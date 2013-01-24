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    Philips Sonicare

    AirFloss Pro/Ultra, прибор для межзубных промежутков

    HX8491/03
    Sonicare
    Общая оценка / 5
    Sonicare
    • Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели* Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели* Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*
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      Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra, прибор для межзубных промежутков

      HX8491/03
      Общая оценка / 5

      Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*

      Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, AirFloss Pro/Ultra**** — это простое решение для очищения межзубных промежутков. Прибор можно наполнить ополаскивателем для полости рта или водой. Клинически доказано, что AirFloss Pro/Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.** Узнать обо всех преимуществах

      Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra, прибор для межзубных промежутков

      Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*

      Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, AirFloss Pro/Ultra**** — это простое решение для очищения межзубных промежутков. Прибор можно наполнить ополаскивателем для полости рта или водой. Клинически доказано, что AirFloss Pro/Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.** Узнать обо всех преимуществах

      Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*

      Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, AirFloss Pro/Ultra**** — это простое решение для очищения межзубных промежутков. Прибор можно наполнить ополаскивателем для полости рта или водой. Клинически доказано, что AirFloss Pro/Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.** Узнать обо всех преимуществах

      Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra, прибор для межзубных промежутков

      Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*

      Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, AirFloss Pro/Ultra**** — это простое решение для очищения межзубных промежутков. Прибор можно наполнить ополаскивателем для полости рта или водой. Клинически доказано, что AirFloss Pro/Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.** Узнать обо всех преимуществах

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        AirFloss Pro/Ultra, прибор для межзубных промежутков

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*

        Для тех, кто нерегулярно выполняет очищение межзубных промежутков

        • 1 насадка
        • Звуковая зубная щетка DiamondClean
        • Стакан с зарядной базой
        • Дорожный футляр с зарядкой через USB
        Возвращает зубам естественную белизну в 2 раза эффективнее по сравнению с обычной зубной щеткой

        Возвращает зубам естественную белизну в 2 раза эффективнее по сравнению с обычной зубной щеткой

        Philips Sonicare возвращает зубам естественную белизну в 2 раза эффективнее по сравнению с обычной зубной щеткой. Превосходный результат уже после 1 недели использования. Удаляет на 100 % больше потемнений с зубной эмали и осветляет ваши зубы всего за одну неделю.

        Технология, обеспечивающая максимальную звуковую вибрацию

        Технология, обеспечивающая максимальную звуковую вибрацию

        Чистящие насадки Philips Sonicare — важная составляющая нашей технологии, основанной на 31 000 колебательных движений в минуту, совершаемых с высокой частотой и амплитудой. Наша непревзойденная звуковая технология передает импульсы от ручки до кончика чистящей насадки. Это создает динамический поток жидкости, который эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

        Удаляет до 99,9 % налета***

        Удаляет до 99,9 % налета***

        AirFloss Ultra удаляет до 99,9 % налета на обрабатываемых участках***.

        Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха

        Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха

        Клинически доказанные результаты обеспечиваются благодаря нашей уникальной технологии, которая позволяет использовать воду или ополаскиватель для полости рта в сочетании с потоком воздуха для эффективного и бережного очищения между зубами и вдоль линии десен.

        Простой способ развить здоровую привычку

        Простой способ развить здоровую привычку

        Регулярная чистка межзубных промежутков необходима для поддержания здоровья всей полости рта. AirFloss Ultra помогает легко сформировать полезную привычку — тщательно очищать промежутки между зубами.

        Клинически доказано: так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить**

        Клинически доказано: так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить**

        Клинически доказано, что Philips Sonicare AirFloss Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.** Позволяет улучшить состояние десен всего за две недели.

        Требуется всего 60 секунд: направьте насадку, нажмите на кнопку, начните чистку!

        Требуется всего 60 секунд: направьте насадку, нажмите на кнопку, начните чистку!

        С AirFloss Ultra чистка всей полости рта занимает не более 60 секунд в день. Просто выберите частоту распыления (однократное, двойное или тройное), а затем удерживайте кнопку для продолжительного автоматического распыления или нажмите и отпустите ее для включения режима распыления вручную.

        Помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках

        Помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках

        Бережно удаляя налет, который остался после чистки зубной щеткой, Philips Sonicare AirFloss Ultra помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках.

        Высокоэффективная насадка

        Высокоэффективная насадка

        Новая высокоэффективная насадка AirFloss Ultra увеличивает мощность нашей технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха, позволяя без труда добиться наилучших результатов.

        Настраиваемый режим тройного распыления

        Настраиваемый режим тройного распыления

        Мощный распылитель прибора AirFloss Ultra можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями: однократное, двойное или тройное распыление при каждом нажатии кнопки.

        Чистящая насадка DiamondClean для наиболее эффективного осветления зубов от Sonicare

        Чистящая насадка DiamondClean для наиболее эффективного осветления зубов от Sonicare

        DiamondClean — это лучшие чистящие насадки Philips Sonicare для отбеливания зубов. Щетина в форме ромба бережно и эффективно удаляет потемнения с эмали и борется с налетом. Всего за 1 неделю можно удалить потемнения, появившиеся вследствие потребления кофе, чая, красного вина, сигарет и табака.

        Технические характеристики

        • В комплекте

          Щетка AirFloss Ultra
          1
          Насадка AirFloss Ultra
          1
          Щетки
          AirFloss Pro (1 шт.) и DiamondClean (1 шт.)
          Насадки
          1 стандартная насадка DiamondClean
          Стакан с зарядной базой
          1
          Дорожный футляр
          Дорожное зарядное устройство USB
          зарядное устройство
          1

        • Дизайн и отделка

          цвет
          Черный

        • Режимы

          Clean (Чистка)
          Для ежедневной тщательной чистки
          Gum Care (Уход за деснами)
          Мягкий массаж десен
          Польский
          Осветление и полировка зубов
          Sensitive (Деликатная чистка)
          Бережная чистка зубов и десен
          White (Осветление)
          Удаление поверхностных потемнений эмали

        • Качество чистки

          Высокое качество
          Удаляет до 99,9 % налета**
          Польза для здоровья
          • Очищение полости рта за 60 секунд
          • Улучшение состояния десен за 2 недели*
          Настраиваемые режимы
          • Автоматическое или ручное распыление
          • Режим однократного/двойного/тройного распыления***
          Для максимального эффекта
          Меняйте насадки каждые 6 месяцев
          Клинически доказанные результаты
          • Результаты столь же эффективны, как и при использовании зубной нити:
          • для улучшения состояния десен;
          • для предотвращения образования налета.
          • для уменьшения кровоточивости;
          Скорость движения чистящих щетинок
          До 31 000 чистящих движений в минуту
          Таймер
          SmarTimer и Quadpacer
          Эффект осветления
          Отбеливает зубы в 2 раза эффективнее*

        • Удобство использования

          Ручка
          Изящный эргономичный дизайн
          Индикатор батареи
          Светодиодные индикаторы показывают уровень заряда аккумулятора
          Насадки
          Легко фиксируются и снимаются
          Система чистящих насадок
          Удобные съемные насадки
          Дисплей
          Дисплей с подсветкой
          Время работы батареи
          1-3 недели*****

        • Технические характеристики

          Батарея
          Перезарядка
          Тип элемента питания
          Литий-ионный
          Продолжительность зарядки
          24 часа для полной зарядки

        • Питание

          напряжение
          Универсальное зарядное устройство

        • Обслуживание

          Гарантия
          2 года гарантии

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              • * при использовании обычной зубной щетки и антибактериального ополаскивателя для полости рта пациентами с легкой и умеренной степенью гингивита. Прибор AirFloss предназначен для формирования у пациентов, нерегулярно применяющих зубную нить, здоровой привычки ежедневной чистки межзубных промежутков. Дополнительную информацию см. в разделе вопросов и ответов на вкладке поддержки.
              • * * На обрабатываемых участках; лабораторные исследования; фактические данные могут отличаться от заявленных
              • * * *AirFloss Ultra и AirFloss Pro являются одним и тем же продуктом, но могут именоваться по-разному в зависимости от страны и канала.
              • * * * * В зависимости от выбранного режима распыления

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