Встроенная док-станция для удобного воспроизведения с iPod и iPhone

Встроенная док-станции для iPod и iPhone позволяет воспроизводить музыку, просматривать фильмы и фотографии с этих устройств. Кроме того, вы можете заряжать iPod или iPhone, а также управлять устройством и просматривать его содержимое на экране телевизора с помощью пульта ДУ домашнего кинотеатра. Избавляя от необходимости использовать громоздкие соединения и спутанные кабели, встроенная док-станция принесет в ваш дом удобство мобильных развлечений.