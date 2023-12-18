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Смешивайте даже твердые ингредиенты за минимальное время
Ручной блендер Philips серии 5000 имеет на 50 % большую мощность* и станет идеальным выбором для эффективного смешивания. Наслаждайтесь крем-супами и соусами с идеальной текстурой и изучайте новые рецепты! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Смешивайте даже твердые ингредиенты за минимальное время
Ручной блендер Philips серии 5000 имеет на 50 % большую мощность* и станет идеальным выбором для эффективного смешивания. Наслаждайтесь крем-супами и соусами с идеальной текстурой и изучайте новые рецепты! Узнать обо всех преимуществах
Смешивайте даже твердые ингредиенты за минимальное время
Ручной блендер Philips серии 5000 имеет на 50 % большую мощность* и станет идеальным выбором для эффективного смешивания. Наслаждайтесь крем-супами и соусами с идеальной текстурой и изучайте новые рецепты! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Смешивайте даже твердые ингредиенты за минимальное время
Ручной блендер Philips серии 5000 имеет на 50 % большую мощность* и станет идеальным выбором для эффективного смешивания. Наслаждайтесь крем-супами и соусами с идеальной текстурой и изучайте новые рецепты! Узнать обо всех преимуществах
Ручной блендер
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Смешивайте даже самые твердые ингредиенты с нашим самым мощным ручным блендером. Готовьте даже ореховое молоко и смузи из замороженных фруктов за минимальное время.
Запатентованная технология сочетает в себе наш самый мощный мотор, лезвия уникальной формы и защиту от разбрызгивания для оптимальной циркуляции ингредиентов, удобной очистки и поддержания чистоты на кухне. Всегда быстрый и качественный результат.
Хотите разнообразить рацион семьи овощами и фруктами? Используйте спиралайзер, чтобы создавать цветную и низкоуглеводную лапшу без глютена. Доступны варианты: спагетти, лингвини и лапша.
Измельчитель XL для всей семьи. Готовьте фарш, режьте лук и травы, дробите орехи и не только. Большой объем 0,7 литра позволит готовить все что угодно — от густой сальсы до салатов.
Регулируйте скорость блендера во время смешивания с помощью интуитивной кнопки. Начните с низкой скорости, чтобы избежать разбрызгивания, а затем все сильнее жмите на кнопку для постепенно повышения мощности.
Сенсорная кнопка позволяет снимать насадку для смешивания одной рукой, что позволяет не класть блендер и избежать лишней грязи на столешнице.
Наш новый индикатор скорости позволит легко измельчать ингредиенты до нужной консистенции.
Установите насадку-венчик для приготовления взбитых сливок, майонеза, идеального теста для блинов и ваших любимых заправок для салатов.
Очистка стала максимально простой. Благодаря технологии ProMix вы можете снять насадку блендера и промыть ее под проточной водой.
Используйте все доступное пространство на кухне. Наш ручной блендер и насадки предназначены для удобного хранения.
Больше никакого разбрызгивания. С технологией ProMix наша специальная насадка защитит вашу кухню от разбрызгивания ингредиентов. Волнистый контур в нижней части пластины для смешивания предотвратит скопление пищи на лезвиях для удобной очистки.
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