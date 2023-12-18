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    Серия 5000

    Ручной блендер

    HR2683/00
    Общая оценка / 5
    • Смешивайте даже твердые ингредиенты за минимальное время Смешивайте даже твердые ингредиенты за минимальное время Смешивайте даже твердые ингредиенты за минимальное время
      -{discount-value}

      Серия 5000 Ручной блендер

      HR2683/00
      Общая оценка / 5

      Смешивайте даже твердые ингредиенты за минимальное время

      Ручной блендер Philips серии 5000 имеет на 50 % большую мощность* и станет идеальным выбором для эффективного смешивания. Наслаждайтесь крем-супами и соусами с идеальной текстурой и изучайте новые рецепты! Узнать обо всех преимуществах

      Серия 5000 Ручной блендер

      Смешивайте даже твердые ингредиенты за минимальное время

      Ручной блендер Philips серии 5000 имеет на 50 % большую мощность* и станет идеальным выбором для эффективного смешивания. Наслаждайтесь крем-супами и соусами с идеальной текстурой и изучайте новые рецепты! Узнать обо всех преимуществах

      Смешивайте даже твердые ингредиенты за минимальное время

      Ручной блендер Philips серии 5000 имеет на 50 % большую мощность* и станет идеальным выбором для эффективного смешивания. Наслаждайтесь крем-супами и соусами с идеальной текстурой и изучайте новые рецепты! Узнать обо всех преимуществах

      Серия 5000 Ручной блендер

      Смешивайте даже твердые ингредиенты за минимальное время

      Ручной блендер Philips серии 5000 имеет на 50 % большую мощность* и станет идеальным выбором для эффективного смешивания. Наслаждайтесь крем-супами и соусами с идеальной текстурой и изучайте новые рецепты! Узнать обо всех преимуществах

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        Серия 5000

        Серия 5000

        Ручной блендер

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        Смешивайте даже твердые ингредиенты за минимальное время

        Наш самый мощный ручной блендер

        • Блендер
        Мощность блендера 1200 Вт

        Мощность блендера 1200 Вт

        Смешивайте даже самые твердые ингредиенты с нашим самым мощным ручным блендером. Готовьте даже ореховое молоко и смузи из замороженных фруктов за минимальное время.

        Быстрое и качественное смешивание с технологией ProMix

        Быстрое и качественное смешивание с технологией ProMix

        Запатентованная технология сочетает в себе наш самый мощный мотор, лезвия уникальной формы и защиту от разбрызгивания для оптимальной циркуляции ингредиентов, удобной очистки и поддержания чистоты на кухне. Всегда быстрый и качественный результат.

        Компактный измельчитель для трав, орехов, мяса и других продуктов

        Компактный измельчитель для трав, орехов, мяса и других продуктов

        Установите компактный измельчитель для резки лука и трав, дробления орехов и не только. Объем 0,5 литра позволит измельчать все необходимые ингредиенты.

        Технология SpeedTouch для удобного управления

        Технология SpeedTouch для удобного управления

        Регулируйте скорость блендера во время смешивания с помощью интуитивной кнопки. Начните с низкой скорости, чтобы избежать разбрызгивания, а затем все сильнее жмите на кнопку для постепенно повышения мощности.

        Меняйте насадки одним касанием кнопки

        Меняйте насадки одним касанием кнопки

        Сенсорная кнопка позволяет снимать насадку для смешивания одной рукой, что позволяет не класть блендер и избежать лишней грязи на столешнице.

        Точное управление с индикатором скорости

        Точное управление с индикатором скорости

        Наш новый индикатор скорости позволит легко измельчать ингредиенты до нужной консистенции.

        Венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

        Венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

        Установите насадку-венчик для приготовления взбитых сливок, майонеза, идеального теста для блинов и ваших любимых заправок для салатов.

        Очистка под проточной водой за считанные секунды

        Очистка под проточной водой за считанные секунды

        Очистка стала максимально простой. Благодаря технологии ProMix вы можете снять насадку блендера и промыть ее под проточной водой.

        Компактный дизайн для простоты хранения

        Компактный дизайн для простоты хранения

        Используйте все доступное пространство на кухне. Наш ручной блендер и насадки предназначены для удобного хранения.

        Защита от разбрызгивания обеспечивает чистоту на кухне

        Больше никакого разбрызгивания. С технологией ProMix наша специальная насадка защитит вашу кухню от разбрызгивания ингредиентов. Волнистый контур в нижней части пластины для смешивания предотвратит скопление пищи на лезвиях для удобной очистки.

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