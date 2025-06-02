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HX7420/01
Эффективный уход для здоровья ваших десен***
Поддерживайте здоровье десен при каждой чистке. Наша технология Sonicare нового поколения обеспечивает мощную и бережную чистку даже в труднодоступных участках — состояние ваших десен станет до 7 раз лучше**, а налет будет удаляться до 10 раз эффективнее*.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Зубная щетка на аккумуляторах
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Обеспечьте здоровье своих десен с этой специальной насадкой G3 Gum Health. Специальное расположение щетинок обеспечит эффективную чистку вдоль линии десен, даже если вы сосредоточены на чистке зубов. До 7 раз более здоровые десны уже через 2 недели**. Гибкий дизайн поможет удалять до 10 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой.
Эта электрическая зубная щетка использует нашу технологию Sonicare нового поколения, которая обеспечивает наиболее надежный и стабильный результат чистки. Мотор щетки автоматически подстраивает мощность, чтобы вы могли уверенно вычищать налет из труднодоступных участков. Оцените бережную и эффективную чистку зубов и десен с 62 000 выметающих движений в минуту. Плавные движения Sonicare обеспечивают плавную вибрацию щетинок в межзубных промежутках и вдоль линии десен.
Эта электрическая зубная щетка Sonicare оснащена световым кольцом в основании, которое будет сигнализировать вам при чрезмерной силе нажатия. Просто расслабьтесь, чтобы не повредить десны при чистке.
Чистите зубы еще эффективнее с 12 настройками чистки. Выбирайте более бережную или динамичную чистку — доступны режимы Clean (Чистка), Sensitive (Чувствительный), Gum Health (Здоровье десен) и White (Осветление), а также три уровня интенсивности.
Достигайте целей по уходу за полостью рта с зубной щеткой и приложением Sonicare. С ними вы сможете использовать чистку по рекомендациям, получать советы и индивидуально подобранный контент. Вас не остановить!
Наш дорожный зарядный чехол со встроенным портом для зарядки позволит легко заряжать устройство в поездках. Он не только защитит щетку Sonicare во время поездки, но также достаточно компактен, что позволит найти для него место в любой сумке и путешествовать с комфортом.
Оттачивайте технику чистки с таймерами чистки Sonicare. Каждые 20 секунд функция BrushPacer будет напоминать вам о необходимости перейти к следующей области. После 2 минут функция SmarTimer уведомит о том, что сеанс завершен.
А вы знали, что чистящие насадки становятся менее эффективны через 3 месяца использования? Стоматологи рекомендуют регулярно менять насадку на новую, и именно поэтому мы оснастили зубные щетки Philips Sonicare напоминанием о замене насадки. Оно отслеживает, как часто вы чистите зубы и как сильно давите на щетку, и своевременно напоминает о необходимости заменить чистящую насадку.
До 21 дней регулярной чистки без подзарядки — совершенно новый уровень удобства для ухода за полостью рта.
Уровни интенсивности
Питание
Технические характеристики
Дизайн и отделка
Обслуживание
Совместимость
Удобство использования
В комплекте
Качество чистки
Режимы
Технология интеллектуального датчика
Приложение Sonicare
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