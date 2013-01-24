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Philips Sonicare HealthyWhite+

Электрическая звуковая зубная щетка

HX8911/02
Sonicare
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Общая оценка / 5
Sonicare
  • Удаляет до 100 % больше потемнений с эмали всего за одну неделю* Удаляет до 100 % больше потемнений с эмали всего за одну неделю* Удаляет до 100 % больше потемнений с эмали всего за одну неделю*
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    Philips Sonicare HealthyWhite+ Электрическая звуковая зубная щетка

    HX8911/02
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Удаляет до 100 % больше потемнений с эмали всего за одну неделю*

    Не нужно отказываться от любимых продуктов, чтобы сохранить красивую и здоровую улыбку! Мы разработали для вас безопасное решение для ежедневного ухода за полостью рта — зубная щетка на аккумуляторах Philips Sonicare для отбеливания зубов. Доказано, что щетка удаляет до 100 % больше налета, позволяя добиться белоснежной улыбки всего за 1 неделю*. Узнать обо всех преимуществах

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    Philips Sonicare HealthyWhite+ Электрическая звуковая зубная щетка

    Удаляет до 100 % больше потемнений с эмали всего за одну неделю*

    Не нужно отказываться от любимых продуктов, чтобы сохранить красивую и здоровую улыбку! Мы разработали для вас безопасное решение для ежедневного ухода за полостью рта — зубная щетка на аккумуляторах Philips Sonicare для отбеливания зубов. Доказано, что щетка удаляет до 100 % больше налета, позволяя добиться белоснежной улыбки всего за 1 неделю*. Узнать обо всех преимуществах

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      Удаляет до 100 % больше потемнений с эмали всего за одну неделю*

      *По сравнению с обычной зубной щеткой

      • 2 режима
      • 6 настраиваемых режимов
      • 1 чистящая насадка
      Выбор из 2 режимов и 3 уровней интенсивности

      Выбор из 2 режимов и 3 уровней интенсивности

      HealthyWhite+ обеспечивает индивидуальный уход благодаря 3 уровням интенсивности и 2 режимам (чистка и осветление). Установите режим Clean (Чистка) для превосходного удаления налета за 2 минуты или режим White (Осветление) для удаления потемнений от кофе и чая. Зубы станут до 2 тонов светлее всего за 2 недели.

      Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

      Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

      Густые щетинки высокого качества удаляют до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой.

      Улучшает состояние десен всего за 2 недели

      Улучшает состояние десен всего за 2 недели

      Благодаря эффективной чистке зубов с помощью HealthyWhite+ здоровье десен улучшается уже после 2 недель использования. По сравнению с обычной зубной щеткой она удаляет в 7 раз больше налета вдоль линии десен, обеспечивая красивую и сияющую улыбку.

      Таймер обеспечивает тщательную чистку в течение 2 минут

      Таймер обеспечивает тщательную чистку в течение 2 минут

      Тщательная чистка зубов занимает 2 минуты. Таймер Quadpacer отслеживает время чистки каждой четверти полости рта и подает сигнал о переходе к следующему участку. Таймер SmartTimer подает сигнал, когда сеанс чистки закончен. Эти 2 таймера помогут вам всегда соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки.

      Наша уникальная технология обеспечивает эффективную и бережную чистку

      Наша уникальная технология обеспечивает эффективную и бережную чистку

      Мощные звуковые вибрации взбивают зубную пасту, помогая ей эффективнее бороться с налетом в межзубных промежутках и вдоль линии десен. В то же самое время совершается 62 000 бережных, но эффективных колебательных движений. Результат чистки зубов нашей зубной щеткой в течение 2 минут равнозначен месяцу чистки зубов с помощью обычной ручной зубной щетки.

      Технические характеристики

      • Режимы

        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки
        Белый
        Удаление поверхностных потемнений эмали
        3 уровня интенсивности
        • Низкий
        • Средний
        • Высокий

      • В комплекте

        Насадка для зубной щетки
        1 стандартная, DiamondClean
        Дорожный футляр
        1
        зарядное устройство
        1
        Ручка
        HealthyWhite+ — 1 шт.

      • Дизайн и отделка

        цвет
        Матовый белый

      • Качество чистки

        Скорость движения чистящих щетинок
        До 62 000 чистящих движений в минуту
        Высокое качество
        Удаляет на 100 % больше налета
        Польза для здоровья
        Улучшает состояние десен всего за две недели
        Эффект осветления
        Отбеливание до 2 тонов за две недели
        Таймер
        SmarTimer и Quadpacer

      • Удобство использования

        Система чистящих насадок
        Удобные съемные насадки
        Время работы
        До 3 недель**
        Индикатор батареи
        Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
        Ручка
        Изящный эргономичный дизайн

      • Технические характеристики

        Батарея
        Перезарядка
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        До 3 недель**

      • Питание

        напряжение
        110—220 В

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

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          • по сравнению с обычной зубной щеткой
          • *при применении дважды в день в течение двух минут в режиме Clean (Чистка)

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