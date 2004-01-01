Защита десен с датчиком чрезмерной силы нажатия

Если пациенты не заметят, что стали давить на щетку слишком сильно, сама щетка оповестит их об этом. Умный оптический датчик точно распознает чрезмерную силу нажатия, и щетка начнет мигать фиолетовым светом, уменьшая скорость вибрации. Пациенты всегда будут знать, когда нужно нажимать на щетку чуть слабее, и их десны останутся в безопасности.