Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки
Индивидуальный уход за вашей улыбкой: насадка C3 Premium Plaque Defence подстраивается под форму зубов и десен благодаря мягким, гибким ребрам, которые охватывают в 4 раза более широкую поверхность, чем обычная чистящая насадка**, и обеспечивает комфортную тщательную чистку. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки
Индивидуальный уход за вашей улыбкой: насадка C3 Premium Plaque Defence подстраивается под форму зубов и десен благодаря мягким, гибким ребрам, которые охватывают в 4 раза более широкую поверхность, чем обычная чистящая насадка**, и обеспечивает комфортную тщательную чистку. Узнать обо всех преимуществах
Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки
Индивидуальный уход за вашей улыбкой: насадка C3 Premium Plaque Defence подстраивается под форму зубов и десен благодаря мягким, гибким ребрам, которые охватывают в 4 раза более широкую поверхность, чем обычная чистящая насадка**, и обеспечивает комфортную тщательную чистку. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки
Индивидуальный уход за вашей улыбкой: насадка C3 Premium Plaque Defence подстраивается под форму зубов и десен благодаря мягким, гибким ребрам, которые охватывают в 4 раза более широкую поверхность, чем обычная чистящая насадка**, и обеспечивает комфортную тщательную чистку. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря гибкой конструкции насадка удаляет в 10 раз больше налета на труднодоступных участках*, обеспечивая тщательное очищение зубов вдоль линии десен и межзубных промежутков.
Наша адаптивная технология чистки делает зубную щетку по-настоящему индивидуальной. Благодаря мягким, гибким прорезиненным ребрам насадки C3 Premium Plaque Control подстраиваются под уникальную форму полости рта, предотвращая избыточное давление и оптимизируя эффективность звуковой технологии чистки. Щетинки повторяют контуры зубов и десен, охватывая в 4 раза более широкую поверхность, чем обычные чистящие насадки**, что позволяет проводить тщательную чистку даже в труднодоступных местах.
Функция подключения BrushSync™ всегда обеспечивает непревзойденное качество чистки*. Чистящая насадка Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence синхронизируется с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™**** для выбора оптимального режима и интенсивности, гарантируя безупречную чистку. Просто начните чистить зубы.
Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync™ вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare? Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.
Чистящая насадка C3 Premium Plaque Defence подходит ко всем зубным щеткам Philips Sonicare кроме PowerUp Battery и Essence. Сменная насадка для удобной замены и чистки.
Все чистящие насадки Philips Sonicare обеспечивают безопасный и бережный уход за зубами и деснами. Наши насадки тестируются, чтобы мы могли гарантировать исключительное качество и надежность при каждой чистке.
Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.
Наша адаптивная технология чистки делает зубную щетку по-настоящему индивидуальной. Благодаря мягким, гибким прорезиненным ребрам насадки Premium Plaque Defence подстраиваются под уникальную форму полости рта, предотвращая избыточное давление и оптимизируя эффективность звуковой технологии чистки. Щетинки повторяют контуры зубов и десен, охватывая в 4 раза более широкую поверхность, чем обычные чистящие насадки**, что позволяет проводить тщательную чистку даже в труднодоступных местах.
В комплекте
Дизайн и отделка
Совместимость
Качество и эффективность
Польза для здоровья