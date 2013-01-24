Более белоснежная и сияющая улыбка
Еда и напитки могут сделать вашу улыбку менее яркой. Наша чистящая насадка W3 Premium White поможет вернуть зубам естественную белизну. Во время эффективной глубокой чистки полирующие щетинки удаляют поверхностные потемнения эмали и делают зубы заметно светлее всего за 3 дня. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Более белоснежная и сияющая улыбка
Еда и напитки могут сделать вашу улыбку менее яркой. Наша чистящая насадка W3 Premium White поможет вернуть зубам естественную белизну. Во время эффективной глубокой чистки полирующие щетинки удаляют поверхностные потемнения эмали и делают зубы заметно светлее всего за 3 дня. Узнать обо всех преимуществах
Более белоснежная и сияющая улыбка
Еда и напитки могут сделать вашу улыбку менее яркой. Наша чистящая насадка W3 Premium White поможет вернуть зубам естественную белизну. Во время эффективной глубокой чистки полирующие щетинки удаляют поверхностные потемнения эмали и делают зубы заметно светлее всего за 3 дня. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Более белоснежная и сияющая улыбка
Еда и напитки могут сделать вашу улыбку менее яркой. Наша чистящая насадка W3 Premium White поможет вернуть зубам естественную белизну. Во время эффективной глубокой чистки полирующие щетинки удаляют поверхностные потемнения эмали и делают зубы заметно светлее всего за 3 дня. Узнать обо всех преимуществах
Густые щетинки в центральной части чистящей насадки Philips Sonicare Premium White эффективно удаляют налет и поверхностные потемнения эмали, причиной появления которых являются еда и напитки. Благодаря гибкости ребер щетинки подстраиваются под уникальную форму зубов и десен, обеспечивая тщательную чистку и позволяя добиться сияющей улыбки всего за 3 дня.
Наша адаптивная технология чистки делает зубную щетку по-настоящему индивидуальной. Благодаря мягким, гибким прорезиненным ребрам насадки Premium White подстраиваются под уникальную форму полости рта. Щетинки повторяют контуры зубов и десен, охватывая в 4 раза больше поверхности**, чем обычные чистящие насадки, что позволяет проводить тщательную чистку даже на труднодоступных участках. Кроме того, адаптивная технология обеспечивает аккуратное перемещение щетинок вдоль линии десен, предотвращает избыточное давление и предполагает увеличенную амплитуду движений щетинок для непревзойденного качества чистки и комфортных ощущений.
Premium White обеспечивает превосходные результаты чистки и осветления зубов. Благодаря гибкой форме насадка удаляет в 10 раз больше налета**** с зубов и вдоль линии десен. Тщательная чистка и видимый результат.
Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.
Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync™ вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare? Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.
Все чистящие насадки Philips Sonicare обеспечивают безопасный и бережный уход за зубами и деснами. Наши насадки тестируются, чтобы мы могли гарантировать исключительное качество и надежность при каждой чистке.
Насадка Premium White подходит к любой зубной щетке Philips Sonicare кроме PowerUp Battery и Essence. Сменная насадка для удобной замены и чистки.
Функция подключения BrushSync™ всегда обеспечивает непревзойденное качество чистки***. Чистящая насадка Philips Sonicare W3 Premium White синхронизируется с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™*** для выбора оптимального режима и интенсивности, гарантируя безупречное осветление. Вам потребуется просто начать чистку.
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Качество и эффективность
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