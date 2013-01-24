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Набор для ухода за фарами головного освещения

HRK00XM
  • Лучше видимость — выше безопасность Лучше видимость — выше безопасность Лучше видимость — выше безопасность
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    Набор для ухода за фарами головного освещения

    HRK00XM

    Лучше видимость — выше безопасность

    В отличие от других комплектов, для установки наших ламп не требуются специальные инструменты. Благодаря усовершенствованной технологии они обеспечивают превосходное освещение и очень удобны в использовании. Выполнив четыре простых операции, вы сможете самостоятельно осуществить профессиональную установку без специальных инструментов. Узнать обо всех преимуществах

    Набор для ухода за фарами головного освещения

    Лучше видимость — выше безопасность

    В отличие от других комплектов, для установки наших ламп не требуются специальные инструменты. Благодаря усовершенствованной технологии они обеспечивают превосходное освещение и очень удобны в использовании. Выполнив четыре простых операции, вы сможете самостоятельно осуществить профессиональную установку без специальных инструментов. Узнать обо всех преимуществах

    Лучше видимость — выше безопасность

    В отличие от других комплектов, для установки наших ламп не требуются специальные инструменты. Благодаря усовершенствованной технологии они обеспечивают превосходное освещение и очень удобны в использовании. Выполнив четыре простых операции, вы сможете самостоятельно осуществить профессиональную установку без специальных инструментов. Узнать обо всех преимуществах

    Набор для ухода за фарами головного освещения

    Лучше видимость — выше безопасность

    В отличие от других комплектов, для установки наших ламп не требуются специальные инструменты. Благодаря усовершенствованной технологии они обеспечивают превосходное освещение и очень удобны в использовании. Выполнив четыре простых операции, вы сможете самостоятельно осуществить профессиональную установку без специальных инструментов. Узнать обо всех преимуществах

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      Лучше видимость — выше безопасность

      Защита от УФ-излучения

      • Защита от УФ-излучения
      Восстановление вместо замены

      Восстановление вместо замены

      Экономьте деньги! Вам не нужно покупать новые фары. Просто восстановите старые!

      Более безопасное движение в темное время суток

      Более безопасное движение в темное время суток

       Специальное покрытие предохраняет от ультрафиолетового излучения. Не заменяйте, а восстанавливайте! Чистые фары — залог вашей безопасности на дороге.

      Высокое качество по доступной цене

      Высокое качество по доступной цене

      Очистка обеих фар головного освещения

      Этот набор включает все необходимое для очистки фар головного освещения: - 1 емкость с жидкостью для предварительной очистки на водной основе (29,5 мл); 1 емкость с очищающей/полирующей жидкостью (29,5 мл); 1 емкость с жидкостью для восстановления блеска/защиты (29,5 мл); 1 лист наждачной бумаги с зернистостью 600 (грубая); 1 лист наждачной бумаги с зернистостью 1500 (шлифовка); - 1 лист наждачной бумаги с зернистостью 2000 (полировка); - 10 бумажных полотенец; - 1 пара перчаток (одного размера).

      Удаление налета и желтизны от солнца и пыли

      Набор для ухода за фарами головного освещения Philips позволяет удалить налет и желтизну от солнца. Поверхность будет как новая!

      Хорошее освещение может спасти чью-то жизнь

      "Со временем поверхность фар изнашивается и покрывается царапинами. Пластиковые фары изготавливаются с внешним покрытием, защищающим от ультрафиолета. Из-за неблагоприятных воздействий среды этот слой стирается, сто приводит к помутнению, пожелтению, окислению и может привести к снижению видимости на дороге на 40%."

      Технические характеристики

      • Информация об упаковке

        Тип упаковки
        Специальная упаковка
        EAN1
        8727900399769
        EAN3
        8727900399776

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