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    Viva Collection

    Ручной блендер

    HR1633/80
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Управляемая сила мотора Управляемая сила мотора Управляемая сила мотора
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      Viva Collection Ручной блендер

      HR1633/80
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Управляемая сила мотора

      Ручной блендер Philips мощностью 650 Вт с технологией ProMix и различными режимами скорости позволяет получить идеально однородную консистенцию за считаные секунды. Готовить вкусные домашние блюда теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Viva Collection Ручной блендер

      Управляемая сила мотора

      Ручной блендер Philips мощностью 650 Вт с технологией ProMix и различными режимами скорости позволяет получить идеально однородную консистенцию за считаные секунды. Готовить вкусные домашние блюда теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

      Управляемая сила мотора

      Ручной блендер Philips мощностью 650 Вт с технологией ProMix и различными режимами скорости позволяет получить идеально однородную консистенцию за считаные секунды. Готовить вкусные домашние блюда теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Viva Collection Ручной блендер

      Управляемая сила мотора

      Ручной блендер Philips мощностью 650 Вт с технологией ProMix и различными режимами скорости позволяет получить идеально однородную консистенцию за считаные секунды. Готовить вкусные домашние блюда теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

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        Viva Collection

        Viva Collection

        Ручной блендер

        Итого:

        Управляемая сила мотора

        Блендер ProMix: идеальный результат приготовления

        • 650 Вт, металлическая нога
        • ProMix
        • Стакан 0,5 л, измельчитель, венчик
        • 16 скоростей + турборежим
        Оптимальная плавность и однородность смешивания

        Оптимальная плавность и однородность смешивания

        Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.

        Оптимальные режимы скорости для обработки любых ингредиентов

        Оптимальные режимы скорости для обработки любых ингредиентов

        Благодаря 16 режимам скорости вы можете выбрать оптимальную скорость для обработки любых ингредиентов, что позволит получить нужную консистенцию и однородность.

        Кнопка турборежима

        Кнопка турборежима

        Ручной блендер Philips оснащен кнопкой турборежима для обработки самых твердых ингредиентов.

        Особая волнообразная форма насадки предотвращает разбрызгивание

        Особая волнообразная форма насадки предотвращает разбрызгивание

        Особая волнообразная форма нижней части погружной насадки блендера защищает от разбрызгивания во время приготовления блюд, оставляя рабочую поверхность чистой.

        Ручной блендер с мерным стаканом 0,5 л

        Ручной блендер с мерным стаканом 0,5 л

        С помощью стакана объемом 0,5 л можно отмерять ингредиенты для приготовления блюд по любимым рецептам, а также быстро смешивать супы, пюре и коктейли.

        Измельчитель для обработки трав, орехов, сыра, шоколада и лука

        Измельчитель для обработки трав, орехов, сыра, шоколада и лука

        Используйте ручной блендер Philips с компактным измельчителем, чтобы мелко нарезать травы, орехи, сыр, шоколад и лук.

        Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

        Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

        Насадка-венчик ручного блендера Philips для приготовления взбитых сливок, майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.

        Мощный мотор для идеальных результатов

        Мощный мотор для идеальных результатов

        Мотор мощностью 650 Вт для обработки любых ингредиентов.

        Мягкая ручка и кнопки

        Мягкая ручка и кнопки

        Мягкая ручка и кнопки обеспечивают удобство при работе с прибором.

        Технические характеристики

        • Аксессуары

          Стакан
          0,5 л
          Измельчитель
          Компактный измельчитель
          Венчик для взбивания
          Да

        • Характеристики дизайна

          Цвет
          Белый, черный и красный
          Материал насадки
          Металл
          Материал корпуса
          Полипропилен и резина
          Материал ножей
          Нержавеющая сталь
          Материал, из которого изготовлен кувшин
          SAN

        • Общие характеристики

          Отсоединяемый шнек
          С 2 кнопками
          Режим скорости
          16
          Турборежим
          Да

        • Технические характеристики

          Длина шнура
          1,3  м
          Частота
          50/60  Гц
          Питание
          650  Вт
          напряжение
          220—240  В

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