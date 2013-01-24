Уведомляет о чрезмерном давлении

Сами вы, возможно, не замечаете, что слишком сильно надавливаете на зубы, однако это отлично чувствует ваша электрическая зубная щетка с датчиком давления. При касании десен щетка издает звуковые сигналы, напоминая уменьшить давление.