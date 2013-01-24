Улучшенная чистка
Теперь есть гарантированный способ улучшить здоровье полости рта. Это новая зубная щетка Philips Sonicare FlexCare, выполненная с учетом ваших индивидуальных потребностей в аспекте ухода за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Улучшенная чистка
Теперь есть гарантированный способ улучшить здоровье полости рта. Это новая зубная щетка Philips Sonicare FlexCare, выполненная с учетом ваших индивидуальных потребностей в аспекте ухода за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах
Улучшенная чистка
Теперь есть гарантированный способ улучшить здоровье полости рта. Это новая зубная щетка Philips Sonicare FlexCare, выполненная с учетом ваших индивидуальных потребностей в аспекте ухода за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Улучшенная чистка
Теперь есть гарантированный способ улучшить здоровье полости рта. Это новая зубная щетка Philips Sonicare FlexCare, выполненная с учетом ваших индивидуальных потребностей в аспекте ухода за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря уникальной технологии чистки электрическая зубная щетка Philips Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.
Благодаря динамическому потоку жидкости и более широкому охвату поверхности зубов при чистке эта зубная щетка эффективно удаляет налет и возвращает зубам естественную белизну.
Электрическая зубная щетка Philips Sonicare эффективно удаляет налет из межзубных промежутков и вдоль линии десен, благодаря этому улучшая здоровье десен всего после двух недель регулярного применения.
Эта электрическая зубная щетка Philips Sonicare оснащена таймером на две минуты, который помогает соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки
Таймер с 30-секундным интервалом сообщает об окончании чистки каждого квадранта полости рта и подает сигнал для перехода к следующему, в результате чего чистка выполняется более тщательно
Эта функция постепенно, в течение первых 14 циклов, увеличивает интенсивность чистки, облегчая привыкание к использованию электрической зубной щетки Philips Sonicare.
Лучшая модель щетки с функцией "Отбеливание" в линейке Philips Sonicare: помогает эффективно удалить налет и поверхностные потемнения, чтобы ваша улыбка всегда оставалась белоснежной.
Запатентованная звуковая технология Sonic удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой.
Зубная щетка Philips Sonicare с режимом деликатной чистки для деликатного, но тщательного очищения чувствительных зубов и десен
Динамический поток, создаваемый электрической зубной щеткой Sonicare, мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.
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