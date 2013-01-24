Набор для выпечки
Благодаря специальной форме для выпечки в аэрогриле Philips вы сможете готовить по любимым рецептам. Выпекайте восхитительные торты, хлеб, запеканку, пироги с начинкой и многое другое, ведь готовить полезные блюда теперь так просто и быстро! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Набор для выпечки
Благодаря специальной форме для выпечки в аэрогриле Philips вы сможете готовить по любимым рецептам. Выпекайте восхитительные торты, хлеб, запеканку, пироги с начинкой и многое другое, ведь готовить полезные блюда теперь так просто и быстро! Узнать обо всех преимуществах
Набор для выпечки
Благодаря специальной форме для выпечки в аэрогриле Philips вы сможете готовить по любимым рецептам. Выпекайте восхитительные торты, хлеб, запеканку, пироги с начинкой и многое другое, ведь готовить полезные блюда теперь так просто и быстро! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Набор для выпечки
Благодаря специальной форме для выпечки в аэрогриле Philips вы сможете готовить по любимым рецептам. Выпекайте восхитительные торты, хлеб, запеканку, пироги с начинкой и многое другое, ведь готовить полезные блюда теперь так просто и быстро! Узнать обо всех преимуществах
В комплект входит брошюра с советами от шеф-повара, рецептами для начинающих и временем приготовления в аэрогриле
Форма для выпечки Philips также отлично подходит для приготовления жаркого, рататуя, фриттаты, лазаньи, запеканки, мяса под соусами и других блюд. Вам понравится!
Маффины и кексы удобно извлекаются из аэрогриля благодаря гибкому материалу форм. Выпечка как на картинке! Эти формы изготовлены из силикона без запаха и подходят для многоразового использования в аэрогриле.
Форму для выпечки в аэрогриле и формы для кексов можно мыть в посудомоечной машине для последующего использования.
Забота об окружающей среде
Вес и габариты
Аксессуары в комплекте
Совместимость изделия