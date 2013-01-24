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Philips Sonicare i InterCare

Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

HX9002/10
Sonicare
Общая оценка / 5
Sonicare
  • Тщательное очищение межзубных промежутков. Непревзойденный уход*. Тщательное очищение межзубных промежутков. Непревзойденный уход*. Тщательное очищение межзубных промежутков. Непревзойденный уход*.
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    Philips Sonicare i InterCare Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    HX9002/10
    Общая оценка / 5

    Тщательное очищение межзубных промежутков. Непревзойденный уход*.

    Благодаря особой улучшенной технологии и удлиненным щетинкам насадка InterCare удаляет налет в межзубных промежутках до 7 раз эффективнее в сравнении с обычной зубной щеткой и улучшает состояние десен всего за две недели. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare i InterCare Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    Тщательное очищение межзубных промежутков. Непревзойденный уход*.

    Благодаря особой улучшенной технологии и удлиненным щетинкам насадка InterCare удаляет налет в межзубных промежутках до 7 раз эффективнее в сравнении с обычной зубной щеткой и улучшает состояние десен всего за две недели. Узнать обо всех преимуществах

    Тщательное очищение межзубных промежутков. Непревзойденный уход*.

    Благодаря особой улучшенной технологии и удлиненным щетинкам насадка InterCare удаляет налет в межзубных промежутках до 7 раз эффективнее в сравнении с обычной зубной щеткой и улучшает состояние десен всего за две недели. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare i InterCare Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    Тщательное очищение межзубных промежутков. Непревзойденный уход*.

    Благодаря особой улучшенной технологии и удлиненным щетинкам насадка InterCare удаляет налет в межзубных промежутках до 7 раз эффективнее в сравнении с обычной зубной щеткой и улучшает состояние десен всего за две недели. Узнать обо всех преимуществах

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      Тщательное очищение межзубных промежутков. Непревзойденный уход*.

      Тщательное очищение межзубных промежутков и труднодоступных участков

      • 2 шт. в упаковке
      • Стандартный размер
      • Сменные
      • Функция подключения BrushSync
      Удаляйте в 7 раз больше налета, используя чистящую насадку InterCare*

      Удаляйте в 7 раз больше налета, используя чистящую насадку InterCare*

      Воспользуйтесь чистящей насадкой InterCare, чтобы улучшить состояние десен всего за 2 недели применения. Удлиненные щетинки помогают удалять больше налета в труднодоступных местах и межзубных промежутках для здоровья десен.

      Улучшает состояние десен всего за 2 недели

      Улучшает состояние десен всего за 2 недели

      Насадка InterCare с удлиненными густыми щетинками высокого качества удаляет зубной налет в межзубных промежутках. Клинически доказано, что насадка помогает уменьшить воспаление и кровоточивость десен всего за 2 недели.

      Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки**

      Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки**

      Функция подключения BrushSync™ всегда обеспечивает непревзойденное качество чистки**. Чистящая насадка InterCare синхронизируется с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™** для выбора оптимального режима и интенсивности, гарантируя безупречную чистку. Просто начните чистить зубы.

      Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.

      Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.

      Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync™ вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare? Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.

      Сменная насадка для простой и быстрой замены

      Сменная насадка для простой и быстрой замены

      Насадка InterCare подходит к любой зубной щетке Philips Sonicare кроме PowerUp Battery и Essence. Сменная насадка для удобной замены и чистки.

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.

      Протестировано для эффективного ухода за полостью рта

      Протестировано для эффективного ухода за полостью рта

      Все чистящие насадки Philips Sonicare обеспечивают безопасный и бережный уход за зубами и деснами. Наши насадки тестируются, чтобы мы могли гарантировать исключительное качество и надежность при каждой чистке.

      Технические характеристики

      • В комплекте

        Насадки
        I InterCare, 2 шт.

      • Совместимость

        Система чистящих насадок
        Сменные
        Подходит для этих моделей
        • 2 Series борется с налетом
        • 2 Series Plaque Defense
        • 3 Series для более здоровых десен
        • DiamondClean
        • DiamondClean Smart
        • EasyClean
        • Essence+
        • FlexCare
        • FlexCare Platinum
        • FlexCare Platinum Connected
        • FlexCare+
        • For Kids
        • HealthyWhite
        • HealthyWhite+
        • PowerUp
        • ProtectiveClean
        Функция подключения BrushSync
        Да

      • Дизайн и отделка

        Жесткость щетинок
        Средний
        цвет
        Белый
        Индикаторные щетинки
        Синие индикаторные щетинки выцветают
        Размер
        стандартный

      • Польза для здоровья

        Здоровье десен
        Улучшает состояние десен за 2 недели
        Удаление налета
        Удаляет в 7 раз больше налета*

      • Качество и эффективность

        Замена
        Каждые 3 месяца
        Протестировано
        для оптимального использования

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          • по сравнению с обычной зубной щеткой
          • *Функция подключения BrushSync™ доступна только для щеток Philips Sonicare с функцией BrushSync™

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