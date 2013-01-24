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Viva Collection

Мясорубка

HR2728/40
Общая оценка / 5
1 награда
  • Высокая производительность, очистка за секунды Высокая производительность, очистка за секунды Высокая производительность, очистка за секунды
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    Viva Collection Мясорубка

    HR2728/40
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Высокая производительность, очистка за секунды

    Эта мясорубка Philips оснащена мощным двигателем, металлическим шнеком, острым ножом и гигиеничными решетками из нержавеющей стали. Инновационный аксессуар для очистки упрощает очистку решеток после приготовления фарша. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Viva Collection Мясорубка

    Высокая производительность, очистка за секунды

    Эта мясорубка Philips оснащена мощным двигателем, металлическим шнеком, острым ножом и гигиеничными решетками из нержавеющей стали. Инновационный аксессуар для очистки упрощает очистку решеток после приготовления фарша. Узнать обо всех преимуществах

    Высокая производительность, очистка за секунды

    Эта мясорубка Philips оснащена мощным двигателем, металлическим шнеком, острым ножом и гигиеничными решетками из нержавеющей стали. Инновационный аксессуар для очистки упрощает очистку решеток после приготовления фарша. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Viva Collection Мясорубка

    Высокая производительность, очистка за секунды

    Эта мясорубка Philips оснащена мощным двигателем, металлическим шнеком, острым ножом и гигиеничными решетками из нержавеющей стали. Инновационный аксессуар для очистки упрощает очистку решеток после приготовления фарша. Узнать обо всех преимуществах

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      Высокая производительность, очистка за секунды

      Специальная конструкция мотора для обработки до 2,9 кг/мин

      • 600 Вт (номин.), 2000 Вт (блок. мотора)
      • 2,9 кг/мин
      • Белый
      • 2 диска для шинковки, 5 аксессуаров
      Дополнительный контейнер с 4 насадками для овощей

      Дополнительный контейнер с 4 насадками для овощей

      В комплект входят: терка (крупная), терка (мелкая), формовочный барабан и барабан для нарезки.

      Насадка для приготовления колбас 12 мм (тонкие) и 22 мм (толстые)

      Насадка для приготовления колбас 12 мм (тонкие) и 22 мм (толстые)

      Две насадки позволяют готовить колбаски разного размера: насадка 12 мм предназначена для тонких колбасок, а 22 мм — для более крупных.

      В комплект входит практичная коробка для аксессуаров

      В комплект входит практичная коробка для аксессуаров

      Благодаря коробке для хранения все аксессуары для мясорубки Philips всегда будут под рукой.

      Производительность: до 2,9 кг в минуту

      Производительность: до 2,9 кг в минуту

      Насадка для кеббе в комплекте

      Насадка для кеббе в комплекте

      Насадка для печенья

      Насадка для печенья

      Гигиеничные решетки для фарша из нержавеющей стали (5 мм и 8 мм).

      Гигиеничные решетки для фарша из нержавеющей стали (5 мм и 8 мм).

      Лоток для мяса с пылезащитной крышкой

      Лоток для мяса с пылезащитной крышкой

      Металлический лоток для мяса

      Металлический лоток для мяса

      Технические характеристики

      • Аксессуары в комплекте

        Решетка из нержавеющей стали
        5 мм (средняя), 8 мм (крупная)
        Нож
        Да
        Насадка для кебаба
        Да
        Насадка для колбасок
        диаметр 12 мм, диаметр 22 мм
        Лоток для хранения насадок
        Да
        Лоток для мяса
        металл
        Пылезащитная крышка для лотка для мяса
        Да
        Контейнер для овощей
        подходит для 4 терок, входящих в комплект
        Формовочный барабан
        Да
        Терка (крупная)
        Да
        Терка (мелкая)
        Да
        Барабан для нарезки
        Да
        Насадка для печенья
        Да
        Приспособление для очистки
        Да

      • Дизайн

        цвет
        Звездный белый

      • Технические характеристики

        напряжение
        220—240 В
        Частота
        50  Гц
        Режимы скоростей
        1+ реверс
        Мощность при блокировке мотора
        2000  Вт
        Номинальная мощность
        600  Вт

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