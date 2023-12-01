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    Серия 5000

    Блендер

    HR3030/00
    Общая оценка / 5
    • Наслаждайтесь бархатными смузи и простой очисткой Наслаждайтесь бархатными смузи и простой очисткой Наслаждайтесь бархатными смузи и простой очисткой
      -{discount-value}

      Серия 5000 Блендер

      HR3030/00
      Общая оценка / 5

      Наслаждайтесь бархатными смузи и простой очисткой

      Превращайте даже замороженные фрукты и орехи в идеальные смузи с блендером Philips серии 5000 мощностью 1200 Вт. Режим очистки позволит без труда завершить процедуру приготовления. Узнать обо всех преимуществах

      Серия 5000 Блендер

      Наслаждайтесь бархатными смузи и простой очисткой

      Превращайте даже замороженные фрукты и орехи в идеальные смузи с блендером Philips серии 5000 мощностью 1200 Вт. Режим очистки позволит без труда завершить процедуру приготовления. Узнать обо всех преимуществах

      Наслаждайтесь бархатными смузи и простой очисткой

      Превращайте даже замороженные фрукты и орехи в идеальные смузи с блендером Philips серии 5000 мощностью 1200 Вт. Режим очистки позволит без труда завершить процедуру приготовления. Узнать обо всех преимуществах

      Серия 5000 Блендер

      Наслаждайтесь бархатными смузи и простой очисткой

      Превращайте даже замороженные фрукты и орехи в идеальные смузи с блендером Philips серии 5000 мощностью 1200 Вт. Режим очистки позволит без труда завершить процедуру приготовления. Узнать обо всех преимуществах

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        Серия 5000

        Серия 5000

        Блендер

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        Наслаждайтесь бархатными смузи и простой очисткой

        На 50 % мощнее* благодаря технологии ProBlend Plus

        • Технология ProBlend Plus
        • Мотор ProBlend Plus 1200 Вт
        • Смузи из замороженных фруктов без воды
        Мотор ProBlend Plus 1200 Вт обеспечит смешивание самых твердых ингредиентов

        Мотор ProBlend Plus 1200 Вт обеспечит смешивание самых твердых ингредиентов

        На 50 % больше мощности* — все для комфортного приготовления бархатных смузи, супов и соусов даже из самых твердых ингредиентов, таких как замороженные фрукты, лед и орехи.

        Новые лезвия ProBlend Plus для идеальной текстуры смесей

        Новые лезвия ProBlend Plus для идеальной текстуры смесей

        Удлиненные лезвия повышенной прочности смогут раздробить и смешать даже самые твердые ингредиенты.

        Стеклянный кувшин ProBlend Plus с ребрами для идеальной циркуляции

        Стеклянный кувшин ProBlend Plus с ребрами для идеальной циркуляции

        Внутренние ребра в кувшине направляют ингредиенты в воронку для оптимальной циркуляции и идеальных результатов.

        Смузи из замороженных фруктов без воды

        Смузи из замороженных фруктов без воды

        Готовьте бархатные смузи разного объема из замороженных фруктов с минимальным или нулевым количеством жидкости. Используйте темпер для надавливания на ингредиенты и из оптимальной циркуляции для создания смесей с идеальной консистенцией.

        Емкость 2 литра для всей семьи

        Емкость 2 литра для всей семьи

        Большой 2-литровый кувшин с рабочей емкостью 1,5 литра позволит за раз готовить смузи на всю семью.

        3 скорости и импульсный режим для управления смешиванием

        3 скорости и импульсный режим для управления смешиванием

        Выбирайте из 3 режимов скорости для мягких и твердых ингредиентов либо используйте импульсный режим для увеличения мощности, когда это необходимо.

        Съемные лезвия для удобной очистки

        Съемные лезвия для удобной очистки

        Снимите ножевой блок с кувшина блендера и помойте его вручную или в посудомоечной машине.

        Простая очистка без оттирания губкой

        Простая очистка без оттирания губкой

        Очистка стала проще с режимом ручной очистки. Больше никакого оттирания губкой!

        Можно мыть в посудомоечной машине

        Можно мыть в посудомоечной машине

        Все съемные детали блендера Philips подходят для мытья в посудомоечной машине.

        Приложение NutriU с источниками вдохновения

        Приложение NutriU с источниками вдохновения

        Откройте для себя целый мир вкусных рецептов! В нашем приложении NutriU вы найдете вкусные напитки, супы, соусы и многое другое, а также советы и руководства по работе с блендером.

        • Страна изготовления

          Сделано:
          Китай

        • Аксессуары

          В комплекте
          Темпер

        • Технические характеристики

          Напряжение
          220–240  V
          Мощность
          1200  W

        • Дизайн

          Цвет
          Черный

        • Вес и габариты

          Вес
          3,54 кг
          Длина изделия
          20,5 см
          Ширина изделия
          19,4 см
          Высота изделия
          48,2 см

        • Общие характеристики

          Тип крышки
          Съемная
          Можно мыть в посудомоечной машине
          Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине
          Нож
          4-конечный нож
          Функция ручной очистки
          Да
          Скорость
          3 скорости и импульсный режим

        • Дизайн и отделка

          Материал основного корпуса
          Пластик
          Материал кувшина
          Стекло
          Материал ножей
          Нержавеющая сталь

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

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