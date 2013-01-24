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    Philips Sonicare DailyClean 2100

    Электрическая звуковая зубная щетка

    HX3212/03
    Sonicare
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    Sonicare
    • Клинически доказано — обеспечивает превосходную чистку* Клинически доказано — обеспечивает превосходную чистку* Клинически доказано — обеспечивает превосходную чистку*
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      Philips Sonicare DailyClean 2100 Электрическая звуковая зубная щетка

      HX3212/03
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        DailyClean 2100

        DailyClean 2100

        Электрическая звуковая зубная щетка

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Клинически доказано — обеспечивает превосходную чистку*

        Удаляет в 3 раза больше налета*

        • 1 режим
        • 1 чистящая насадка
        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.

        Удаляет зубной налет до 3 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

        Удаляет зубной налет до 3 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

        Густые щетинки высокого качества удаляют до 3 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой. Щетинки специальной формы повторяют контуры ваших зубов и гарантируют тщательную чистку даже в труднодоступных местах.

        Таймер обеспечивает тщательную чистку в течение 2 минут

        Таймер обеспечивает тщательную чистку в течение 2 минут

        Тщательная чистка зубов занимает 2 минуты. Таймер Quadpacer отслеживает время чистки каждой четверти полости рта и подает сигнал о переходе к следующему участку. Таймер SmartTimer подает сигнал, когда сеанс чистки закончен. Эти 2 таймера помогут вам всегда соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки.

        Отличный способ привыкнуть к новой зубной щетке

        Отличный способ привыкнуть к новой зубной щетке

        Нередко требуется время, чтобы привыкнуть к чему-то новому. Поэтому с нашей функцией Easy Start вы сможете постепенно увеличивать мощность чистки зубов в течение первых 14 сеансов.

        Срок службы батареи

        Срок службы батареи

        До 14 дней работы без подзарядки.

        Съемная насадка

        Съемная насадка

        Насадка легко снимается и устанавливается на щетку, значительно упрощая процесс ее очистки и хранения. Насадка подходит для щеток Philips Sonicare PowerUp Battery Essence+/Elite+/CleanCare+.

        Технические характеристики

        • Режимы

          Clean (Чистка)
          Для ежедневной тщательной чистки

        • В комплекте

          Ручка
          DailyClean 2100, 1 шт.
          Насадки
          C2 Optimal Plaque Defence, 1 шт.
          зарядное устройство
          1

        • Дизайн и отделка

          цвет
          Светло-голубой

        • Качество чистки

          Таймер
          SmarTimer и Quadpacer
          Высокое качество
          Удаляет до 3 раз больше налета*

        • Удобство использования

          Система чистящих насадок
          Удобные съемные насадки
          Ручка
          Эргономичный дизайн

        • Технические характеристики

          Батарея
          Перезарядка
          Тип элемента питания
          Никель-металл-гидридный аккумулятор
          Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
          До 14 дней

        • Питание

          напряжение
          110—220 В

        • Обслуживание

          Гарантия
          2 года гарантии

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