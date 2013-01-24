Максимально бережная чистка и дополнительный комфорт.
Чистящая насадка Philips Sonicare S Sensitive для чувствительных зубов и десен — идеальное решение для облегчения боли. Эта насадка обеспечивает эффективную чистку и не повреждает десны. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимально бережная чистка и дополнительный комфорт.
Чистящая насадка Philips Sonicare S Sensitive для чувствительных зубов и десен — идеальное решение для облегчения боли. Эта насадка обеспечивает эффективную чистку и не повреждает десны. Узнать обо всех преимуществах
Максимально бережная чистка и дополнительный комфорт.
Чистящая насадка Philips Sonicare S Sensitive для чувствительных зубов и десен — идеальное решение для облегчения боли. Эта насадка обеспечивает эффективную чистку и не повреждает десны. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимально бережная чистка и дополнительный комфорт.
Чистящая насадка Philips Sonicare S Sensitive для чувствительных зубов и десен — идеальное решение для облегчения боли. Эта насадка обеспечивает эффективную чистку и не повреждает десны. Узнать обо всех преимуществах
Клинически доказано, что густые щетинки из высококачественного материала удаляют больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой
Чистящие насадки Philips Sonicare для чувствительных зубов и десен оснащены ультрамягкими щетинками, которые обеспечивают бережную и эффективную чистку зубов. Щетинки анатомической формы повторяют контуры ваших зубов и гарантируют максимально бережное воздействие. Кроме того, доступны насадки меньшего размера для более тщательной чистки.
Насадка Sensitive подходит к любой зубной щетке Philips Sonicare, кроме PowerUp Battery и Essence. Сменная насадка для удобной замены и чистки.
Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но мы отправим вам напоминание еще до окончания этого срока. Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.
Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.
Совместимость
Дизайн и отделка
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Качество и эффективность
Польза для здоровья