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    Philips Sonicare HydroClean

    Стандартная насадка для зубной щетки Sonicare

    HX6001
    Sonicare
    Sonicare
    • Тщательная очистка межзубного пространства Тщательная очистка межзубного пространства Тщательная очистка межзубного пространства
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      Philips Sonicare HydroClean Стандартная насадка для зубной щетки Sonicare

      HX6001

      Тщательная очистка межзубного пространства

      Уникальная конструкция чистящей насадки Philips Sonicare HX6001/05 помогает удалять налет и остатки пищи из межзубных промежутков. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Sonicare HydroClean Стандартная насадка для зубной щетки Sonicare

      Тщательная очистка межзубного пространства

      Уникальная конструкция чистящей насадки Philips Sonicare HX6001/05 помогает удалять налет и остатки пищи из межзубных промежутков. Узнать обо всех преимуществах

      Тщательная очистка межзубного пространства

      Уникальная конструкция чистящей насадки Philips Sonicare HX6001/05 помогает удалять налет и остатки пищи из межзубных промежутков. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Sonicare HydroClean Стандартная насадка для зубной щетки Sonicare

      Тщательная очистка межзубного пространства

      Уникальная конструкция чистящей насадки Philips Sonicare HX6001/05 помогает удалять налет и остатки пищи из межзубных промежутков. Узнать обо всех преимуществах

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      HydroClean

      HydroClean

      Стандартная насадка для зубной щетки Sonicare

      Цена магазина Philips

      Итого:

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      Где найти номер модели изделия?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
      Посмотрите на упаковке
      Посмотрите на наклейке внутри продукта
      Посмотрите на продукте
      Посмотрите в руководстве

        Тщательная очистка межзубного пространства

        Сменная насадка для электрической зубной щетки

        • 1 шт. в упаковке
        Сменная насадка

        Сменная насадка

        Удобная установка насадки и очистка ручки щетки

        Дизайн насадки увеличивает звуковую вибрацию

        Дизайн насадки увеличивает звуковую вибрацию

        Благодаря продуманному дизайну и высокой точности конструкции сменные насадки Philips Sonicare в сочетании с запатентованной звуковой технологией и несколькими режимами чистки на выбор гарантируют тщательную чистку.

        Индикаторные щетинки обеспечивают эффективность чистки

        Индикаторные щетинки обеспечивают эффективность чистки

        По индикаторным щетинкам можно легко определить, когда необходимо заменить насадку. Через три месяца регулярного использования щетинки изнашиваются, и эффективность чистки снижается. Меняйте насадки каждые 3 месяца.

        Hydroguides помогает удалить налет и частицы пищи

        HydroGuides используется совместно с запатентованной звуковой технологией для направления зубной пасты и воды в промежутки между зубами, что облегчает чистку в данных тесных промежутках. Это не заменяет использование зубной нити, но обеспечивает лучшую очистку межзубных промежутков.

        Технические характеристики

        • Технические характеристики

          Время работы
          Для получения оптимальных результатов насадку на зубную щетку рекомендуется менять каждые три месяца.
          Замена
          Когда требуется замена, индикаторные щетинки тускнеют.

        • Вес и габариты

          Размеры упаковки для чистящих насадок
          21,6 в x 7,0 ш x 2,2 г  см
          Вес упаковки для чистящих насадок
          0,03  кг

        • В комплекте

          Гигиенический колпачок
          1  шт.

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