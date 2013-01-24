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    Philips Sonicare ProtectiveClean 4300

    Электрическая звуковая зубная щетка

    HX6807/04
    Sonicare
    Общая оценка / 5
    Sonicare
    • Белоснежная улыбка. Бережный уход. Белоснежная улыбка. Бережный уход. Белоснежная улыбка. Бережный уход.
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      Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 Электрическая звуковая зубная щетка

      HX6807/04
      Общая оценка / 5

      Белоснежная улыбка. Бережный уход.

      Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления на щетку позволяет удалять до 7 раз больше налета, чем при использовании обычной зубной щетки Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 Электрическая звуковая зубная щетка

      Белоснежная улыбка. Бережный уход.

      Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления на щетку позволяет удалять до 7 раз больше налета, чем при использовании обычной зубной щетки Узнать обо всех преимуществах

      Белоснежная улыбка. Бережный уход.

      Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления на щетку позволяет удалять до 7 раз больше налета, чем при использовании обычной зубной щетки Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 Электрическая звуковая зубная щетка

      Белоснежная улыбка. Бережный уход.

      Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления на щетку позволяет удалять до 7 раз больше налета, чем при использовании обычной зубной щетки Узнать обо всех преимуществах

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        ProtectiveClean 4300

        ProtectiveClean 4300

        Электрическая звуковая зубная щетка

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Белоснежная улыбка. Бережный уход.

        Удаляйте до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

        • Встроенный датчик давления
        • 1 режим чистки
        • Функция BrushSync
        Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

        Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

        Густые щетинки высокого качества удаляют до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой. Специальный изогнутый кончик упрощает чистку задних зубов.

        Деликатный и бережный уход за чувствительными участками, скобами и пломбами

        Деликатный и бережный уход за чувствительными участками, скобами и пломбами

        Оцените безопасную чистку с нашей звуковой технологией, предотвращающей появление кариеса, улучшающая состояние десен и отлично подходящая тем, у кого установлены ортодонтические скобы, пломбы, коронки и виниры.

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.

        Уведомляет о чрезмерном давлении

        Уведомляет о чрезмерном давлении

        Сами вы, возможно, не замечаете, что слишком сильно надавливаете на зубы, однако это отлично чувствует ваша щетка. При касании десен щетка издает звуковые сигналы, напоминая уменьшить давление.

        Синхронизация зубной щетки и чистящих насадок

        Синхронизация зубной щетки и чистящих насадок

        Технология на базе микропроцессора распознает и синхронизирует чистящую насадку с ручкой зубной щетки. Преимуществом технологии являются напоминания о замене насадки.

        Знает, когда нужно заменить чистящую насадку

        Знает, когда нужно заменить чистящую насадку

        Чистящие насадки изнашиваются со временем, однако технология BrushSync отслеживает длительность и интенсивность использования насадки в этот период. Когда придет время заменить насадку, загорится индикатор, а зубная щетка издаст короткий звуковой сигнал. Таким образом, вы всегда сможете максимально эффективно чистить зубы.

        Отличный способ привыкнуть к новой зубной щетке

        Отличный способ привыкнуть к новой зубной щетке

        Нередко требуется время, чтобы привыкнуть к чему-то новому. Поэтому с нашей функцией Easy Start вы сможете постепенно увеличивать мощность чистки зубов в течение первых 14 сеансов.

        Следит за длительностью чистки

        Следит за длительностью чистки

        Благодаря QuadPacer вы будете знать, что затратили оптимальное время на чистку каждого участка полости рта, а Smartimer оповестит об истечении рекомендованных 2 минут.

        Технические характеристики

        • Режимы

          Clean (Чистка)
          Для ежедневной тщательной чистки
          2 уровня интенсивности
          • Низкий
          • Высокий

        • В комплекте

          Ручка
          ProtectiveClean, 1 шт.
          Насадки
          C2 Optimal Plaque Defence, 1 шт.
          зарядное устройство
          1

        • Дизайн и отделка

          цвет
          Белый и мятный

        • Качество чистки

          Скорость движения чистящих щетинок
          До 62 000 чистящих движений в минуту
          Высокое качество
          Удаляет в 7 раз больше налета*
          Польза для здоровья
          Снижает риск возникновения кариеса
          Оценка силы нажатия
          Ручка вибрирует, предупреждая пользователя
          Таймер
          SmarTimer и Quadpacer

        • Технология интеллектуального датчика

          Датчик давления
          Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы
          BrushSync: напоминания о замене
          • Знает, когда нужно
          • заменить чистящую насадку

        • Удобство использования

          Совместимость ручки
          Удобные съемные насадки
          Индикатор батареи
          Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
          Ручка
          Изящный эргономичный дизайн
          Время работы
          До 2 недель

        • Технические характеристики

          Батарея
          Перезарядка
          Тип элемента питания
          Литий-ионный
          Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
          До 2 недель

        • Питание

          напряжение
          110—220 В

        • Обслуживание

          Гарантия
          2 года гарантии

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              • по сравнению с обычной зубной щеткой

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