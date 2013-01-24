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Управляемая сила мотора
Ручной блендер Philips мощностью 650 Вт с технологией ProMix и различными режимами скорости позволяет получить идеально однородную консистенцию за считаные секунды. Готовить вкусные домашние блюда теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Управляемая сила мотора
Ручной блендер Philips мощностью 650 Вт с технологией ProMix и различными режимами скорости позволяет получить идеально однородную консистенцию за считаные секунды. Готовить вкусные домашние блюда теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах
Управляемая сила мотора
Ручной блендер Philips мощностью 650 Вт с технологией ProMix и различными режимами скорости позволяет получить идеально однородную консистенцию за считаные секунды. Готовить вкусные домашние блюда теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Управляемая сила мотора
Ручной блендер Philips мощностью 650 Вт с технологией ProMix и различными режимами скорости позволяет получить идеально однородную консистенцию за считаные секунды. Готовить вкусные домашние блюда теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах
Ручной блендер
Итого:
Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.
Благодаря 16 режимам скорости вы можете выбрать оптимальную скорость для обработки любых ингредиентов, что позволит получить нужную консистенцию и однородность.
Ручной блендер Philips оснащен кнопкой турборежима для обработки самых твердых ингредиентов.
Особая волнообразная форма нижней части погружной насадки блендера защищает от разбрызгивания во время приготовления блюд, оставляя рабочую поверхность чистой.
С помощью стакана объемом 0,5 л можно отмерять ингредиенты для приготовления блюд по любимым рецептам, а также быстро смешивать супы, пюре и коктейли.
Используйте ручной блендер Philips с компактным измельчителем, чтобы мелко нарезать травы, орехи, сыр, шоколад и лук.
Насадка-венчик ручного блендера Philips для приготовления взбитых сливок, майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.
Мотор мощностью 650 Вт для обработки любых ингредиентов.
Мягкая ручка и кнопки обеспечивают удобство при работе с прибором.
Аксессуары
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Технические характеристики