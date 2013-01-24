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Philips Sonicare W3 Premium White

Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

HX9062/33
Sonicare
Общая оценка / 5
Sonicare
  • Более белоснежная и сияющая улыбка Более белоснежная и сияющая улыбка Более белоснежная и сияющая улыбка
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    Philips Sonicare W3 Premium White Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    HX9062/33
    Общая оценка / 5

    Более белоснежная и сияющая улыбка

    Еда и напитки могут сделать вашу улыбку менее яркой. Наша чистящая насадка W3 Premium White поможет вернуть зубам естественную белизну. Во время эффективной глубокой чистки полирующие щетинки удаляют поверхностные потемнения эмали и делают зубы заметно светлее всего за 3 дня. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare W3 Premium White Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    Более белоснежная и сияющая улыбка

    Еда и напитки могут сделать вашу улыбку менее яркой. Наша чистящая насадка W3 Premium White поможет вернуть зубам естественную белизну. Во время эффективной глубокой чистки полирующие щетинки удаляют поверхностные потемнения эмали и делают зубы заметно светлее всего за 3 дня. Узнать обо всех преимуществах

    Более белоснежная и сияющая улыбка

    Еда и напитки могут сделать вашу улыбку менее яркой. Наша чистящая насадка W3 Premium White поможет вернуть зубам естественную белизну. Во время эффективной глубокой чистки полирующие щетинки удаляют поверхностные потемнения эмали и делают зубы заметно светлее всего за 3 дня. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare W3 Premium White Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    Более белоснежная и сияющая улыбка

    Еда и напитки могут сделать вашу улыбку менее яркой. Наша чистящая насадка W3 Premium White поможет вернуть зубам естественную белизну. Во время эффективной глубокой чистки полирующие щетинки удаляют поверхностные потемнения эмали и делают зубы заметно светлее всего за 3 дня. Узнать обо всех преимуществах

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      Более белоснежная и сияющая улыбка

      Удаляет на 100 % больше потемнений всего за 3 дня*

      • 2 шт. в упаковке
      • Стандартный размер
      • Сменные
      • Функция подключения BrushSync
      Удаляет на 100 % больше поверхностных потемнений всего за 3 дня*

      Удаляет на 100 % больше поверхностных потемнений всего за 3 дня*

      Густые щетинки в центральной части чистящей насадки Philips Sonicare Premium White эффективно удаляют налет и поверхностные потемнения эмали, причиной появления которых являются еда и напитки. Благодаря гибкости ребер щетинки подстраиваются под уникальную форму зубов и десен, обеспечивая тщательную чистку и позволяя добиться сияющей улыбки всего за 3 дня.

      Может охватывать в 4 раза более широкую поверхность** для тщательной чистки без лишних усилий

      Может охватывать в 4 раза более широкую поверхность** для тщательной чистки без лишних усилий

      Наша адаптивная технология чистки делает зубную щетку по-настоящему индивидуальной. Благодаря мягким, гибким прорезиненным ребрам насадки Premium White подстраиваются под уникальную форму полости рта. Щетинки повторяют контуры зубов и десен, охватывая в 4 раза больше поверхности**, чем обычные чистящие насадки, что позволяет проводить тщательную чистку даже на труднодоступных участках. Кроме того, адаптивная технология обеспечивает аккуратное перемещение щетинок вдоль линии десен, предотвращает избыточное давление и предполагает увеличенную амплитуду движений щетинок для непревзойденного качества чистки и комфортных ощущений.

      Удаляет зубной налет до 10 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

      Удаляет зубной налет до 10 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

      Premium White обеспечивает превосходные результаты чистки и осветления зубов. Благодаря гибкой форме насадка удаляет в 10 раз больше налета**** с зубов и вдоль линии десен. Тщательная чистка и видимый результат.

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.

      Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.

      Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.

      Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync™ вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare? Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.

      Протестировано для эффективного ухода за полостью рта

      Протестировано для эффективного ухода за полостью рта

      Все чистящие насадки Philips Sonicare обеспечивают безопасный и бережный уход за зубами и деснами. Наши насадки тестируются, чтобы мы могли гарантировать исключительное качество и надежность при каждой чистке.

      Сменная насадка для простой и быстрой замены

      Сменная насадка для простой и быстрой замены

      Насадка Premium White подходит к любой зубной щетке Philips Sonicare кроме PowerUp Battery и Essence. Сменная насадка для удобной замены и чистки.

      Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки***

      Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки***

      Функция подключения BrushSync™ всегда обеспечивает непревзойденное качество чистки***. Чистящая насадка Philips Sonicare C3 Premium White синхронизируется с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™*** для выбора оптимального режима и интенсивности, гарантируя безупречное отбеливание. Вам потребуется просто начать чистку.

      Технические характеристики

      • В комплекте

        Насадки
        Стандартные насадки W3 Premium White, 2 шт.

      • Дизайн и отделка

        Распознавание чистящей насадки
        Да
        Жесткость щетинок
        Средней жесткости
        цвет
        Черный
        Материал насадки щетки
        Мягкие и гибкие резиновые ребра
        Индикаторные щетинки
        Синие индикаторные щетинки выцветают
        Размер
        стандартный

      • Совместимость

        Система чистящих насадок
        Сменные
        Подходит для этих моделей
        • 2 Series борется с налетом
        • 2 Series Plaque Defense
        • 3 Series для более здоровых десен
        • DiamondClean
        • DiamondClean Smart
        • EasyClean
        • Essence+
        • FlexCare
        • FlexCare Platinum
        • FlexCare Platinum Connected
        • FlexCare+
        • For Kids
        • HealthyWhite
        • HealthyWhite+
        • PowerUp

      • Качество и эффективность

        Замена
        Каждые 3 месяца
        Протестировано
        для оптимального использования

      • Польза для здоровья

        Удаление налета
        В 10 раз более эффективное удаление налета****
        Осветление
        Удаляет на 100 % больше потемнений*

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          • в режиме White+ при использовании отбеливающей зубной пасты от ведущих производителей, по сравнению с обычной зубной щеткой
          • **Функция подключения BrushSync™ доступна только для щеток Philips Sonicare с функцией BrushSync™
          • *по сравнению с чистящей насадкой DiamondClean
          • ***По сравнению с обычной ручной зубной щеткой

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