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    Ручной блендер

    HR1367/00
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
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      Ручной блендер

      HR1367/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день

      Данный ручной блендер Philips сочетает в себе двигатель мощностью 600 Вт и нож двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за считаные секунды. Готовить вкусную и полезную домашнюю пищу теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Ручной блендер

      Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день

      Данный ручной блендер Philips сочетает в себе двигатель мощностью 600 Вт и нож двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за считаные секунды. Готовить вкусную и полезную домашнюю пищу теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

      Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день

      Данный ручной блендер Philips сочетает в себе двигатель мощностью 600 Вт и нож двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за считаные секунды. Готовить вкусную и полезную домашнюю пищу теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Ручной блендер

      Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день

      Данный ручной блендер Philips сочетает в себе двигатель мощностью 600 Вт и нож двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за считаные секунды. Готовить вкусную и полезную домашнюю пищу теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

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        Ручной блендер

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        Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день

        Больше разнообразия благодаря чаше кухонного комбайна

        • 600 Вт
        • Пластиковая нога
        • чаша комбайна и аксессуары
        Для самых твердых ингредиентов

        Для самых твердых ингредиентов

        Ручной блендер Philips оснащен кнопкой турборежима для обработки самых твердых ингредиентов.

        Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

        Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

        Насадка-венчик ручного блендера Philips для приготовления взбитых сливок, майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.

        Мощный мотор 600 Вт

        Мощный мотор 600 Вт

        Мгновенное смешивание продуктов.

        Нож двойного действия: измельчает и перемешивает одновременно

        Нож двойного действия: измельчает и перемешивает одновременно

        Большой измельчитель, аналогичный чаше кухонного комбайна объемом 1,5 л

        Большой измельчитель, аналогичный чаше кухонного комбайна объемом 1,5 л

        Насадки можно мыть в посудомоечной машине

        Насадки можно мыть в посудомоечной машине

        Технические характеристики

        • Аксессуары

          Насадка кухонного комбайна
          1,5 л
          Венчик для взбивания
          Да
          Стакан с крышкой
          1  л

        • Общие характеристики

          Режимы скоростей
          2 (включая турбо)
          Турборежим
          Да

        • Характеристики дизайна

          Цвет
          Белый и лиловый
          Материал корпуса
          Полипропилен и резина
          Материал, из которого изготовлен кувшин
          SAN
          Материал ножей
          Нержавеющая сталь
          Материал насадки
          Пластик

        • Технические характеристики

          напряжение
          220 - 240 В  В
          Частота
          50/60  Гц
          Питание
          600  Вт

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