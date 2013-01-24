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Philips Sonicare 1600-Series

Зубная щетка на аккумуляторах

HX1622
Sonicare
Общая оценка / 5
Sonicare
  • Обеспечивает естественную белизну зубов Обеспечивает естественную белизну зубов Обеспечивает естественную белизну зубов
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    Philips Sonicare 1600-Series Зубная щетка на аккумуляторах

    HX1622
    Общая оценка / 5

    Обеспечивает естественную белизну зубов

    Ваша улыбка говорит обо всем. Что обеспечит естественную белизну зубов лучше, чем зубная щетка Philips HX1622 на аккумуляторах? Кроме того, система двойного действия головки щетки обеспечивает более тщательную чистку по сравнению с обычной зубной щеткой.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Sonicare 1600-Series Зубная щетка на аккумуляторах

    Обеспечивает естественную белизну зубов

    Ваша улыбка говорит обо всем. Что обеспечит естественную белизну зубов лучше, чем зубная щетка Philips HX1622 на аккумуляторах? Кроме того, система двойного действия головки щетки обеспечивает более тщательную чистку по сравнению с обычной зубной щеткой.

    Обеспечивает естественную белизну зубов

    Ваша улыбка говорит обо всем. Что обеспечит естественную белизну зубов лучше, чем зубная щетка Philips HX1622 на аккумуляторах? Кроме того, система двойного действия головки щетки обеспечивает более тщательную чистку по сравнению с обычной зубной щеткой.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Sonicare 1600-Series Зубная щетка на аккумуляторах

    Обеспечивает естественную белизну зубов

    Ваша улыбка говорит обо всем. Что обеспечит естественную белизну зубов лучше, чем зубная щетка Philips HX1622 на аккумуляторах? Кроме того, система двойного действия головки щетки обеспечивает более тщательную чистку по сравнению с обычной зубной щеткой.

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      Регулируется для обеспечения оптимального давления при чистке

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        25  минут(ы)
        Время зарядки
        16  часов
        Аккумулятор
        NiCd
        напряжение
        220—240  В
        Частота
        50/60  Гц
        потребляемая мощность
        2,9  Вт
        Насадка для зубной щетки состоит из 2-х движущихся элементов
        Чистящая насадка совершает 15 000 движений в минуту.
        Длина шнура
        1,16  м

      • Аксессуары в комплекте

        Насадка для зубной щетки
        1
        Зарядная база со стержнями для хранения насадок для зубной щетки
        Да

      • Вес и габариты

        Размеры F-box (Д x Г x В)
        117 x 82 x 225  мм
        Вес F-Box
        339
        Вес A-Box
        2354  г
        Размеры A-box
        261 x 247 x 247  мм
        Количество в A-box
        6

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