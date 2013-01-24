Мягкое обращение с деснами и жесткое - с зубным налетом
Десны — это важная часть полости рта. Поэтому новая электрическая зубная щетка Philips HX1630 на аккумуляторах оснащена запатентованной системой защиты десен, которая обеспечивает оптимальное давление при чистке. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мягкое обращение с деснами и жесткое - с зубным налетом
Десны — это важная часть полости рта. Поэтому новая электрическая зубная щетка Philips HX1630 на аккумуляторах оснащена запатентованной системой защиты десен, которая обеспечивает оптимальное давление при чистке. Узнать обо всех преимуществах
Мягкое обращение с деснами и жесткое - с зубным налетом
Десны — это важная часть полости рта. Поэтому новая электрическая зубная щетка Philips HX1630 на аккумуляторах оснащена запатентованной системой защиты десен, которая обеспечивает оптимальное давление при чистке. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мягкое обращение с деснами и жесткое - с зубным налетом
Десны — это важная часть полости рта. Поэтому новая электрическая зубная щетка Philips HX1630 на аккумуляторах оснащена запатентованной системой защиты десен, которая обеспечивает оптимальное давление при чистке. Узнать обо всех преимуществах
Запатентованная система защиты десен Philips Sonicare Gum Protection обеспечивает оптимальное давление при чистке
Очищает видимую поверхность зубов, а наконечник Active Tip добирается до труднодоступного налета между зубами.
Стоматологи рекомендуют чистить зубы в течение двух минут.
Загорается при правильной зарядке.
Дополнительные функции
Технические характеристики
Аксессуары в комплекте
Вес и габариты