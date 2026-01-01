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Больше не доступен
HP8342
Уход за волосами днем и ночью
Philips представляет уникальную функцию Care Touch®, позволяющую дольше сохранять волосы выпрямленными при меньшем повреждении.
SalonStraight
Respect
Автоматическая настройка для бережной укладки. Прическа сохранится на весь день, и при этом ваши волосы будут оставаться здоровыми
Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.
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Отзывы
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.