Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
Главная
$
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Philips Sonicare G3 Premium Gum Care

Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

HX9052/33
Sonicare
Общая оценка / 5
Sonicare
  • Здоровые десны — залог здоровой улыбки Здоровые десны — залог здоровой улыбки Здоровые десны — залог здоровой улыбки
    -{discount-value}

    Philips Sonicare G3 Premium Gum Care Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    HX9052/33
    Общая оценка / 5

    Здоровые десны — залог здоровой улыбки

    Здоровье зубов начинается со здоровых десен. Позаботьтесь о своих зубах с чистящей насадкой G3 Premium Gum Care. Мягкие, гибкие ребра повторяют контуры десен, охватывая в 2 раза более широкую поверхность**, и эффективно удаляют налет вдоль линии десен. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare G3 Premium Gum Care Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    Здоровые десны — залог здоровой улыбки

    Здоровье зубов начинается со здоровых десен. Позаботьтесь о своих зубах с чистящей насадкой G3 Premium Gum Care. Мягкие, гибкие ребра повторяют контуры десен, охватывая в 2 раза более широкую поверхность**, и эффективно удаляют налет вдоль линии десен. Узнать обо всех преимуществах

    Здоровые десны — залог здоровой улыбки

    Здоровье зубов начинается со здоровых десен. Позаботьтесь о своих зубах с чистящей насадкой G3 Premium Gum Care. Мягкие, гибкие ребра повторяют контуры десен, охватывая в 2 раза более широкую поверхность**, и эффективно удаляют налет вдоль линии десен. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare G3 Premium Gum Care Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    Здоровые десны — залог здоровой улыбки

    Здоровье зубов начинается со здоровых десен. Позаботьтесь о своих зубах с чистящей насадкой G3 Premium Gum Care. Мягкие, гибкие ребра повторяют контуры десен, охватывая в 2 раза более широкую поверхность**, и эффективно удаляют налет вдоль линии десен. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все g3-premium-gum-care

      Здоровые десны — залог здоровой улыбки

      Состояние десен в 7 раз лучше всего за 2 недели*

      • 2 шт. в упаковке
      • Стандартный размер
      • Сменные
      • Функция подключения BrushSync
      Состояние десен в 7 раз лучше всего за 2 недели***

      Состояние десен в 7 раз лучше всего за 2 недели***

      Чистящая насадка Philips Sonicare Premium Gum Care создана для тщательной и бережной очистки. Во время перемещения зубной щетки вдоль линии десен гибкие ребра и щетинки насадки Premium Gum Care поглощают избыточное давление. поэтому десны защищены даже при сильном давлении на зубы во время чистки. Щетинки эффективно удаляют налет и бактерии вдоль линии десен, заботясь об их здоровье. Изогнутая форма насадки гарантирует максимальный контакт со щетинками.

      Может охватывать в 2 раза более широкую поверхность** для тщательной чистки без лишних усилий

      Может охватывать в 2 раза более широкую поверхность** для тщательной чистки без лишних усилий

      Наша адаптивная технология чистки делает зубную щетку по-настоящему индивидуальной. Благодаря мягким, гибким прорезиненным ребрам насадки Premium Gum Care подстраиваются под уникальную форму полости рта, предотвращая избыточное давление и оптимизируя эффективность звуковой технологии чистки. Щетинки повторяют контуры зубов и десен, охватывая в 2 раза более широкую поверхность, чем обычные чистящие насадки**, что позволяет проводить тщательную чистку даже на труднодоступных участках.

      Удаляет зубной налет до 10 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

      Удаляет зубной налет до 10 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

      Благодаря гибкой форме Premium Gum Care позволяет удалять до 10 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой. Насадка совершает движения, которые в сочетании с технологией звуковой зубной щетки Philips Sonicare улучшают эффективность чистки. Тщательная чистка и видимый результат гарантированы.

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.

      Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.

      Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.

      Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync™ вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare? Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.

      Сменная насадка для простой и быстрой замены

      Сменная насадка для простой и быстрой замены

      Насадка Premium Gum Care подходит к любой зубной щетке Philips Sonicare кроме PowerUp Battery и Essence. Сменная насадка для удобной замены и чистки.

      Протестировано для эффективного ухода за полостью рта

      Протестировано для эффективного ухода за полостью рта

      Все чистящие насадки Philips Sonicare обеспечивают безопасный и бережный уход за зубами и деснами. Наши насадки тестируются, чтобы мы могли гарантировать исключительное качество и надежность при каждой чистке.

      Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки****

      Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки****

      Функция подключения BrushSync™ всегда обеспечивает непревзойденное качество чистки****. Чистящая насадка Philips Sonicare G3 Premium Gum Care синхронизируется с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™**** для выбора оптимального режима и интенсивности, гарантируя превосходный уход за деснами. Вам потребуется просто начать чистку.

      Технические характеристики

      • В комплекте

        Насадки
        G3 Premium Gum Care, 2 шт.

      • Дизайн и отделка

        Распознавание чистящей насадки
        Да
        Жесткость щетинок
        Мягкий звук
        цвет
        Черный
        Материал насадки щетки
        Мягкие и гибкие резиновые ребра
        Индикаторные щетинки
        Синие индикаторные щетинки выцветают
        Размер
        стандартный

      • Совместимость

        Система чистящих насадок
        Сменные
        Подходит для этих моделей
        • 2 Series борется с налетом
        • 2 Series Plaque Defense
        • 3 Series для более здоровых десен
        • DiamondClean
        • DiamondClean Smart
        • EasyClean
        • Essence+
        • FlexCare
        • FlexCare Platinum
        • FlexCare Platinum Connected
        • FlexCare+
        • For Kids
        • HealthyWhite
        • HealthyWhite+
        • PowerUp

      • Качество и эффективность

        Замена
        Каждые 3 месяца
        Протестировано
        для оптимального использования

      • Польза для здоровья

        Здоровье десен
        Состояние десен в 7 раз лучше*
        Удаление налета
        В 10 раз более эффективное удаление налета*****

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          • *в режиме Gum Care (Уход за деснами), по сравнению с обычной зубной щеткой, по оценке GBI
          • *по сравнению с чистящей насадкой DiamondClean
          • **в режиме Gum Care (Уход за деснами), по сравнению с обычной зубной щеткой, по оценке GBI
          • *** Функция подключения BrushSync™ доступна только для совместимых щеток Philips Sonicare с функцией BrushSync™
          • ****По сравнению с обычной ручной зубной щеткой

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться