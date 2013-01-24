Обеспечивает естественную белизну зубов
Ваша улыбка говорит обо всем. Что обеспечит естественную белизну зубов лучше, чем зубная щетка Philips HX1622 на аккумуляторах? Кроме того, система двойного действия головки щетки обеспечивает более тщательную чистку по сравнению с обычной зубной щеткой.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Обеспечивает естественную белизну зубов
Ваша улыбка говорит обо всем. Что обеспечит естественную белизну зубов лучше, чем зубная щетка Philips HX1622 на аккумуляторах? Кроме того, система двойного действия головки щетки обеспечивает более тщательную чистку по сравнению с обычной зубной щеткой.
Обеспечивает естественную белизну зубов
Ваша улыбка говорит обо всем. Что обеспечит естественную белизну зубов лучше, чем зубная щетка Philips HX1622 на аккумуляторах? Кроме того, система двойного действия головки щетки обеспечивает более тщательную чистку по сравнению с обычной зубной щеткой.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Обеспечивает естественную белизну зубов
Ваша улыбка говорит обо всем. Что обеспечит естественную белизну зубов лучше, чем зубная щетка Philips HX1622 на аккумуляторах? Кроме того, система двойного действия головки щетки обеспечивает более тщательную чистку по сравнению с обычной зубной щеткой.
Очищает видимую поверхность зубов, а наконечник Active Tip добирается до труднодоступного налета между зубами.
Запатентованная система защиты десен Philips Sonicare Gum Protection обеспечивает оптимальное давление при чистке
Технические характеристики
Аксессуары в комплекте
Вес и габариты