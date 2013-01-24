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    3000 Series

    Блендер

    HR2291/41
    Общая оценка / 5
    • Эффективное смешивание без комочков за 45 секунд* Эффективное смешивание без комочков за 45 секунд* Эффективное смешивание без комочков за 45 секунд*
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      3000 Series Блендер

      HR2291/41
      Общая оценка / 5

      Эффективное смешивание без комочков за 45 секунд*

      Создан для улучшения процесса измельчения при повседневном использовании за счет мощности в 600 Вт и эффективного ножа, способного измельчить различные ингредиенты и даже лед. Обеспечение однородной консистенции с минимальными усилиями в кратчайшие сроки. Узнать обо всех преимуществах

      3000 Series Блендер

      Эффективное смешивание без комочков за 45 секунд*

      Создан для улучшения процесса измельчения при повседневном использовании за счет мощности в 600 Вт и эффективного ножа, способного измельчить различные ингредиенты и даже лед. Обеспечение однородной консистенции с минимальными усилиями в кратчайшие сроки. Узнать обо всех преимуществах

      Эффективное смешивание без комочков за 45 секунд*

      Создан для улучшения процесса измельчения при повседневном использовании за счет мощности в 600 Вт и эффективного ножа, способного измельчить различные ингредиенты и даже лед. Обеспечение однородной консистенции с минимальными усилиями в кратчайшие сроки. Узнать обо всех преимуществах

      3000 Series Блендер

      Эффективное смешивание без комочков за 45 секунд*

      Создан для улучшения процесса измельчения при повседневном использовании за счет мощности в 600 Вт и эффективного ножа, способного измельчить различные ингредиенты и даже лед. Обеспечение однородной консистенции с минимальными усилиями в кратчайшие сроки. Узнать обо всех преимуществах

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        3000 Series

        3000 Series

        Блендер

        Итого:

        Эффективное смешивание без комочков за 45 секунд*

        Уникальная система ProBlend

        • Система ProBlend
        • Максимальный объем — 2 л
        • Рабочий объем — 1,25 л
        • 2 режима скорости и импульсный режим
        • Стеклянный кувшин
        Уникальная система ProBlend обеспечивает получение однородной консистенции

        Уникальная система ProBlend обеспечивает получение однородной консистенции

        Уникальная система ProBlend идеально сочетает в себе три технологии, специально разработанные для получения однородной консистенции всего за 45 секунд*. Мотор мощностью 600 Вт управляет смешиваемым потоком с целью равномерного распределения всех ингредиентов, а инновационная, специально разработанная конструкция лезвия максимально увеличивает площадь разреза. И последняя, но не менее важная особенность: кувшин включает борозды уникальной формы, которые постоянно возвращают ингредиенты обратно в смешиваемый поток.

        Измельчает лед на мелкие кусочки всего за 45 секунд**

        Измельчает лед на мелкие кусочки всего за 45 секунд**

        Используйте импульсный режим системы ProBlend+, чтобы измельчить кубики льда на мелкие кусочки всего за 45 секунд**. Идеально подходит для приготовления ваших любимых охлажденных напитков и смузи, а также для особых десертов.

        На выбор 2 уровня скорости + импульсный режим

        На выбор 2 уровня скорости + импульсный режим

        Используйте два уровня скорости и импульсный режим для быстрого приготовления широкого спектра напитков, а также ингредиентов для ваших любимых блюд. Используйте устройство для измельчения трав, специй и овощей, помола кофе и даже для измельчения льда, добавляемого в любимые смузи.

        Огромный кувшин идеально подойдет для семьи

        Огромный кувшин идеально подойдет для семьи

        Подходит для приготовления до 6 напитков (при объеме стаканов 200 мл), благодаря рабочему объему кувшина в 1,25 л***.

        Установите приложение NutriU для приготовления полезных и вкусных любимых семейных лакомств

        Установите приложение NutriU для приготовления полезных и вкусных любимых семейных лакомств

        Установите и откройте для себя приложение NutriU с более чем 200 идеями о том, как приготовить ваши любимые напитки, блюда и закуски с помощью вашего нового блендера. Приготовление блюд здорового питания должно быть простым и одновременно разжигать аппетит к еще большему количеству полезных блюд у членов вашей семьи. Вот почему приложение NutriU предлагает множество здоровых альтернатив любимым блюдам. Начиная от полезных шоколадных десертов до основных блюд, богатых питательными веществами, мы создаем рецепты, полезные для здоровья, с сохранением восхитительного вкуса.

        Датчик термозащиты мотора предупреждает перегрев мотора

        Датчик термозащиты мотора предупреждает перегрев мотора

        Специальный датчик термозащиты мотора (MTP) предназначен для предотвращения перегрева мотора и защиты от перегрузки по току во время использования.

        Эргономичная и надежная конструкция для простоты использования

        Эргономичная и надежная конструкция для простоты использования

        Конструкция устройства тщательно продумана, чтобы сочетать в себе эргономичность и прочность, а также быть современной и стильной, подходящей под любой интерьер кухни. Форма кувшина обеспечивает удобство взятия в руки, а вращающаяся ручка облегчает использование.

        Простой процесс чистки и возможность мытья в посудомоечной машине

        Простой процесс чистки и возможность мытья в посудомоечной машине

        У кувшина имеется съемная крышка, которая значительно облегчает чистку. Кувшин, лезвия и крышка пригодны для мытья в посудомоечной машине.

        Прочные острые лезвия из нержавеющей стали

        Прочные острые лезвия из нержавеющей стали

        Прочные острые лезвия из нержавеющей стали дольше остаются острыми и устойчивыми к ржавчине и окислению.

        Присоски на ножках блендера поглощают вибрации во время использования

        Присоски на ножках блендера поглощают вибрации во время использования

        Блендер оснащен присосками для устойчивости и поглощения вибрации во время использования.

        Гарантия 2 года

        Гарантия 2 года

        Для дополнительного спокойствия на блендер предоставляется гарантия, которая будет действительна в течение 2 лет.

        Удобный стакан, чтобы вы могли брать смузи с собой

        Удобный стакан, чтобы вы могли брать смузи с собой

        Используйте стакан, чтобы брать смузи с собой в дорогу, когда у вас мало времени. Также его можно использовать для смешивания меньшего количества ингредиентов всего для одной порции.

        Технические характеристики

        • Обслуживание

          Гарантия
          Международная гарантия сроком на 2 года
          Гарантия 2 года
          Yes

        • Общие характеристики

          Интерфейс выбора скорости
          Поворотный переключатель
          Сделано в
          Китай
          Входящие в комплект аксессуары
          Стакан
          Размеры изделия (ДхШхВ)
          168 x 192 x 384 мм mm
          Рабочий объем
          1,25 л L
          Функции устройства
          • Problend technology with 4 star stainless steel blade
          • Durability: Motor Thermo protection sensor
          • Easy to clean: Dishwasher safe
          • Jar size: 2L maximum capacity
          • Jar size: 1.25L effective capacity
          • Speed settings: 2 speed+pulse
          • Easy to clean: Detachable blade
          • Easy to store: Integrated power and cord storage
          • Jar material: Glass jar
          • Accessories: tumbler
          Цвет
          Black
          Можно мыть в посудомоечной машине
          Yes
          Длина шнура
          0,85 м m
          Мощность
          600 Вт W
          Максимальная емкость кувшина
          2 l

        • Обработка

          Материал ножей
          Stainless steel
          Материал кувшина
          Glass
          Материал корпуса
          Plastic and stainless steel

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            • * Протестировано в режиме MAX, на разных ингредиентах
            • ** для стакана объемом 200 мл

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