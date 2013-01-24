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Электрическая звуковая зубная щетка
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Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.
Густые щетинки высокого качества удаляют до 3 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой. Щетинки специальной формы повторяют контуры ваших зубов и гарантируют тщательную чистку даже в труднодоступных местах.
Тщательная чистка зубов занимает 2 минуты. Таймер Quadpacer отслеживает время чистки каждой четверти полости рта и подает сигнал о переходе к следующему участку. Таймер SmartTimer подает сигнал, когда сеанс чистки закончен. Эти 2 таймера помогут вам всегда соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки.
Нередко требуется время, чтобы привыкнуть к чему-то новому. Поэтому с нашей функцией Easy Start вы сможете постепенно увеличивать мощность чистки зубов в течение первых 14 сеансов.
До 14 дней работы без подзарядки.
Насадка легко снимается и устанавливается на щетку, значительно упрощая процесс ее очистки и хранения. Насадка подходит для щеток Philips Sonicare PowerUp Battery Essence+/Elite+/CleanCare+.
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Дизайн и отделка
Качество чистки
Удобство использования
Технические характеристики
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