9 шт.
        Да

      • Совместимость изделия

        Совместимые продукты
        Аэрогриль Philips XXL: HD963x и HD965x

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