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    Daily Collection

    Ручной блендер

    HR1629/90
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    • Ручной блендер "2 в 1" с функцией миксера Ручной блендер "2 в 1" с функцией миксера Ручной блендер "2 в 1" с функцией миксера
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      Daily Collection Ручной блендер

      HR1629/90
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        Daily Collection

        Ручной блендер

        Цена магазина Philips

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        Ручной блендер "2 в 1" с функцией миксера

        Мощность 650 Вт, технология ProMix, турборежим и насадка-миксер

        • 650 Вт
        • Металлическая нога ProMix
        • 2 скорости, включая турборежим
        • Насадка-миксер и измельчитель
        Эффективное и однородное смешивание

        Эффективное и однородное смешивание

        Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.

        Мощный мотор для идеальных результатов

        Мощный мотор для идеальных результатов

        Мотор мощностью 650 Вт для обработки любых ингредиентов.

        Кнопка включения турборежима для обработки самых твердых ингредиентов

        Кнопка включения турборежима для обработки самых твердых ингредиентов

        Турборежим ручного блендера Philips позволяет измельчать даже самые твердые ингредиенты.

        Особая волнообразная форма насадки предотвращает разбрызгивание

        Особая волнообразная форма насадки предотвращает разбрызгивание

        Особая волнообразная форма нижней части погружной насадки блендера защищает от разбрызгивания во время приготовления блюд, оставляя рабочую поверхность чистой.

        Насадка-миксер с двумя венчиками для ручного блендера Philips

        Насадка-миксер с двумя венчиками для ручного блендера Philips

        Насадка-миксер с двумя венчиками для ручного блендера Philips оснащена двумя насадками для взбивания. С ее помощью можно приготовить даже тесто для тортов. Насадка-миксер подходит для смешивания и взбивания большого количества ингредиентов, справляется с задачей быстрее и эффективнее по сравнению с обычным венчиком или взбиванием вручную. Готовьте тесто для кексов, тортов и бисквита, взбивайте сливки, яйца и многое другое.

        Измельчитель для обработки трав, орехов, сыра, шоколада и лука

        Измельчитель для обработки трав, орехов, сыра, шоколада и лука

        Используйте ручной блендер Philips с компактным измельчителем, чтобы мелко нарезать травы, орехи, сыр, шоколад и лук.

        Быстрое отсоединение ноги блендера путем нажатия двух кнопок

        Быстрое отсоединение ноги блендера путем нажатия двух кнопок

        Погружная насадка ручного блендера Philips легко снимается нажатием двух кнопок для удобной очистки.

        Технические характеристики

        • Аксессуары

          Измельчитель
          Компактный измельчитель
          Миксер
          Да

        • Характеристики дизайна

          Цвет
          Черный, металлик, красный
          Материал насадки
          Металл
          Материал корпуса
          Полипропилен
          Материал ножей
          Нержавеющая сталь

        • Общие характеристики

          Отсоединяемый шнек
          С 2 кнопками
          Режим скорости
          2 (включая турборежим)

        • Технические характеристики

          Длина шнура
          1,2  м
          Частота
          50/60  Гц
          Мощность
          650  Вт
          напряжение
          220–240  В

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