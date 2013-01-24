Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Philips Sonicare G2 Optimal Gum Care

(предыдущее наименование — ProResults Gum Health)

HX9032/10
Sonicare
Общая оценка / 5
Sonicare
  • Эффективное удаление налета и бережное воздействие на десны. Эффективное удаление налета и бережное воздействие на десны. Эффективное удаление налета и бережное воздействие на десны.
    -{discount-value}

    Philips Sonicare G2 Optimal Gum Care (предыдущее наименование — ProResults Gum Health)

    HX9032/10
    Общая оценка / 5

    Эффективное удаление налета и бережное воздействие на десны.

    Насадка для зубной щетки Philips Sonicare G2 Optimal Gum Care (предыдущее название — ProResults Gum Health) идеально подходит для оптимально бережного удаления зубного налета. Щетинки тщательно удаляют налет вдоль линии десен. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare G2 Optimal Gum Care (предыдущее наименование — ProResults Gum Health)

    Эффективное удаление налета и бережное воздействие на десны.

    Насадка для зубной щетки Philips Sonicare G2 Optimal Gum Care (предыдущее название — ProResults Gum Health) идеально подходит для оптимально бережного удаления зубного налета. Щетинки тщательно удаляют налет вдоль линии десен. Узнать обо всех преимуществах

    Эффективное удаление налета и бережное воздействие на десны.

    Насадка для зубной щетки Philips Sonicare G2 Optimal Gum Care (предыдущее название — ProResults Gum Health) идеально подходит для оптимально бережного удаления зубного налета. Щетинки тщательно удаляют налет вдоль линии десен. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare G2 Optimal Gum Care (предыдущее наименование — ProResults Gum Health)

    Эффективное удаление налета и бережное воздействие на десны.

    Насадка для зубной щетки Philips Sonicare G2 Optimal Gum Care (предыдущее название — ProResults Gum Health) идеально подходит для оптимально бережного удаления зубного налета. Щетинки тщательно удаляют налет вдоль линии десен. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все g2-optimal-gum-care

      Эффективное удаление налета и бережное воздействие на десны.

      Невероятно эффективное удаление налета для улучшения состояния десен

      • 2 шт. в упаковке
      • Стандартный размер
      • Сменные
      • Функция подключения BrushSync
      Улучшает состояние десен до 100 %*

      Улучшает состояние десен до 100 %*

      Густые щетинки высокого качества бережно очищают зубы и удаляют налет вдоль линии десен, улучшая их состояние до 100 % в сравнении с обычными зубными щетками. Специальный изогнутый кончик упрощает чистку дальних зубов.

      Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки**

      Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки**

      Функция подключения BrushSync™ всегда обеспечивает непревзойденное качество чистки**. Чистящая насадка Philips Sonicare G2 Optimal Gum Care синхронизируется с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™** для выбора оптимального режима и интенсивности, обеспечивая превосходный уход за деснами. Вам потребуется просто начать чистку.

      Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.

      Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.

      Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync™ вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare? Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.

      Сменная насадка для простой и быстрой замены

      Сменная насадка для простой и быстрой замены

      Насадка Optimal Gum Care подходит к любой зубной щетке Philips Sonicare кроме PowerUp Battery и Essence. Сменная насадка для удобной замены и чистки.

      Протестировано для эффективного ухода за полостью рта

      Протестировано для эффективного ухода за полостью рта

      Все чистящие насадки Philips Sonicare обеспечивают безопасный и бережный уход за зубами и деснами. Наши насадки тестируются, чтобы мы могли гарантировать исключительное качество и надежность при каждой чистке.

      Технические характеристики

      • В комплекте

        Насадки
        G2 Optimal Gum Care, 2 шт.

      • Совместимость

        Система чистящих насадок
        Сменные
        Функция подключения BrushSync
        Да
        Подходит для этих моделей
        • 2 Series борется с налетом
        • 2 Series Plaque Defense
        • 3 Series для более здоровых десен
        • DiamondClean
        • DiamondClean Smart
        • EasyClean
        • Essence+
        • FlexCare
        • FlexCare Platinum
        • FlexCare Platinum Connected
        • FlexCare+
        • For Kids
        • HealthyWhite
        • HealthyWhite+
        • PowerUp
        • ProtectiveClean

      • Дизайн и отделка

        Жесткость щетинок
        Средний
        цвет
        Белый
        Индикаторные щетинки
        Синие индикаторные щетинки выцветают
        Размер
        стандартный

      • Качество и эффективность

        Замена
        Каждые 3 месяца
        Протестировано
        для оптимального использования

      • Польза для здоровья

        Здоровье десен
        Улучшает состояние десен
        Удаление налета
        Удаляет в 7 раз больше налета*

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          • по сравнению с обычной зубной щеткой
          • *Функция подключения BrushSync™ доступна только для щеток Philips Sonicare с функцией BrushSync™

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться