Вкусные домашние салаты и многое другое

С помощью этой мультирезки Philips вы сможете нарезать ломтиками или соломкой и нашинковать овощи, сыр, колбасы салями и другие ингредиенты прямо в чашу для салата или вок. Выбирайте подходящую форму и размер для нарезки ингредиентов и готовьте любимые салаты и другие блюда за считанные секунды. Узнать обо всех преимуществах