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Philips Sonicare HealthyWhite+

Электрическая звуковая зубная щетка

HX8911/01
Sonicare
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Общая оценка / 5
Sonicare
  • Удаляет до 100 % больше потемнений с эмали всего за одну неделю* Удаляет до 100 % больше потемнений с эмали всего за одну неделю* Удаляет до 100 % больше потемнений с эмали всего за одну неделю*
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    Philips Sonicare HealthyWhite+ Электрическая звуковая зубная щетка

    HX8911/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Удаляет до 100 % больше потемнений с эмали всего за одну неделю*

    Не нужно отказываться от любимых продуктов, чтобы сохранить красивую и здоровую улыбку! Мы разработали для вас безопасное решение для ежедневного ухода за полостью рта — зубная щетка на аккумуляторах Philips Sonicare для отбеливания зубов. Доказано, что щетка удаляет до 100 % больше налета, позволяя добиться белоснежной улыбки всего за 1 неделю*. Узнать обо всех преимуществах

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    Philips Sonicare HealthyWhite+ Электрическая звуковая зубная щетка

    Удаляет до 100 % больше потемнений с эмали всего за одну неделю*

    Не нужно отказываться от любимых продуктов, чтобы сохранить красивую и здоровую улыбку! Мы разработали для вас безопасное решение для ежедневного ухода за полостью рта — зубная щетка на аккумуляторах Philips Sonicare для отбеливания зубов. Доказано, что щетка удаляет до 100 % больше налета, позволяя добиться белоснежной улыбки всего за 1 неделю*. Узнать обо всех преимуществах

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      Удаляет до 100 % больше потемнений с эмали всего за одну неделю*

      *По сравнению с обычной зубной щеткой

      • 2 режима
      • 6 настраиваемых режимов
      • 1 чистящая насадка
      Удаляет до 100 % больше потемнений с поверхности эмали по сравнению с обычной зубной щеткой*

      Удаляет до 100 % больше потемнений с поверхности эмали по сравнению с обычной зубной щеткой*

      Зубная щетка Philips Sonicare удаляет до 100 % больше потемнений с поверхности эмали. Белоснежные зубы всего за 1 неделю.

      Чистящая насадка DiamondClean для эффективного отбеливания

      Чистящая насадка DiamondClean для эффективного отбеливания

      DiamondClean — это лучшие чистящие насадки Sonicare для отбеливания зубов. Щетинки средней жесткости в форме ромба бережно и эффективно удаляют налет. Электрическая зубная щетка Philips Sonicare обеспечивает исключительное очищение и более эффективное отбеливание зубов по сравнению с обычными зубными щетками.

      Режимы Clean (Чистка) и White (Отбеливание): удаление потемнений эмали

      Режимы Clean (Чистка) и White (Отбеливание): удаление потемнений эмали

      2-минутный режим Clean (Чистка) обеспечивает эффективное удаление налета (время чистки, рекомендованное стоматологами). Режим White (Отбеливание) удаляет потемнения с поверхности эмали, отбеливает и полирует зубы. Борется с налетом от кофе, чая, табака и красного вина. Отбеливает зубы на 2 тона всего за две недели.

      6 настраиваемых режимов

      6 настраиваемых режимов

      Зубная щетка Philips Sonicare для удаления пятен позволяет сочетать одновременно несколько режимов (режимы Clean (Чистка) и White (Отбеливание)) и выбирать один из 3 уровней интенсивности для максимального комфорта и эффективной чистки зубов.

      Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

      Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

      Удаляет в 7 раз больше налета в труднодоступных местах по сравнению с обычной зубной щеткой.

      Улучшает состояние десен всего за две недели

      Улучшает состояние десен всего за две недели

      Электрическая зубная щетка Philips Sonicare эффективно удаляет налет из межзубных промежутков и вдоль линии десен, благодаря этому улучшая здоровье десен всего после двух недель регулярного применения.

      Quadpacer способствует тщательному очищению каждого участка полости рта

      Quadpacer способствует тщательному очищению каждого участка полости рта

      Таймер с 30-секундным интервалом сообщает об окончании чистки каждого квадранта полости рта и подает сигнал для перехода к следующему, в результате чего чистка выполняется более тщательно

      Таймер на две минуты обеспечивает соблюдение рекомендованного времени чистки

      Таймер на две минуты обеспечивает соблюдение рекомендованного времени чистки

      Эта электрическая зубная щетка Philips Sonicare оснащена таймером на две минуты, который помогает соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Благодаря уникальной технологии чистки электрическая зубная щетка Philips Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

      Технические характеристики

      • Режимы

        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки
        Белый
        Удаление поверхностных потемнений эмали
        3 уровня интенсивности
        • Низкий
        • Средний
        • Высокий

      • В комплекте

        Щетки
        HealthyWhite+ — 1 шт.
        Насадки
        1 стандартная насадка DiamondClean
        зарядное устройство
        1

      • Дизайн и отделка

        цвет
        Матовый белый

      • Качество чистки

        Скорость движения чистящих щетинок
        До 62 000 чистящих движений в минуту
        Высокое качество
        Удаляет на 100 % больше налета
        Польза для здоровья
        Улучшает состояние десен всего за две недели
        Эффект осветления
        Отбеливание до 2 тонов за две недели
        Таймер
        SmarTimer и Quadpacer

      • Удобство использования

        Система чистящих насадок
        Удобные съемные насадки
        Время работы
        До 3 недель**
        Индикатор батареи
        Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
        Ручка
        Изящный эргономичный дизайн

      • Технические характеристики

        Элемент питания
        Перезарядка
        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        До 3 недель**
        Тип элемента питания
        Литий-ионный

      • Питание

        напряжение
        110—220 В

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

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          • по сравнению с обычной зубной щеткой
          • *при применении дважды в день в течение двух минут в режиме Clean (Чистка)

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