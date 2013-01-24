Обеспечивает естественную белизну зубов

Ваша улыбка говорит обо всем. Что обеспечит естественную белизну зубов лучше, чем зубная щетка Philips HX1622 на аккумуляторах? Кроме того, система двойного действия головки щетки обеспечивает более тщательную чистку по сравнению с обычной зубной щеткой.