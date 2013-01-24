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    Philips Sonicare ProtectiveClean 4300

    Электрическая звуковая зубная щетка

    HX6800/44
    Sonicare
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    Sonicare
    • Белоснежная улыбка. Бережный уход. Белоснежная улыбка. Бережный уход. Белоснежная улыбка. Бережный уход.
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      Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 Электрическая звуковая зубная щетка

      HX6800/44
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        ProtectiveClean 4300

        ProtectiveClean 4300

        Электрическая звуковая зубная щетка

        Итого:

        Белоснежная улыбка. Бережный уход.

        Более белые зубы всего за 1 неделю.

        • Встроенный датчик давления
        • 1 режим чистки
        • Функция BrushSync
        Более белые зубы всего через одну неделю

        Более белые зубы всего через одну неделю

        Воспользуйтесь чистящей насадкой W2 Optimal White, чтобы удалить поверхностные потемнения эмали и сделать улыбку белее. Клинически доказано, что благодаря области в центре, состоящей из густых щетинок, насадка может сделать зубы светлее всего за одну неделю.

        Деликатный и бережный уход за чувствительными участками, скобами и пломбами

        Деликатный и бережный уход за чувствительными участками, скобами и пломбами

        Оцените безопасную чистку с нашей звуковой технологией, предотвращающей появление кариеса, улучшающая состояние десен и отлично подходящая тем, у кого установлены ортодонтические скобы, пломбы, коронки и виниры.

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налёт даже между зубами. Что позволяет щетке эффективно удалять налёт в полости рта

        Уведомляет о чрезмерном давлении

        Уведомляет о чрезмерном давлении

        Сами вы, возможно, не замечаете, что слишком сильно надавливаете на зубы, однако это отлично чувствует ваша электрическая зубная щетка с датчиком давления. При касании десен щетка издает звуковые сигналы, напоминая уменьшить давление.

        Синхронизация зубной щетки и чистящих насадок

        Синхронизация зубной щетки и чистящих насадок

        Технология на базе микропроцессора распознает и синхронизирует чистящую насадку с ручкой зубной щетки. Преимуществом технологии являются напоминания о замене насадки.

        Отличный способ привыкнуть к новой зубной щетке

        Отличный способ привыкнуть к новой зубной щетке

        Нередко требуется время, чтобы привыкнуть к чему-то новому. Поэтому с нашей функцией Easy Start вы сможете постепенно увеличивать мощность чистки зубов в течение первых 14 сеансов.

        Следит за длительностью чистки

        Следит за длительностью чистки

        Благодаря QuadPacer вы будете знать, что затратили оптимальное время на чистку каждого участка полости рта, а Smartimer оповестит об истечении рекомендованных 2 минут.

        Знает, когда нужно заменить чистящую насадку

        Знает, когда нужно заменить чистящую насадку

        Чистящие насадки изнашиваются со временем, однако технология BrushSync отслеживает длительность и интенсивность использования насадки в этот период. Когда придет время заменить насадку, загорится индикатор, а зубная щетка издаст короткий звуковой сигнал. Таким образом, вы всегда сможете максимально эффективно чистить зубы.

        Технические характеристики

        • Режимы

          Clean (Чистка)
          Для ежедневной тщательной чистки
          2 уровня интенсивности
          • Низкий
          • Высокий

        • В комплекте

          Ручка
          ProtectiveClean, 1 шт.
          Насадки
          W2 Optimal White, 1 шт.
          Зарядное устройство
          1

        • Дизайн и отделка

          Цвет
          Черный и серый

        • Качество чистки

          Скорость
          62 000 выметающих движений в минуту
          Польза для здоровья
          Снижает риск возникновения кариеса
          Эффект осветления
          Более белые зубы за 1 неделю
          Оценка силы нажатия
          Ручка вибрирует, предупреждая пользователя
          Таймер
          Функции Quadpacer и SmarTimer

        • Технология интеллектуального датчика

          Датчик давления
          Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы
          BrushSync: напоминания о замене
          • Знает, когда нужно
          • заменить чистящую насадку

        • Удобство использования

          Совместимость ручки
          Удобные съемные насадки
          Индикатор замены
          • Для наилучших результатов
          • в качестве напоминания загорается значок
          Индикатор батареи
          Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
          Ручка
          Изящный эргономичный дизайн
          Время работы
          До 2 недель

        • Технические характеристики

          Батарея
          Перезарядка
          Тип элемента питания
          Литий-ионный
          Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
          До 2 недель

        • Питание

          Напряжение
          100–240 В, 50/60 Гц

        • Обслуживание

          Гарантия
          2 года гарантии

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              • Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

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