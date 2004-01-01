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      Philips Fidelio HTB9245/12

      HTB9245/12

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      Philips Fidelio HTB9245/12

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      Технология Crystal Clear Sound для идеально чистого и детального звука

      Благодаря технологии Crystal Clear Sound от Philips теперь можно различить и оценить каждую ноту в исходном качестве! Технология Crystal Clear Sound воспроизводит источник звука — будь то боевик, мюзикл или живое выступление — верно, четко и без искажений. Домашние кинотеатры от Philips с Crystal Clear Sound минимально сокращают обработку звука, сохраняя четкость исходного содержимого. В результате вы слышите более точный звук.

      Уникальная АС с открытым ВЧ-динамиком передает звук без искажений

      Уникальная конструкция АС с открытыми ВЧ-динамиками передает максимально распределенный, открытый звук.

      Full HD 3D Blu-ray для полного погружения при просмотре фильмов 3D

      Вы будете поражены качеством 3D фильмов в вашей гостиной благодаря телевизору Full HD 3D. Функция активного 3D изображения использует последнее поколение быстрых дисплеев для создания реалистичного изображения с разрешением 1080x1920 HD. Просмотр изображения в специальных очках, закрывающих и открывающих левый и правый окуляры синхронно со сменой кадров, создает эффект Full HD 3D. Разнообразие фильмов 3D на дисках Blu-ray позволяет наслаждаться большим количеством материалов высокого качества. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности.

      Титановые ВЧ-динамики воспроизводят звук без искажений и обеспечивают чистое и четкое звучание.

      Специально разработанные ВЧ-динамики изготовлены из титана, что обеспечивает их легкость, прочность и воспроизведение звука без искажений. Динамики устойчивы к искажениям и резонансным колебаниям и передают чистый и четкий звук во всем диапазоне звуковых частот.

      Встроенная док-станция для удобного воспроизведения с iPod и iPhone

      Встроенная док-станции для iPod и iPhone позволяет воспроизводить музыку, просматривать фильмы и фотографии с этих устройств. Кроме того, вы можете заряжать iPod или iPhone, а также управлять устройством и просматривать его содержимое на экране телевизора с помощью пульта ДУ домашнего кинотеатра. Избавляя от необходимости использовать громоздкие соединения и спутанные кабели, встроенная док-станция принесет в ваш дом удобство мобильных развлечений.

      Высококачественные усилители класса D сохраняют малейшие детали звука

      Высококачественные усилители класса D, разработанные по собственной технологии Philips, обеспечивают точное оригинальное звучание источника, передавая каждую деталь так, как это было задумано автором произведения или режиссером.

      Встроенный модуль WiFi для просмотра контента с подключенных медиаустройств

      Благодаря встроенному Wi-Fi вы можете просто подключить домашний кинотеатр к домашней сети и наслаждаться разнообразными популярными интернет-службами. Вы сможете просматривать веб-сайты с фильмами, изображениями, информационно-развлекательными программами и другим интернет-содержимым на экране своего ТВ.

      Virtual Surround Sound гарантирует реалистичный звук при просмотре фильмов

      Технология Virtual Surround Sound от Philips обеспечивает насыщенный, невероятно объемный звук как из пяти акустических систем, но с меньшим количеством АС. Высокотехнологичные пространственные алгоритмы точно воссоздают акустические характеристики, которые присущи идеальной 5.1-канальной среде. Любой высококачественный источник стереосигнала преобразуется в реалистичный, многоканальный объемный звук. Не нужно приобретать дополнительные АС, кабели или стойки, чтобы оценить звучание, наполняющее комнату.

      Smart TV для доступа к интернет-службам и мультимедийному контенту на ТВ

      В домашних кинотеатрах Philips с технологией Smart TV имеется ряд дополнительных функций, включая Net TV, DLNA и MyRemote. Net TV предлагает широкий выбор информационных и развлекательных интернет-передач для просмотра на экране телевизора. Выбрав Net TV в главном меню, вы сможете воспользоваться услугами сервисов, например видео по запросу* для просмотра фильмов в HD-качестве и "вслед за эфиром" для просмотра прошедших телепередач. При помощи DLNA можно смотреть фотографии и фильмы, слушать музыку с компьютера, не вставая с дивана. Не можете найти пульт ДУ? Приложение MyRemote от Philips позволит управлять домашним кинотеатром с помощью смартфона или планшетного ПК.

      Badge-D2C

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