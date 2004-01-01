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HX7428/02
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7100 HX7421/01 Rechargeable Sonic Toothbrush
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Если пациенты не заметят, что стали давить на щетку слишком сильно, сама щетка оповестит их об этом. Умный оптический датчик точно распознает чрезмерную силу нажатия, и щетка начнет мигать фиолетовым светом, уменьшая скорость вибрации. Пациенты всегда будут знать, когда нужно нажимать на щетку чуть слабее, и их десны останутся в безопасности.
Регулярная замена чистящей насадки является важной составляющей в поддержании здоровья полости рта. С технологией BrushSync пациентам легко будет следить за оптимальным состоянием чистящей насадки. Эта инновационная технология отслеживает частоту использования и интенсивность, а также оповестит их, когда придет время заменить чистящую насадку на новую.
Мы скорректировали дизайн внутренних компонентов зубных щеток Philips Sonicare, чтобы сделать их надежнее, легче и долговечнее. Благодаря передовым процессам лазерной сварки наши зубные щетки будут работать для пациентов в течение многих лет.
Оцените удобную чистку зубов и новый уровень ухода за полостью рта с технологией Sonicare нового поколения. Во время чистки инновационная магнитная система зубной щетки регулирует мощность вибраций, обеспечивая эффективность ровно до 62 000 сметающих движений в минуту даже в труднодоступных участках. В то же время плавными движениями чистящая насадка бережно выметает налет из-под линии десен и межзубных промежутков, обеспечивая оптимальный результат чистки при каждом сеансе.
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