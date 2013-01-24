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Philips Sonicare EasyClean

Электрическая звуковая зубная щетка

HX6511/50
Sonicare
Общая оценка / 5
Sonicare
  • Более эффективное удаление налета Более эффективное удаление налета Более эффективное удаление налета
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    Philips Sonicare EasyClean Электрическая звуковая зубная щетка

    HX6511/50
    Общая оценка / 5

    Более эффективное удаление налета

    Электрическая зубная щетка Philips Sonicare благодаря динамическому потоку жидкости позволяет бережно и эффективно очищать межзубные промежутки и участки вдоль линии десен. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare EasyClean Электрическая звуковая зубная щетка

    Более эффективное удаление налета

    Электрическая зубная щетка Philips Sonicare благодаря динамическому потоку жидкости позволяет бережно и эффективно очищать межзубные промежутки и участки вдоль линии десен. Узнать обо всех преимуществах

    Более эффективное удаление налета

    Электрическая зубная щетка Philips Sonicare благодаря динамическому потоку жидкости позволяет бережно и эффективно очищать межзубные промежутки и участки вдоль линии десен. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare EasyClean Электрическая звуковая зубная щетка

    Более эффективное удаление налета

    Электрическая зубная щетка Philips Sonicare благодаря динамическому потоку жидкости позволяет бережно и эффективно очищать межзубные промежутки и участки вдоль линии десен. Узнать обо всех преимуществах

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      Более эффективное удаление налета

      Вам будет легко отказаться от обычной ручной зубной щетки

      • 1 режим
      • 1 чистящая насадка
      Удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

      Удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

      Запатентованная звуковая технология Sonic удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой.

      Зубная щетка Philips Sonicare для естественного осветления зубов

      Зубная щетка Philips Sonicare для естественного осветления зубов

      Зубная щетка Philips Sonicare помогает удалить налет и предотвратить потемнение эмали, чтобы ваша улыбка всегда была белоснежной.

      Таймер обеспечивает тщательную чистку в течение 2 минут

      Таймер обеспечивает тщательную чистку в течение 2 минут

      Тщательная чистка зубов занимает 2 минуты. Таймер Quadpacer отслеживает время чистки каждой четверти полости рта и подает сигнал о переходе к следующему участку. Таймер SmartTimer подает сигнал, когда сеанс чистки закончен. Эти 2 таймера помогут вам всегда соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки.

      Отличный способ привыкнуть к новой зубной щетке

      Отличный способ привыкнуть к новой зубной щетке

      Нередко требуется время, чтобы привыкнуть к чему-то новому. Поэтому с нашей функцией Easy Start вы сможете постепенно увеличивать мощность чистки зубов в течение первых 14 сеансов.

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.

      Деликатный и бережный уход за чувствительными участками, скобами и пломбами

      Деликатный и бережный уход за чувствительными участками, скобами и пломбами

      Оцените безопасную чистку с нашей звуковой технологией, предотвращающей появление кариеса, улучшающая состояние десен и отлично подходящая тем, у кого установлены ортодонтические скобы, пломбы, коронки и виниры.

      Технические характеристики

      • Режимы

        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки

      • В комплекте

        Ручка
        1 EasyClean
        Насадка для зубной щетки
        1 стандартная насадка C1 ProResults
        зарядное устройство
        1

      • Дизайн и отделка

        цвет
        Ярко-зеленый

      • Качество чистки

        Высокое качество
        Удаляет в 2 раза больше налета*
        Польза для здоровья
        Улучшает состояние десен
        Таймер
        SmarTimer и Quadpacer

      • Удобство использования

        Система чистящих насадок
        Удобные съемные насадки
        Время работы
        До 2 недель
        Индикатор батареи
        Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
        Ручка
        Изящный эргономичный дизайн

      • Технические характеристики

        Элемент питания
        Перезарядка
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        До 2 недель

      • Питание

        напряжение
        110—220 В

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

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            • *при применении дважды в день в течение двух минут в режиме Clean (Чистка)
            • по сравнению с обычной зубной щеткой

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