Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Белоснежная улыбка. Бережный уход.
Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления на щетку позволяет удалять до 7 раз больше налета, чем при использовании обычной зубной щетки Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Белоснежная улыбка. Бережный уход.
Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления на щетку позволяет удалять до 7 раз больше налета, чем при использовании обычной зубной щетки Узнать обо всех преимуществах
Белоснежная улыбка. Бережный уход.
Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления на щетку позволяет удалять до 7 раз больше налета, чем при использовании обычной зубной щетки Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Белоснежная улыбка. Бережный уход.
Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления на щетку позволяет удалять до 7 раз больше налета, чем при использовании обычной зубной щетки Узнать обо всех преимуществах
Электрическая звуковая зубная щетка
Цена магазина Philips
Итого:
Густые щетинки высокого качества удаляют до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой. Специальный изогнутый кончик упрощает чистку задних зубов.
Оцените безопасную чистку с нашей звуковой технологией, предотвращающей появление кариеса, улучшающая состояние десен и отлично подходящая тем, у кого установлены ортодонтические скобы, пломбы, коронки и виниры.
Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.
Сами вы, возможно, не замечаете, что слишком сильно надавливаете на зубы, однако это отлично чувствует ваша щетка. При касании десен щетка издает звуковые сигналы, напоминая уменьшить давление.
Технология на базе микропроцессора распознает и синхронизирует чистящую насадку с ручкой зубной щетки. Преимуществом технологии являются напоминания о замене насадки.
Чистящие насадки изнашиваются со временем, однако технология BrushSync отслеживает длительность и интенсивность использования насадки в этот период. Когда придет время заменить насадку, загорится индикатор, а зубная щетка издаст короткий звуковой сигнал. Таким образом, вы всегда сможете максимально эффективно чистить зубы.
Нередко требуется время, чтобы привыкнуть к чему-то новому. Поэтому с нашей функцией Easy Start вы сможете постепенно увеличивать мощность чистки зубов в течение первых 14 сеансов.
Благодаря QuadPacer вы будете знать, что затратили оптимальное время на чистку каждого участка полости рта, а Smartimer оповестит об истечении рекомендованных 2 минут.
Режимы
В комплекте
Дизайн и отделка
Качество чистки
Технология интеллектуального датчика
Удобство использования
Технические характеристики
Питание
Обслуживание