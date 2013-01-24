Эффективная сушка и защита волос
Быстрая укладка без вреда для волос. Этот фен оснащен несколькими настройками скорости и температуры. Технология ThermoProtect позволит вам быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре. Узнать обо всех преимуществах
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Эффективная сушка и защита волос
Быстрая укладка без вреда для волос. Этот фен оснащен несколькими настройками скорости и температуры. Технология ThermoProtect позволит вам быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре. Узнать обо всех преимуществах
Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При постоянной мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.
Этот фен Philips ThermoProtect мощностью 2200 Вт создает быстрый и мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.
Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.
Узкая насадка для укладки направляет воздушный поток через отверстие 11 мм для точной укладки на определенных участках. Подходит для придания необходимой формы и фиксации.
Благодаря равномерному распределению воздушного потока насадка-диффузор придает волосам дополнительный объем и уменьшает их спутывание. Для наилучших результатов держите диффузор ближе к коже головы и корням волос: пальчики диффузора помогут придать волосам объем и упругость и создать локоны.
Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.
Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.
У основания ручки находится прорезиненная петелька, благодаря которой прибор удобно хранить как дома, так и в отеле.
Особенности
Обслуживание
Технические характеристики