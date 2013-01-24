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    Philips Sonicare ProtectiveClean 5100

    Электрическая звуковая зубная щетка

    HX6859/68
    Sonicare
    Общая оценка / 5
    Sonicare
    • Бережный уход за деснами Бережный уход за деснами Бережный уход за деснами
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      Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 Электрическая звуковая зубная щетка

      HX6859/68
      Общая оценка / 5

      Бережный уход за деснами

      Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления на щетку делает десны на 100 % более здоровыми, чем при использовании обычной зубной щетки Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 Электрическая звуковая зубная щетка

      Бережный уход за деснами

      Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления на щетку делает десны на 100 % более здоровыми, чем при использовании обычной зубной щетки Узнать обо всех преимуществах

      Бережный уход за деснами

      Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления на щетку делает десны на 100 % более здоровыми, чем при использовании обычной зубной щетки Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 Электрическая звуковая зубная щетка

      Бережный уход за деснами

      Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления на щетку делает десны на 100 % более здоровыми, чем при использовании обычной зубной щетки Узнать обо всех преимуществах

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        ProtectiveClean 5100

        ProtectiveClean 5100

        Электрическая звуковая зубная щетка

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Бережный уход за деснами

        Десны на 100 % более здоровые, чем при использовании обычной щетки

        • Встроенный датчик давления
        • 3 режима
        • Функция BrushSync
        • Дорожный футляр
        Более белые зубы всего через одну неделю

        Более белые зубы всего через одну неделю

        Воспользуйтесь чистящей насадкой W2 Optimal White, чтобы удалить поверхностные потемнения эмали и сделать улыбку белее. Клинически доказано, что благодаря области в центре, состоящей из густых щетинок, насадка может сделать зубы светлее всего за одну неделю.

        Выберите подходящий режим

        Выберите подходящий режим

        Эта зубная щетка обеспечивает уход в соответствии с индивидуальными потребностями благодаря трем режимам. Режим Clean (Чистка) — стандартный режим для отличной ежедневной чистки. White (Осветление) — идеальный режим для удаления поверхностных потемнений. Gum Care (Уход за деснами) — плюс минута чистки с пониженной интенсивностью для бережного массажа десен.

        Деликатный и бережный уход за чувствительными участками, скобами и пломбами

        Деликатный и бережный уход за чувствительными участками, скобами и пломбами

        Оцените безопасную чистку с нашей звуковой технологией, предотвращающей появление кариеса, улучшающая состояние десен и отлично подходящая тем, у кого установлены ортодонтические скобы, пломбы, коронки и виниры.

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.

        Уведомляет о чрезмерном давлении

        Уведомляет о чрезмерном давлении

        Сами вы, возможно, не замечаете, что слишком сильно надавливаете на зубы, однако это отлично чувствует ваша щетка. При касании десен щетка издает звуковые сигналы, напоминая уменьшить давление.

        Синхронизация зубной щетки и чистящих насадок

        Синхронизация зубной щетки и чистящих насадок

        Технология на базе микропроцессора распознает и синхронизирует чистящую насадку с ручкой зубной щетки. Преимуществом технологии являются напоминания о замене насадки.

        Знает, когда нужно заменить чистящую насадку

        Знает, когда нужно заменить чистящую насадку

        Чистящие насадки изнашиваются со временем, однако технология BrushSync отслеживает длительность и интенсивность использования насадки в этот период. Когда придет время заменить насадку, загорится индикатор, а зубная щетка издаст короткий звуковой сигнал. Таким образом, вы всегда сможете максимально эффективно чистить зубы.

        Следит за длительностью чистки

        Следит за длительностью чистки

        Благодаря QuadPacer вы будете знать, что затратили оптимальное время на чистку каждого участка полости рта, а Smartimer оповестит об истечении рекомендованных 2 минут.

        Комфорт в поездке

        Комфорт в поездке

        Качественный чехол для путешествий обеспечивает гигиеничное хранение зубной щетки, а компактный размер зарядной базы позволяет заряжать ее даже в пути. Щетку можно использовать в течение двух недель без подзарядки — однако почему бы не продлить путешествие?

        Технические характеристики

        • Режимы

          Clean (Чистка)
          Для ежедневной тщательной чистки
          Gum Care (Уход за деснами)
          Мягкий массаж десен
          Белый
          Удаление поверхностных потемнений эмали

        • В комплекте

          Ручка
          ProtectiveClean, 1 шт.
          Насадки
          W2 Optimal White, 1 шт.
          Дорожный футляр
          1
          зарядное устройство
          1
          Ультрафиолетовый дезинфектор
          1

        • Дизайн и отделка

          цвет
          Белый и голубой

        • Качество чистки

          Скорость движения чистящих щетинок
          До 62 000 чистящих движений в минуту
          Польза для здоровья
          • Улучшает состояние десен всего за две недели
          • Снижает риск возникновения кариеса
          Оценка силы нажатия
          Ручка вибрирует, предупреждая пользователя
          Таймер
          SmarTimer и Quadpacer

        • Технология интеллектуального датчика

          Датчик давления
          Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы
          BrushSync: напоминания о замене
          • Знает, когда нужно
          • заменить чистящую насадку

        • Удобство использования

          Совместимость ручки
          Удобные съемные насадки
          Индикатор замены
          • Для наилучших результатов
          • в качестве напоминания загорается значок
          Индикатор батареи
          Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
          Ручка
          Изящный эргономичный дизайн
          Время работы
          До 2 недель

        • Технические характеристики

          Батарея
          Перезарядка
          Тип элемента питания
          Литий-ионный
          Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
          До 2 недель

        • Питание

          напряжение
          100–240 В, 50/60 Гц

        • Обслуживание

          Гарантия
          2 года гарантии

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              • по сравнению с обычной зубной щеткой

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