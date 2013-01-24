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ThermoProtect

Фен

HP8217/00
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  • Эффективная сушка и защита волос Эффективная сушка и защита волос Эффективная сушка и защита волос
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    ThermoProtect Фен

    HP8217/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Эффективная сушка и защита волос

    Быстрая укладка без вреда для волос. Этот фен оснащен несколькими настройками скорости и температуры. Технология ThermoProtect позволит вам быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    ThermoProtect Фен

    Эффективная сушка и защита волос

    Быстрая укладка без вреда для волос. Этот фен оснащен несколькими настройками скорости и температуры. Технология ThermoProtect позволит вам быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре. Узнать обо всех преимуществах

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      Эффективная сушка и защита волос

      • ThermoProtect
      • 2200 Вт
      Функция ThermoProtect предотвращает перегрев волос

      Функция ThermoProtect предотвращает перегрев волос

      Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При постоянной мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.

      DC мотор и мощность 2200 Вт

      DC мотор и мощность 2200 Вт

      Этот фен Philips ThermoProtect мощностью 2200 Вт создает быстрый и мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.

      Шесть режимов температуры и скорости для полного контроля

      Шесть режимов температуры и скорости для полного контроля

      Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.

      Узкая насадка-концентратор для фиксации прически

      Узкая насадка-концентратор для фиксации прически

      Узкая насадка для укладки направляет воздушный поток через отверстие 11 мм для точной укладки на определенных участках. Подходит для придания необходимой формы и фиксации.

      Диффузор для создания упругих и объемных локонов

      Диффузор для создания упругих и объемных локонов

      Благодаря равномерному распределению воздушного потока насадка-диффузор придает волосам дополнительный объем и уменьшает их спутывание. Для наилучших результатов держите диффузор ближе к коже головы и корням волос: пальчики диффузора помогут придать волосам объем и упругость и создать локоны.

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.

      Шнур питания 1,8 м

      Шнур питания 1,8 м

      Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.

      Удобная петелька для хранения

      Удобная петелька для хранения

      У основания ручки находится прорезиненная петелька, благодаря которой прибор удобно хранить как дома, так и в отеле.

      Технические характеристики

      • Особенности

        Керамическое покрытие
        Нет
        Холодный обдув
        Да
        Насадка-диффузор
        Да
        Переключение напряжения
        Нет
        Складная ручка
        Нет
        Петелька для подвешивания
        Да
        Система ионизации
        Нет
        Насадка/концентратор
        Да
        Количество насадок
        2
        Чехол для путешествий в комплекте
        Нет

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Технические характеристики

        Цвет/отделка
        Матовый черный
        Длина шнура
        1,8  м
        Частота
        50–60  Гц
        Мотор
        Мотор постоянного тока
        Мощность
        2200  Вт
        напряжение
        220–240  В
        мощность в ваттах
        2200  Вт

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