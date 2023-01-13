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    Flip&Juice™ Blender

    Быстрый блендер с модулем соковыжималки

    HR3770/00
    Общая оценка / 5
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      Flip&Juice™ Blender Быстрый блендер с модулем соковыжималки

      HR3770/00
      Общая оценка / 5

      Смешать, перевернуть, выжать.

      Новый блендер Philips Flip & Juice™ с инновационной конструкцией кувшина и встроенной системой фильтрации поможет готовить соки с мякотью и без, смузи и приятной текстурой и даже урбеч. Готовьте смеси с разно текстурой для всей семьи. Узнать обо всех преимуществах

      Flip&Juice™ Blender Быстрый блендер с модулем соковыжималки

      Смешать, перевернуть, выжать.

      Новый блендер Philips Flip & Juice™ с инновационной конструкцией кувшина и встроенной системой фильтрации поможет готовить соки с мякотью и без, смузи и приятной текстурой и даже урбеч. Готовьте смеси с разно текстурой для всей семьи. Узнать обо всех преимуществах

      Смешать, перевернуть, выжать.

      Новый блендер Philips Flip & Juice™ с инновационной конструкцией кувшина и встроенной системой фильтрации поможет готовить соки с мякотью и без, смузи и приятной текстурой и даже урбеч. Готовьте смеси с разно текстурой для всей семьи. Узнать обо всех преимуществах

      Flip&Juice™ Blender Быстрый блендер с модулем соковыжималки

      Смешать, перевернуть, выжать.

      Новый блендер Philips Flip & Juice™ с инновационной конструкцией кувшина и встроенной системой фильтрации поможет готовить соки с мякотью и без, смузи и приятной текстурой и даже урбеч. Готовьте смеси с разно текстурой для всей семьи. Узнать обо всех преимуществах

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        Flip&Juice™ Blender

        Flip&Juice™ Blender

        Быстрый блендер с модулем соковыжималки

        - {discount-value}

        Итого:

        Смешать, перевернуть, выжать.

        Сок с мякотью и без с технологией Flip & Juice™

        • Технология Flip&Juice™
        • Технология ProBlend Ultra
        • Приложение NutriU
        • Программы для быстрого выбора
        • Программа быстрой очистки

        Сок с мякотью и без с технологией Flip & Juice™

        Новый блендер Philips Flip & Juice — это наш первый быстрый блендер с модулем соковыжималки. Благодаря революционному дизайну кувшина и встроенному фильтру вы сможете готовить напитки с желаемой текстурой для всей семьи. От смузи с шелковистой текстурой до сока с мякотью и без — наш самый современный блендер предлагает максимальную вариативность. Это блендер и соковыжималка в одном устройстве, который сэкономит пространство на вашей кухне.

        Приложение NutriU с рецептами и источниками вдохновения

        Установите и откройте для себя приложение NutriU с более чем 200 идеями о том, как приготовить ваши любимые напитки, блюда и закуски с помощью вашего нового блендера. Приготовление блюд здорового питания должно быть простым и одновременно разжигать аппетит к еще большему количеству полезных блюд у членов вашей семьи. Вот почему приложение NutriU предлагает множество здоровых альтернатив любимым блюдам. Начиная от полезных шоколадных десертов до основных блюд, богатых питательными веществами, мы создаем рецепты, полезные для здоровья, с сохранением восхитительного вкуса.

        Программы быстрого выбора для вашего удобства

        Программы быстрого выбора отображаются с настройками времени и скорости, чтобы вы понимали тонкости приготовления по рецептам. Доступные программы: сок без мякоти, сок с мякотью, смузи, ореховая паста , десерт, суп, соус, дробление льда и очистка.

        Мотор ProBlend Ultra для оптимального смешивания

        Технология ProBlend Ultra сочетает три особые функции, которые работают вместе, обеспечивая оптимальную вариативность вкуса и текстуры для наилучшего результата. Мотор ProBlend Ultra мощностью 1500 Вт обеспечивает равномерное смешивание всех ингредиентов.

        Форма кувшина ProBlend Ultra предотвращает прилипание ингредиентов к стенкам

        Кувшин ProBlend Ultra оснащен уникальными ребрами, которые постоянно направляют ингредиенты в общую смесь, что предотвращает их прилипание к стенкам и обеспечивает оптимальные результаты смешивания

        Лезвия ProBlend Ultra для оптимальной текстуры

        Лезвия ProBlend Ultra имеют уникальную зазубренную конструкцию для дробления твердых ингредиентов и их разрезания для идеальных результатов смешивания.

        Функция быстрой очистки для удобного мытья прибора

        Активируйте функцию очистки, добавив немного воды и средства для мытья посуды — оцените результат очистки уже через 2 минуты. Режим очистки устраняет даже налипшие остатки ингредиентов, такие как тесто для пирога и ореховая паста.

        Съемные компоненты, можно мыть в посудомоечной машине

        Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине. Лезвия ProBlend Ultra имеют специальную конструкцию с защитой от попадания и застревания ингредиентов под лезвиями.

        Кувшин большой емкости для всей семьи

        2-литровый тритановый кувшин с рабочей емкостью 1,8 литра — хватит на всю семью. Прочный и не впитывающий запахи тритановый кувшин высокого качества, не содержащий бисфенол-А, можно мыть в посудомоечной машине и легко держать в руках благодаря скругленным ручкам.

        Социальная ответственность

        Предотвращает излишнее энергопотребление благодаря автоматическому выключению через 3 минуты бездействия. Помогает уменьшить потребление пластиковых бутылок с готовыми соками и смузи благодаря их приготовлению дома.

        • Общие характеристики

          Нескользящие ножки
          Да
          Сделано в
          Китай
          Цвет
          Черная медь
          Комплектация
          • Лопатка
          • Мерный стакан
          Напряжение
          220—240 В
          Режим скорости
          12
          Длина шнура
          1,0 м  m
          Материал ножей
          Нержавеющая сталь
          Эффективная емкость кувшина
          1.8  L
          Материал кувшина блендера
          Тритан
          Частота
          50/60  Hz
          Предустановленные программы
          8
          Максимальная емкость кувшина
          2 л

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

        • Технические характеристики

          Мощность
          1500  W
          Интерфейс
          Цифровой дисплей

        • Социальная ответственность

          Упаковка
          > 90% переработанных материалов
          Руководство пользователя
          > из 98% переработанной бумаги

        • Общие характеристики

          Отделение для хранения шнура
          Да
          Функции устройства
          • Технология Flip&Juice™
          • Технология ProBlend Ultra
          • Программы для быстрого выбора
          • Функция быстрого мытья
          • Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине
          • Емкость 2 л
          • Цифровой дисплей

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