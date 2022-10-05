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    7000 Series

    Высокоскоростной блендер

    HR3760/00
    Общая оценка / 5
    • Бесконечное вдохновение. Идеальное смешивание. Бесконечное вдохновение. Идеальное смешивание. Бесконечное вдохновение. Идеальное смешивание.
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      7000 Series Высокоскоростной блендер

      HR3760/00
      Общая оценка / 5

      Бесконечное вдохновение. Идеальное смешивание.

      С технологией ProBlend Ultra technology вы сможете создавать бесконечные вариации вкуса и текстуры, а приложение NutriU поможет найти новые источники вдохновения — от смузи и супов до соусов и арахисового масла для всей семьи. Узнать обо всех преимуществах

      7000 Series Высокоскоростной блендер

      Бесконечное вдохновение. Идеальное смешивание.

      С технологией ProBlend Ultra technology вы сможете создавать бесконечные вариации вкуса и текстуры, а приложение NutriU поможет найти новые источники вдохновения — от смузи и супов до соусов и арахисового масла для всей семьи. Узнать обо всех преимуществах

      Бесконечное вдохновение. Идеальное смешивание.

      С технологией ProBlend Ultra technology вы сможете создавать бесконечные вариации вкуса и текстуры, а приложение NutriU поможет найти новые источники вдохновения — от смузи и супов до соусов и арахисового масла для всей семьи. Узнать обо всех преимуществах

      7000 Series Высокоскоростной блендер

      Бесконечное вдохновение. Идеальное смешивание.

      С технологией ProBlend Ultra technology вы сможете создавать бесконечные вариации вкуса и текстуры, а приложение NutriU поможет найти новые источники вдохновения — от смузи и супов до соусов и арахисового масла для всей семьи. Узнать обо всех преимуществах

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        7000 Series

        7000 Series

        Высокоскоростной блендер

        Итого:

        Бесконечное вдохновение. Идеальное смешивание.

        • Технология ProBlend Ultra
        • Приложение NutriU
        • Программы для быстрого выбора
        Технология ProBlend Ultra

        Технология ProBlend Ultra

        Технология ProBlend Ultra сочетает в себе 3 функции, специально предназначенные для совместной работы для создания безграничного разнообразия вкусов и текстур.

        Удобное мытье с функцией быстрой очистки

        Удобное мытье с функцией быстрой очистки

        Активируйте функцию очистки, добавив немного воды и средства для мытья посуды — оцените результат очистки уже через 2 минуты. Режим очистки устраняет даже налипшие остатки ингредиентов, такие как тесто для пирога и ореховая паста.

        Кувшин большой емкости для всей семьи

        Кувшин большой емкости для всей семьи

        Стеклянный кувшин 2 литра с рабочей емкостью 1,8 литра для приготовления порций на всю семью.

        Мгновенный подбор с программами для быстрого выбора

        Мгновенный подбор с программами для быстрого выбора

        Программы быстрого выбора отображаются с настройками времени и скорости, чтобы вы понимали тонкости приготовления по рецептам. Доступные программы: смузи, ореховая паста , десерт, суп, соус, дробление льда и очистка.

        Пополните свой репертуар рецептов с приложением NutriU

        Пополните свой репертуар рецептов с приложением NutriU

        Установите и откройте для себя приложение NutriU с более чем 200 идеями о том, как приготовить ваши любимые напитки, блюда и закуски с помощью вашего нового блендера. Приготовление блюд здорового питания должно быть простым и одновременно разжигать аппетит к еще большему количеству полезных блюд у членов вашей семьи. Вот почему приложение NutriU предлагает множество здоровых альтернатив любимым блюдам. Начиная от полезных шоколадных десертов до основных блюд, богатых питательными веществами, мы создаем рецепты, полезные для здоровья, с сохранением восхитительного вкуса.

        Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

        Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

        Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине. Лезвия ProBlend Ultra имеют специальную конструкцию с защитой от попадания и застревания ингредиентов под лезвиями.

        Кувшин ProBlend Ultra

        Кувшин ProBlend Ultra с уникальными ребрами управляет потоком ингредиентов, обеспечивая равномерное смешивание.

        Лезвия ProBlend Ultra

        Лезвия ProBlend Ultra имеют уникальную зазубренную конструкцию для дробления твердых ингредиентов и их разрезания для идеальных результатов смешивания.

        Мотор ProBlend Ultra

        Мотор ProBlend Ultra мощностью 1500 Вт обеспечивает оптимальную скорость смешивания и циркуляцию всех ингредиентов.

        • Общие характеристики

          Нескользящие ножки
          Да
          Сделано в
          Китай
          Цвет
          Металлик и черный
          Количество скоростей
          12
          Импульсный
          Да
          Рабочий объем
          1,8
          Максимальная емкость кувшина
          2 л

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

        • Вес и размеры

          Размеры изделия (ДхШхВ)
          216 x 167 x 442
          Вес изделия
          4,58

        • Социальная ответственность

          Упаковка
          > 90% переработанных материалов
          Руководство пользователя
          > из 98% переработанной бумаги

        • Общие характеристики

          Можно мыть в посудомоечной машине
          Да

        • Технические характеристики

          Мощность
          1500W

        • Общие характеристики

          Программы для быстрого выбора
          6
          Функция быстрой очистки
          Да

        • Обработка

          Материал основного корпуса
          Металл
          Материал кувшина
          Glass

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