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    Серия 5000

    Блендер

    HR3041/00
    Общая оценка / 5
    • Бархатные смузи из замороженных овощей и функция автоочистки Бархатные смузи из замороженных овощей и функция автоочистки Бархатные смузи из замороженных овощей и функция автоочистки
      -{discount-value}

      Серия 5000 Блендер

      HR3041/00
      Общая оценка / 5

      Бархатные смузи из замороженных овощей и функция автоочистки

      Превращайте даже замороженные фрукты и орехи в идеальные смузи с блендером Philips серии 5000 мощностью 1200 Вт. Режим автоочистки одним касанием позволит без труда завершить процедуру приготовления. Узнать обо всех преимуществах

      Серия 5000 Блендер

      Бархатные смузи из замороженных овощей и функция автоочистки

      Превращайте даже замороженные фрукты и орехи в идеальные смузи с блендером Philips серии 5000 мощностью 1200 Вт. Режим автоочистки одним касанием позволит без труда завершить процедуру приготовления. Узнать обо всех преимуществах

      Бархатные смузи из замороженных овощей и функция автоочистки

      Превращайте даже замороженные фрукты и орехи в идеальные смузи с блендером Philips серии 5000 мощностью 1200 Вт. Режим автоочистки одним касанием позволит без труда завершить процедуру приготовления. Узнать обо всех преимуществах

      Серия 5000 Блендер

      Бархатные смузи из замороженных овощей и функция автоочистки

      Превращайте даже замороженные фрукты и орехи в идеальные смузи с блендером Philips серии 5000 мощностью 1200 Вт. Режим автоочистки одним касанием позволит без труда завершить процедуру приготовления. Узнать обо всех преимуществах

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        Серия 5000

        Серия 5000

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        Бархатные смузи из замороженных овощей и функция автоочистки

        На 50 % мощнее* благодаря технологии ProBlend Plus

        • Технология ProBlend Plus
        • Мотор ProBlend Plus 1200 Вт
        • Смузи из замороженных фруктов без воды
        • Автоматическая очистка одним касанием
        Мотор ProBlend Plus 1200 Вт обеспечит смешивание самых твердых ингредиентов

        Мотор ProBlend Plus 1200 Вт обеспечит смешивание самых твердых ингредиентов

        На 20 % больше мощности* — все для комфортного приготовления бархатных смузи, супов и соусов даже из самых твердых ингредиентов, таких как замороженные фрукты, лед и орехи.

        Новые лезвия ProBlend Plus для идеальной текстуры смесей

        Новые лезвия ProBlend Plus для идеальной текстуры смесей

        Удлиненные лезвия повышенной прочности смогут раздробить и смешать даже самые твердые ингредиенты.

        Стеклянный кувшин ProBlend Plus с ребрами для идеальной циркуляции

        Стеклянный кувшин ProBlend Plus с ребрами для идеальной циркуляции

        Внутренние ребра в кувшине направляют ингредиенты в воронку для оптимальной циркуляции и идеальных результатов.

        Смузи из замороженных фруктов без воды

        Смузи из замороженных фруктов без воды

        Готовьте бархатные смузи разного объема из замороженных фруктов с минимальным или нулевым количеством жидкости. Используйте темпер для надавливания на ингредиенты и из оптимальной циркуляции для создания смесей с идеальной консистенцией.

        Емкость 2 литра для всей семьи

        Емкость 2 литра для всей семьи

        Большой 2-литровый кувшин с рабочей емкостью 1,5 литра позволит за раз готовить смузи на всю семью.

        Несколько скоростей и импульсный режим для управления смешиванием

        Несколько скоростей и импульсный режим для управления смешиванием

        Регулируйте скорость с помощью элементов управления либо используйте импульсный режим для повышения мощности, когда это необходимо.

        Простая очистка одним касанием кнопки

        Простая очистка одним касанием кнопки

        Автоматическая программа очистки позволяет легко очищать кувшин теплой водой с добавлением моющего средства. Все съемные компоненты можно мыть в посудомоечной машине.

        Дорожный стакан, который можно взять с собой

        Дорожный стакан, который можно взять с собой

        Смешивайте ингредиенты прямо в дорожном стакане, который можно закрыть крышкой, чтобы брать смузи в дорогу.

        Съемные лезвия для удобной очистки

        Съемные лезвия для удобной очистки

        Снимите ножевой блок с кувшина блендера и помойте его вручную или в посудомоечной машине.

        Можно мыть в посудомоечной машине

        Можно мыть в посудомоечной машине

        Все съемные детали блендера Philips подходят для мытья в посудомоечной машине.

        Приложение NutriU с источниками вдохновения

        Приложение NutriU с источниками вдохновения

        Откройте для себя целый мир вкусных рецептов! В нашем приложении NutriU вы найдете вкусные напитки, супы, соусы и многое другое, а также советы и руководства по работе с блендером.

        • Страна изготовления

          Сделано:
          Китай

        • Аксессуары

          В комплекте
          • Темпер
          • Дорожный стакан

        • Технические характеристики

          Напряжение
          220–240  V
          Мощность
          1200  W
          Рабочая емкость кувшина
          1,5 л
          Емкость
          2 л

        • Дизайн

          Цвет
          Черный

        • Вес и габариты

          Вес
          3,92 кг
          Длина изделия
          20,5 см
          Ширина изделия
          19,4 см
          Высота изделия
          47,7 см

        • Общие характеристики

          Тип крышки
          Съемная
          Можно мыть в посудомоечной машине
          Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине
          Нож
          4-конечный нож
          Функция автоочистки
          Да
          Скорость
          Регулировка скорости и импульсный

        • Отделка

          Материал основного корпуса
          Металл
          Материал ножей
          Нержавеющая сталь
          Материал кувшина
          Стекло

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

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