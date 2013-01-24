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Электрическая звуковая зубная щетка
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Воспользуйтесь чистящей насадкой W2 Optimal White, чтобы удалить поверхностные потемнения эмали и сделать улыбку белее. Клинически доказано, что благодаря области в центре, состоящей из густых щетинок, насадка может сделать зубы светлее всего за одну неделю.
Оцените безопасную чистку с нашей звуковой технологией, предотвращающей появление кариеса, улучшающая состояние десен и отлично подходящая тем, у кого установлены ортодонтические скобы, пломбы, коронки и виниры.
Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налёт даже между зубами. Что позволяет щетке эффективно удалять налёт в полости рта
Сами вы, возможно, не замечаете, что слишком сильно надавливаете на зубы, однако это отлично чувствует ваша электрическая зубная щетка с датчиком давления. При касании десен щетка издает звуковые сигналы, напоминая уменьшить давление.
Технология на базе микропроцессора распознает и синхронизирует чистящую насадку с ручкой зубной щетки. Преимуществом технологии являются напоминания о замене насадки.
Нередко требуется время, чтобы привыкнуть к чему-то новому. Поэтому с нашей функцией Easy Start вы сможете постепенно увеличивать мощность чистки зубов в течение первых 14 сеансов.
Благодаря QuadPacer вы будете знать, что затратили оптимальное время на чистку каждого участка полости рта, а Smartimer оповестит об истечении рекомендованных 2 минут.
Чистящие насадки изнашиваются со временем, однако технология BrushSync отслеживает длительность и интенсивность использования насадки в этот период. Когда придет время заменить насадку, загорится индикатор, а зубная щетка издаст короткий звуковой сигнал. Таким образом, вы всегда сможете максимально эффективно чистить зубы.
Режимы
В комплекте
Дизайн и отделка
Качество чистки
Технология интеллектуального датчика
Удобство использования
Технические характеристики
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