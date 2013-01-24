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Philips Sonicare FlexCare Platinum

Электрическая зубная щетка, для стоматологов

HX9142/32
Sonicare
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Sonicare
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    Philips Sonicare FlexCare Platinum Электрическая зубная щетка, для стоматологов

    HX9142/32
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Результат гарантирован вне зависимости от техники чистки

    В основе нашей адаптивной технологии лежат два компонента — инновационная чистящая насадка AdaptiveClean и удобный датчик давления на зубы. Эти функции помогут вашим пациентам эффективно чистить зубы, не оказывая на них излишнего давления. Узнать обо всех преимуществах

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    Philips Sonicare FlexCare Platinum Электрическая зубная щетка, для стоматологов

    Результат гарантирован вне зависимости от техники чистки

    В основе нашей адаптивной технологии лежат два компонента — инновационная чистящая насадка AdaptiveClean и удобный датчик давления на зубы. Эти функции помогут вашим пациентам эффективно чистить зубы, не оказывая на них излишнего давления. Узнать обо всех преимуществах

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      Результат гарантирован вне зависимости от техники чистки

      Наша первая зубная щетка с адаптивной технологией

      • 3 режима, 3 уровня интенсивности
      • 2 чистящие насадки
      • С датчиком давления
      • Ультрафиолетовый дезинфектор
      Чистящая насадка AdaptiveClean

      Чистящая насадка AdaptiveClean

      Мягкие и гибкие прорезиненные ребра позволяют щетинкам подстраиваться под уникальную форму зубов и десен пациентов, обеспечивая до 4 раз больший охват поверхности зубов*. Гибкая чистящая насадка обеспечивает аккуратное перемещение щетинок вдоль линии десен и предотвращает избыточное давление. Увеличенная амплитуда движений щетинок обеспечивает превосходное качество чистки вдоль линии десен и в труднодоступных местах*. Доказано: удаляет в 10 раз больше налета в труднодоступных местах по сравнению с обычной ручной зубной щеткой*.

      Чистящая насадка InterCare

      Чистящая насадка InterCare

      Удлиненные плотные щетинки глубоко проникают между зубами, позволяя эффективнее удалять зубной налет* в межзубных промежутках. Идеально подходит для пациентов, страдающих от кровоточивости или воспаления десен.

      Удобный датчик давления

      Удобный датчик давления

      При слишком сильном нажатии на зубы щетка слегка вибрирует, предупреждая пациентов, что они слишком сильно надавливают на зубы во время чистки, тем самым помогая выработать правильную технику чистки зубов. Исследования в США показали, что 7 из 10 пациентов, которые ранее сильно надавливали на зубы во время чистки, значительно снизили давление благодаря датчику давления.

      Новый режим Deep Clean (Глубокая чистка): эффективная чистка труднодоступных участков без лишних усилий

      Новый режим Deep Clean (Глубокая чистка): эффективная чистка труднодоступных участков без лишних усилий

      Новый режим Deep Clean (Глубокая чистка) обеспечивает превосходную чистку даже труднодоступных участков. Благодаря уникальным движениям насадки и увеличенному до трех минут времени чистки этот режим — отличный выбор, если вы хотите уделить особое внимание труднодоступным местам.

      Возможность выбора индивидуального режима чистки

      Возможность выбора индивидуального режима чистки

      Три настройки интенсивности и три режима чистки обеспечивают максимальный комфорт и эффективность: возможность индивидуальной настройки обеспечивает лучший результат. Трехминутный режим Deep Clean (Глубокая чистка) обеспечивает превосходное очищение даже труднодоступных участков. Это идеальный режим для пациентов, которым требуется уделять особое внимание проблемным местам.

      Ультрафиолетовый дезинфектор

      Ультрафиолетовый дезинфектор

      Уничтожает до 99 % бактерий и вирусов*. В комплектации некоторых профессиональных моделей, распространяемых в стоматологических клиниках.

      SmartTimer

      SmartTimer

      Таймер на две минуты помогает соблюдать рекомендуемое стоматологами время чистки.

      Quadpacer

      Quadpacer

      Таймер с 30-секундным интервалом обеспечивает тщательную чистку всех участков полости рта.

      Запатентованная технология чистки Sonicare

      Запатентованная технология чистки Sonicare

      Динамический поток жидкости проникает в межзубные промежутки и вдоль линии десен, обеспечивая эффективное и бережное очищение.

      Технические характеристики

      • Режимы

        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки
        Белый
        Удаление поверхностных потемнений эмали
        Deep Clean (Глубокая чистка)
        Для эффективной тщательной чистки
        3 уровня интенсивности
        • Высокий
        • Низкий
        • Средний

      • В комплекте

        Щетки
        1 FlexCare Platinum
        Насадки
        • AdaptiveClean — 1 шт.
        • 1 насадка InterCare стандартного размера
        зарядное устройство
        1
        Дорожный футляр
        1
        Ультрафиолетовый дезинфектор
        1

      • Дизайн и отделка

        цвет
        Серебристый серый

      • Качество чистки

        Скорость движения чистящих щетинок
        До 62 000 чистящих движений в минуту
        Высокое качество
        Удаляет до 10 раз больше налета*
        Польза для здоровья
        Улучшает состояние десен всего за две недели
        Эффект осветления
        Помогает удалять налет естественным образом
        Таймер
        SmarTimer и Quadpacer
        Датчик давления
        Щетка вибрирует, предупреждая пользователя

      • Удобство использования

        Система чистящих насадок
        Удобные съемные насадки
        Время работы
        До 3 недель***
        Индикатор батареи
        Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
        Ручка
        Изящный эргономичный дизайн
        Дисплей
        Дисплей с подсветкой

      • Технические характеристики

        Элемент питания
        Перезарядка
        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        До 3 недель**
        Тип элемента питания
        Литий-ионный

      • Питание

        напряжение
        110—220 В

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

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          • По сравнению с чистящей насадкой DiamondClean
          • По сравнению с обычной ручной зубной щеткой
          • Неопубликованные данные
          • После однократного использования каждой зубной щетки по сравнению с Oral-B 3000/6000 CrossAction
          • ** при использовании дважды в день в течение двух минут

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