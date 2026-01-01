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  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография, иллюстрирующая эмоциональную выгоду
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография упаковки

Больше не доступен

Выпрямитель

HP8342

Уход за волосами днем и ночью

Philips представляет уникальную функцию Care Touch®, позволяющую дольше сохранять волосы выпрямленными при меньшем повреждении.

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Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

SalonStraight Respect

Уход за волосами днем и ночью

  • SalonStraight

  • Respect

Более бережная укладка благодаря автоматическому выбору безопасной температуры

Более бережная укладка благодаря автоматическому выбору безопасной температуры

Автоматическая настройка для бережной укладки. Прическа сохранится на весь день, и при этом ваши волосы будут оставаться здоровыми

Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.

Cистема ионизации для гладких блестящих волос

Cистема ионизации для гладких блестящих волос

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Технические характеристики

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Примечания

  1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 