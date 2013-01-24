Удаляет до 100 % больше потемнений с эмали всего за одну неделю*
Не нужно отказываться от любимых продуктов, чтобы сохранить красивую и здоровую улыбку! Мы разработали для вас безопасное решение для ежедневного ухода за полостью рта — зубная щетка на аккумуляторах Philips Sonicare для отбеливания зубов. Доказано, что щетка удаляет до 100 % больше налета, позволяя добиться белоснежной улыбки всего за 1 неделю*. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удаляет до 100 % больше потемнений с эмали всего за одну неделю*
Не нужно отказываться от любимых продуктов, чтобы сохранить красивую и здоровую улыбку! Мы разработали для вас безопасное решение для ежедневного ухода за полостью рта — зубная щетка на аккумуляторах Philips Sonicare для отбеливания зубов. Доказано, что щетка удаляет до 100 % больше налета, позволяя добиться белоснежной улыбки всего за 1 неделю*. Узнать обо всех преимуществах
Зубная щетка Philips Sonicare удаляет до 100 % больше потемнений с поверхности эмали. Белоснежные зубы всего за 1 неделю.
DiamondClean — это лучшие чистящие насадки Sonicare для отбеливания зубов. Щетинки средней жесткости в форме ромба бережно и эффективно удаляют налет. Электрическая зубная щетка Philips Sonicare обеспечивает исключительное очищение и более эффективное отбеливание зубов по сравнению с обычными зубными щетками.
2-минутный режим Clean (Чистка) обеспечивает эффективное удаление налета (время чистки, рекомендованное стоматологами). Режим White (Отбеливание) удаляет потемнения с поверхности эмали, отбеливает и полирует зубы. Борется с налетом от кофе, чая, табака и красного вина. Отбеливает зубы на 2 тона всего за две недели.
Зубная щетка Philips Sonicare для удаления пятен позволяет сочетать одновременно несколько режимов (режимы Clean (Чистка) и White (Отбеливание)) и выбирать один из 3 уровней интенсивности для максимального комфорта и эффективной чистки зубов.
Удаляет в 7 раз больше налета в труднодоступных местах по сравнению с обычной зубной щеткой.
Электрическая зубная щетка Philips Sonicare эффективно удаляет налет из межзубных промежутков и вдоль линии десен, благодаря этому улучшая здоровье десен всего после двух недель регулярного применения.
Таймер с 30-секундным интервалом сообщает об окончании чистки каждого квадранта полости рта и подает сигнал для перехода к следующему, в результате чего чистка выполняется более тщательно
Эта электрическая зубная щетка Philips Sonicare оснащена таймером на две минуты, который помогает соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки
Благодаря уникальной технологии чистки электрическая зубная щетка Philips Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.
Режимы
В комплекте
Дизайн и отделка
Качество чистки
Удобство использования
Технические характеристики
Питание
Обслуживание