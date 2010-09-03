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Уход за волосами днем и ночью
Philips представляет уникальную функцию Care Touch®, позволяющую дольше сохранять волосы выпрямленными при меньшем повреждении. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Уход за волосами днем и ночью
Philips представляет уникальную функцию Care Touch®, позволяющую дольше сохранять волосы выпрямленными при меньшем повреждении. Узнать обо всех преимуществах
Уход за волосами днем и ночью
Philips представляет уникальную функцию Care Touch®, позволяющую дольше сохранять волосы выпрямленными при меньшем повреждении. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Уход за волосами днем и ночью
Philips представляет уникальную функцию Care Touch®, позволяющую дольше сохранять волосы выпрямленными при меньшем повреждении. Узнать обо всех преимуществах
Выпрямитель
Итого:
Автоматическая настройка для бережной укладки. Прическа сохранится на весь день, и при этом ваши волосы будут оставаться здоровыми
Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.
Идеальная укладка для любого типа волос благодаря регулируемым цифровым настройкам температурных режимов
Улучшенная технология равномерного распределения тепла от Philips делает воздушный поток однородным по температуре, даже когда фен работает в высокотемпературном режиме; предотвращает повреждение волос из-за перегрева. Это обеспечивает дополнительную защиту, придавая здоровье и блеск волосам.
Выпрямитель быстро нагревается и готов к использованию всего через 30 секунд после включения
Длинный шнур обеспечивает максимальное удобство использования.
Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты
Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Технические характеристики
Особенности
Тип волос
Обслуживание