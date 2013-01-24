Бережный уход за деснами
Почувствуйте разницу: бережная очистка благодаря датчику давления на щетку делает десны на 100 % более здоровыми, чем при использовании обычной зубной щетки. Узнать обо всех преимуществах
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Бережный уход за деснами
Почувствуйте разницу: бережная очистка благодаря датчику давления на щетку делает десны на 100 % более здоровыми, чем при использовании обычной зубной щетки. Узнать обо всех преимуществах
Насадка InterCare с удлиненными густыми щетинками из качественного материала удаляет зубной налет в межзубных промежутках. Клинически доказано, что насадка помогает уменьшить воспаление и кровоточивость десен всего за 2 недели.
Эта щетка оснащена двумя режимами для эффективного удаления налета и бережного ухода за деснами: режим Clean (Чистка) для качественной чистки и режим Gum Care (Уход за деснами) для мягкого массажа десен в течение одной минуты на более низкой скорости.
Оцените безопасную чистку с нашей звуковой технологией, предотвращающей появление кариеса, улучшающая состояние десен и отлично подходящая тем, у кого установлены ортодонтические скобы, пломбы, коронки и виниры.
Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.
Пациенты, возможно, не замечают, что слишком сильно давят на зубы, однако это отлично чувствует зубная щетка. При касании десен щетка издает звуковые сигналы, напоминая уменьшить давление.
Технология на базе микропроцессора распознает и синхронизирует чистящую насадку с ручкой зубной щетки. Преимуществом технологии являются напоминания о замене насадки.
Со временем чистящие насадки изнашиваются. Наша интеллектуальная технология отслеживает длительность и интенсивность использования насадки, поэтому когда придет время заменить насадку, загорится индикатор, а зубная щетка издаст короткий звуковой сигнал. Таким образом, вы всегда сможете максимально эффективно чистить зубы.
Благодаря QuadPacer вы будете знать, что затратили оптимальное время на чистку каждого участка полости рта, а Smartimer оповестит об истечении рекомендованных 2 минут.
Нередко требуется время, чтобы привыкнуть к чему-то новому. Поэтому с нашей функцией Easy Start пациенты смогут постепенно увеличивать мощность чистки зубов в течение первых 14 сеансов.
Режимы
В комплекте
Дизайн и отделка
Качество чистки
Технология интеллектуального датчика
Удобство использования
Технические характеристики
Питание
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