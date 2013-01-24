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Philips Sonicare HydroClean

Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

HX6003/05
Sonicare
Sonicare
  • Тщательная очистка межзубного пространства Тщательная очистка межзубного пространства Тщательная очистка межзубного пространства
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    Philips Sonicare HydroClean Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    HX6003/05

    Тщательная очистка межзубного пространства

    Уникальная конструкция чистящей насадки Philips Sonicare HX6003/05 помогает удалять налет и частицы пищи в межзубных промежутках. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Sonicare HydroClean Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    Тщательная очистка межзубного пространства

    Уникальная конструкция чистящей насадки Philips Sonicare HX6003/05 помогает удалять налет и частицы пищи в межзубных промежутках. Узнать обо всех преимуществах

    Тщательная очистка межзубного пространства

    Уникальная конструкция чистящей насадки Philips Sonicare HX6003/05 помогает удалять налет и частицы пищи в межзубных промежутках. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Sonicare HydroClean Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    Тщательная очистка межзубного пространства

    Уникальная конструкция чистящей насадки Philips Sonicare HX6003/05 помогает удалять налет и частицы пищи в межзубных промежутках. Узнать обо всех преимуществах

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    Где найти номер модели изделия?

      Тщательная очистка межзубного пространства

      Сменная насадка для электрической зубной щетки

      • 3 шт. в упаковке
      Сменная насадка

      Сменная насадка

      Удобная установка насадки и очистка ручки щетки

      Дизайн насадки увеличивает звуковую вибрацию

      Дизайн насадки увеличивает звуковую вибрацию

      Благодаря продуманному дизайну и высокой точности конструкции сменные насадки Philips Sonicare в сочетании с запатентованной звуковой технологией и несколькими режимами чистки на выбор гарантируют тщательную чистку.

      Индикаторные щетинки обеспечивают эффективность чистки

      Индикаторные щетинки обеспечивают эффективность чистки

      По индикаторным щетинкам можно легко определить, когда необходимо заменить насадку. Через три месяца регулярного использования щетинки изнашиваются, и эффективность чистки снижается. Меняйте насадки каждые 3 месяца.

      Hydroguides помогает удалить налет и частицы пищи

      HydroGuides используется совместно с запатентованной звуковой технологией для направления зубной пасты и воды в промежутки между зубами, что облегчает чистку в данных тесных промежутках. Это не заменяет использование зубной нити, но обеспечивает лучшую очистку межзубных промежутков.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Время работы
        Для получения оптимальных результатов насадку на зубную щетку рекомендуется менять каждые три месяца.
        Замена
        Когда требуется замена, индикаторные щетинки тускнеют.

      • Вес и габариты

        Размеры упаковки для чистящих насадок
        21,6 в x 7,0 ш x 2,2 г  см
        Вес упаковки для чистящих насадок
        0,056  кг

      • Удобство использования

        Подходит для этих моделей
        • FlexCare+
        • FlexCare
        • HealthyWhite
        • HydroClean
        • EasyClean
        • DiamondClean

      • В комплекте

        Гигиенический колпачок
        1  шт.

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