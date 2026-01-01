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Больше не доступен
HTR3464/12
Усиливает и упрощает домашние развлечения
Думаете о превращении своего DVD проигрывателя или рекордера в завершенную систему Home Entertainment? Сравните их с изящной и модной системой с цифровым ресивером, обладающей кинематографическим качеством аудио и видео и четким воспроизведением музыки.
Благодаря разъемам с цветовым кодом подсоединение акустических систем и сабвуфера к центральному устройству системы Home Entertainment не представляет труда. Просто вставьте разъемы в подходящие по цвету гнезда на задней панели центрального устройства.
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