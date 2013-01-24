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Пышное и однородное тесто — это легко
Благодаря новому миксеру Daily вы сможете на 20 % быстрее* готовить тесто для вкуснейших пирогов и блюд в кляре. Легкая и эргономичная конструкция значительно облегчает процесс. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Пышное и однородное тесто — это легко
Благодаря новому миксеру Daily вы сможете на 20 % быстрее* готовить тесто для вкуснейших пирогов и блюд в кляре. Легкая и эргономичная конструкция значительно облегчает процесс. Узнать обо всех преимуществах
Пышное и однородное тесто — это легко
Благодаря новому миксеру Daily вы сможете на 20 % быстрее* готовить тесто для вкуснейших пирогов и блюд в кляре. Легкая и эргономичная конструкция значительно облегчает процесс. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Пышное и однородное тесто — это легко
Благодаря новому миксеру Daily вы сможете на 20 % быстрее* готовить тесто для вкуснейших пирогов и блюд в кляре. Легкая и эргономичная конструкция значительно облегчает процесс. Узнать обо всех преимуществах