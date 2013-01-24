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- Батарея типа AAA — 2 шт.
- Шнур питания
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Беспроводные АС объемного звучания
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Итого:
Технология Virtual Surround Sound от Philips обеспечивает насыщенный, невероятно объемный звук как из пяти акустических систем, но с меньшим количеством АС. Высокотехнологичные пространственные алгоритмы точно воссоздают акустические характеристики, которые присущи идеальной 5.1-канальной среде. Любой высококачественный источник стереосигнала преобразуется в реалистичный, многоканальный объемный звук. Не нужно приобретать дополнительные АС, кабели или стойки, чтобы оценить звучание, наполняющее комнату.
Оцените невероятное качество изображения 3D и кристально чистый 5.1- или 7.1-канальный звук. Для этого нужно лишь подключить выход x2 HDMI к разъему A/В-ресивера без поддержки 3D.
Bluetooth — это надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия. Она позволяет устанавливать беспроводное подключение между различными Bluetooth-устройствами и воспроизводить на АС с поддержкой Bluetooth музыку со смартфонов, планшетных ПК и ноутбуков, а также с устройств iPod или iPhone.
Встроенный декодер Dolby Digital устраняет необходимость иметь внешний декодер за счет обработки всех шести аудиоканалов для создания эффекта объемного звука и поразительно естественной и динамически реалистичной атмосферы звучания. Декодер Dolby Pro Logic II дает пять каналов объемной обработки звука от любого стереофонического источника.
Ощутите эффект объемного звука. Просто снимите беспроводные АС с основного корпуса саундбара, установите их позади себя и наслаждайтесь полноценным объемным 5.1-канальным звуком при просмотре фильмов или во время игр. А когда захотите послушать музыку или посмотреть телепередачи, просто снова закрепите АС на саундбаре. Благодаря уникальной беспроводной аудиотехнологии и АС объемного звучания, которые работают на собственной частоте, никаких сетевых помех не возникает. В результате вы получаете полномасштабную беспроводную звуковую систему для музыки и фильмов с великолепным качеством звука.
На качество звучания влияет расположение саундбара в помещении. Для этой системы предусмотрен интеллектуальный датчик ориентации, который распознает горизонтальное или вертикальное положение и мгновенно оптимизирует качество звука. Поставьте саундбар на полку или прикрепите к стене — вы всегда будете наслаждаться звуком высочайшего качества.
На качество звучания влияет расположение саундбара в комнате. К счастью, для данной системы предусмотрен интеллектуальный датчик ориентации, который мгновенно оптимизирует качество звучания сразу после определения горизонтального или вертикального расположения. Это обеспечивает высочайшее качество как при установке саундбара на полке, так и при настенном монтаже.
Звук
Громкоговорители
Подключения
Комфорт
Дизайн
Питание
Забота об окружающей среде
Размеры
Аксессуары
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Габариты изделия