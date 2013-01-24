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Viva Collection

Мультирезка

HR1387/80
Общая оценка / 5
1 награда
  • Вкусные домашние салаты и многое другое Вкусные домашние салаты и многое другое Вкусные домашние салаты и многое другое
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    Viva Collection Мультирезка

    HR1387/80
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Вкусные домашние салаты и многое другое

    С помощью этой мультирезки Philips вы сможете нарезать ломтиками или соломкой и нашинковать овощи, сыр, колбасы салями и другие ингредиенты прямо в чашу для салата или вок. Выбирайте подходящую форму и размер для нарезки ингредиентов и готовьте любимые салаты и другие блюда за считанные секунды. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 1,599.00грн
    Найти похожие продукты

    Viva Collection Мультирезка

    Вкусные домашние салаты и многое другое

    С помощью этой мультирезки Philips вы сможете нарезать ломтиками или соломкой и нашинковать овощи, сыр, колбасы салями и другие ингредиенты прямо в чашу для салата или вок. Выбирайте подходящую форму и размер для нарезки ингредиентов и готовьте любимые салаты и другие блюда за считанные секунды. Узнать обо всех преимуществах

    Вкусные домашние салаты и многое другое

    С помощью этой мультирезки Philips вы сможете нарезать ломтиками или соломкой и нашинковать овощи, сыр, колбасы салями и другие ингредиенты прямо в чашу для салата или вок. Выбирайте подходящую форму и размер для нарезки ингредиентов и готовьте любимые салаты и другие блюда за считанные секунды. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 1,599.00грн
    Найти похожие продукты

    Viva Collection Мультирезка

    Вкусные домашние салаты и многое другое

    С помощью этой мультирезки Philips вы сможете нарезать ломтиками или соломкой и нашинковать овощи, сыр, колбасы салями и другие ингредиенты прямо в чашу для салата или вок. Выбирайте подходящую форму и размер для нарезки ингредиентов и готовьте любимые салаты и другие блюда за считанные секунды. Узнать обо всех преимуществах

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    См. все salad-maker

      Вкусные домашние салаты и многое другое

      Нарезает ломтиками, соломкой, натирает и шинкует — за секунды

      • 200 Вт
      • 5 дисков
      • Подача ингредиентов прямо на блюдо
      5 вставок в диск из нержавеющей стали для разнообразных форм и размеров

      5 вставок в диск из нержавеющей стали для разнообразных форм и размеров

      При помощи 5 вставок в диск продукты можно шинковать, нарезать ломтиками и соломкой, бесконечно варьируя свои рецепты. Просто выберите вставку и установите ее на держатель.

      Подача ингредиентов прямо в чашу, кастрюлю или вок

      Подача ингредиентов прямо в чашу, кастрюлю или вок

      С мультирезкой Philips вы можете нарезать ингредиенты прямо в салатницу, кастрюлю или сковороду. Высоко расположенный носик позволяет использовать даже емкости с высокими бортами для больших объемов. А значит, вам не придется мыть лишнюю посуду после приготовления.

      Мощный мотор 200 Вт

      Мощный мотор 200 Вт

      Мультирезка Philips оснащена мощным мотором 200 Вт, который позволяет готовить все ваши любимые блюда.

      Диски из нержавеющей стали для нарезки, терки, шинковки

      Диски из нержавеющей стали для нарезки, терки, шинковки

      Диски из нержавеющей стали для мультирезки Philips обеспечат идеальный результат благодаря острым и прочным лезвиям.

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Все аксессуары мультирезки Philips можно мыть в посудомоечной машине.

      Удобное хранение шнура

      Удобное хранение шнура

      Для удобства хранения шнур легко наматывается на держатель в основании прибора.

      Регулируемый размер камеры подачи: от S до XL

      Регулируемый размер камеры подачи: от S до XL

      Благодаря регулируемой камере подачи от S до XL мультирезки Philips вы сможете контролировать количество обрабатываемых ингредиентов для получения оптимального результата. Камера подачи S идеально подходит для обработки одного некрупного продукта, например моркови. С помощью камеры подачи XL можно быстро обработать более крупные продукты, такие как картофель, без их предварительной нарезки.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Звездный белый, черный и красный
        Материал дисков (вставок)
        Нержавеющая сталь

      • Общие характеристики

        Насадки можно мыть в посудомоечной машине
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Нескользящие ножки
        Да

      • Технические характеристики

        Питание
        200  Вт
        напряжение
        220—240  В
        Частота
        50—60  Гц
        Длина шнура
        1,5  м
        Безопасность
        Защитная система блокировки

      • Аксессуары в комплекте

        Диск для нарезки крупными ломтикам
        Да
        Диск для нарезки тонкими ломтикам
        Да
        Диск для крупной шинковки
        Да
        Диск для мелкой шинковки
        Да
        Диск для нарезки соломкой
        Да

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