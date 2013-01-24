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Philips Sonicare For Kids

Электрическая звуковая зубная щетка

HX6311/07
Sonicare
Общая оценка / 5
Sonicare
  • Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка
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    Philips Sonicare For Kids Электрическая звуковая зубная щетка

    HX6311/07
    Общая оценка / 5

    Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка

    Philips Sonicare For Kids — электрическая зубная щетка для детей от 7 лет. Она обеспечивает максимальное удаление налета, оснащена звуковой технологией, индивидуальными наклейками и обучающими аксессуарами для развития навыков чистки зубов, которые запомнятся на всю жизнь. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare For Kids Электрическая звуковая зубная щетка

    Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка

    Philips Sonicare For Kids — электрическая зубная щетка для детей от 7 лет. Она обеспечивает максимальное удаление налета, оснащена звуковой технологией, индивидуальными наклейками и обучающими аксессуарами для развития навыков чистки зубов, которые запомнятся на всю жизнь. Узнать обо всех преимуществах

    Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка

    Philips Sonicare For Kids — электрическая зубная щетка для детей от 7 лет. Она обеспечивает максимальное удаление налета, оснащена звуковой технологией, индивидуальными наклейками и обучающими аксессуарами для развития навыков чистки зубов, которые запомнятся на всю жизнь. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare For Kids Электрическая звуковая зубная щетка

    Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка

    Philips Sonicare For Kids — электрическая зубная щетка для детей от 7 лет. Она обеспечивает максимальное удаление налета, оснащена звуковой технологией, индивидуальными наклейками и обучающими аксессуарами для развития навыков чистки зубов, которые запомнятся на всю жизнь. Узнать обо всех преимуществах

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      Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка

      Электрическая зубная щетка для детей

      • 2 режима
      • 1 чистящая насадка
      • 8 наклеек
      Чистящие насадки двух размеров

      Чистящие насадки двух размеров

      Электрическая зубная щетка Philips Sonicare оснащена насадками двух размеров, которые разработаны специально для бережной чистки и защиты растущих зубов

      KidTimer позволяет увеличить время чистки

      KidTimer позволяет увеличить время чистки

      Чтобы помочь малышу привыкнуть к ежедневным процедурам по уходу за полостью рта, электрическая зубная щетка постепенно увеличивает продолжительность чистки на протяжении 90 дней. В результате естественным образом развивается полезная привычка чистить зубы в течение двух минут (в соответствии с рекомендациями стоматологов).

      2 комфортных для ребенка режима обеспечивают бережную, эффективную чистку зубов

      2 комфортных для ребенка режима обеспечивают бережную, эффективную чистку зубов

      Зубная щетка предлагает два режима чистки, что гарантирует правильную гигиену полости рта в соответствии с возрастом. Режим бережной чистки предназначен для малышей, а режим интенсивной чистки — для детей постарше.

      Забавные сменные наклейки K3 для индивидуального дизайна

      Забавные сменные наклейки K3 для индивидуального дизайна

      Теперь малыш может украсить свою щетку, сделав ее уникальной.

      Более эффективное удаление налета по сравнению с обычной детской зубной щеткой

      Более эффективное удаление налета по сравнению с обычной детской зубной щеткой

      Philips Sonicare For Kids удаляет на 75 % больше налета, чем обычные зубные щетки*

      Удобная ручка для родителей и детей

      Удобная ручка для родителей и детей

      Эргономичный дизайн позволяет малышу самостоятельно чистить зубы

      Динамический поток, создаваемый Sonicare, очищает межзубные промежутки

      Динамический поток, создаваемый Sonicare, очищает межзубные промежутки

      Динамический поток жидкости бережно и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

      Врачи-стоматологи выбирают эту модель для своих детей

      Врачи-стоматологи выбирают эту модель для своих детей

      91 % родителей-стоматологов выбирают Philips Sonicare For Kids для своих детей**

      Прорезиненная головка сменной насадки для безопасной чистки детских зубов

      Прорезиненная головка сменной насадки для безопасной чистки детских зубов

      Прорезиненная чистящая насадка электрической зубной щетки разработана для защиты растущих зубов

      Нескользящий материал

      Нескользящий материал

      Ребенку удобно держать щетку в вертикальном положении, а также наносить на нее зубную пасту, держа щетку горизонтально.

      Технические характеристики

      • Режимы

        Режимы энергопотребления
        2

      • В комплекте

        Щетки
        1 Sonicare for Kids
        Насадки
        1 стандартная насадка Sonicare for Kids
        зарядное устройство
        1
        Наклейки
        • 8 индивидуальных наклеек
        • 2 наклейки в подарок

      • Дизайн и отделка

        цвет
        Aqua

      • Качество чистки

        Скорость движения чистящих щетинок
        До 62 000 чистящих движений в минуту
        Высокое качество
        На 75 % эффективнее*
        Польза для здоровья
        Для формирования правильных привычек по уходу за полостью рта
        Таймер
        KidTimer и Quadpacer

      • Удобство использования

        Система чистящих насадок
        Удобные съемные насадки
        Время работы
        До 3 недель**
        Индикатор батареи
        Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
        Ручка
        • Изящный эргономичный дизайн
        • Прорезиненная ручка для удобства пользования
        Дисплей
        Дисплей с подсветкой

      • Технические характеристики

        Батарея
        Перезарядка
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        До 3 недель**

      • Питание

        напряжение
        100–240 В

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

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            • по сравнению с обычной зубной щеткой
            • Для труднодоступных мест
            • * Philips Sonicare, опрос на дому среди врачей-стоматологов из США с детьми от 4 до 10 лет
            • ** при использовании дважды в день в течение двух минут

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