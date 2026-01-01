Усиливает и упрощает домашние развлечения

Думаете о превращении своего DVD проигрывателя или рекордера в завершенную систему Home Entertainment? Сравните их с изящной и модной системой с цифровым ресивером, обладающей кинематографическим качеством аудио и видео и четким воспроизведением музыки.