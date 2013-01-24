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    Daily Collection

    Миксер Philips Daily Collection

    HR3705/00
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Пышное и однородное тесто — это легко Пышное и однородное тесто — это легко Пышное и однородное тесто — это легко
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      Daily Collection Миксер Philips Daily Collection

      HR3705/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Пышное и однородное тесто — это легко

      Благодаря новому миксеру Daily вы сможете на 20 % быстрее* готовить тесто для вкуснейших пирогов и блюд в кляре. Легкая и эргономичная конструкция значительно облегчает процесс. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Daily Collection Миксер Philips Daily Collection

      Пышное и однородное тесто — это легко

      Благодаря новому миксеру Daily вы сможете на 20 % быстрее* готовить тесто для вкуснейших пирогов и блюд в кляре. Легкая и эргономичная конструкция значительно облегчает процесс. Узнать обо всех преимуществах

      Пышное и однородное тесто — это легко

      Благодаря новому миксеру Daily вы сможете на 20 % быстрее* готовить тесто для вкуснейших пирогов и блюд в кляре. Легкая и эргономичная конструкция значительно облегчает процесс. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Daily Collection Миксер Philips Daily Collection

      Пышное и однородное тесто — это легко

      Благодаря новому миксеру Daily вы сможете на 20 % быстрее* готовить тесто для вкуснейших пирогов и блюд в кляре. Легкая и эргономичная конструкция значительно облегчает процесс. Узнать обо всех преимуществах

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        Daily Collection

        Daily Collection

        Миксер Philips Daily Collection

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Пышное и однородное тесто — это легко

        Легкая конструкция и быстрые конусообразные венчики

        • 300 Вт
        • 5 скоростей + турборежим
        • Плоские венчики и крюки для теста
        • Облегченный
        5 скоростей и турборежим для любых кулинарных задач

        5 скоростей и турборежим для любых кулинарных задач

        Выбирайте одну из 5 настроек скорости для конкретной задачи.

        Фиксатор шнура для аккуратного хранения

        Фиксатор шнура для аккуратного хранения

        Для аккуратного хранения шнур можно обернуть вокруг прибора и закрепить с помощью фиксатора.

        Большая кнопка для быстрого и удобного извлечения венчиков

        Большая кнопка для быстрого и удобного извлечения венчиков

        Извлекайте венчики и крюки для теста одним нажатием большой удобной кнопки.

        Гладкие поверхности для простой очистки

        Гладкие поверхности для простой очистки

        Быстрая и удобная очистка: аксессуары отличаются гладкой поверхностью и подходят для мытья в посудомоечной машине.

        Нескользящее покрытие для удобства использования

        Нескользящее покрытие для удобства использования

        Конусообразные венчики совершают на 20 % больше движений*

        Конусообразные венчики совершают на 20 % больше движений*, охватывая больший участок за более короткое время и замешивая в тесто воздух для однородной и пышной текстуры.

        Две пары венчиков с плоскими гранями и крюки для теста

        Венчики и крюки для теста легко установить: вставьте их в миксер до щелчка, означающего, что насадки надежно подсоединены.

        Облегченная конструкция для комфортного использования

        Облегченная эргономичная конструкция значительно упрощает процесс.

        Аксессуары из нержавеющей стали можно мыть в посудомоечной машине

        В комплект миксера входит две пары высококачественных венчиков из нержавеющей стали, которые можно мыть в посудомоечной машине.

        Технические характеристики

        • Аксессуары

          В комплекте
          • Насадки для теста
          • Венчики с плоскими гранями

        • Технические характеристики

          Длина шнура
          1,2  м
          напряжение
          220–240  В

        • Вес и габариты

          Размеры упаковки (Д x Ш x В)
          212 х 106 х 196  мм
          Размеры изделия (ДхШхВ)
          186 х 84 х 154  мм
          Вес, включая упаковку
          1,148  кг
          Вес изделия
          0,852  кг

        • Дизайн

          цвет
          Белый

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