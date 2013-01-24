Наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода за полостью рта
DiamondClean Smart — наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода. Четыре эффективные чистящие насадки позволяют позаботиться обо всех аспектах здоровья полости рта, а благодаря технологии Smart Sensor щетка может давать инструктаж и индивидуальные рекомендации. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода за полостью рта
DiamondClean Smart — наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода. Четыре эффективные чистящие насадки позволяют позаботиться обо всех аспектах здоровья полости рта, а благодаря технологии Smart Sensor щетка может давать инструктаж и индивидуальные рекомендации. Узнать обо всех преимуществах
Наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода за полостью рта
DiamondClean Smart — наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода. Четыре эффективные чистящие насадки позволяют позаботиться обо всех аспектах здоровья полости рта, а благодаря технологии Smart Sensor щетка может давать инструктаж и индивидуальные рекомендации. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода за полостью рта
DiamondClean Smart — наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода. Четыре эффективные чистящие насадки позволяют позаботиться обо всех аспектах здоровья полости рта, а благодаря технологии Smart Sensor щетка может давать инструктаж и индивидуальные рекомендации. Узнать обо всех преимуществах
Воспользуйтесь насадкой C3 Premium Plaque Control и оцените по-настоящему тщательную чистку. Мягкие и гибкие ребра позволяют щетинкам подстраиваться под форму каждого зуба, обеспечивая охват в 4 раза более широкой поверхности*** и удаляя до 10 раз больше налета в труднодоступных местах*.
Воспользуйтесь чистящей насадкой G3 Premium Gum Care для улучшения состояния десен. Благодаря небольшому размеру и щетинкам, предназначенным специально для линии десен, она обеспечивает бережную и эффективную чистку вдоль линии десен, где обычно зарождаются заболевания пародонта. Клинически доказано, что ее использование может на 100 % снизить риск воспаления десен* и улучшить их состояние в 7 раз всего за две недели*.
Воспользуйтесь чистящей насадкой W3 Premium White, чтобы удалить поверхностные потемнения эмали и сделать улыбку еще белоснежнее. Клинически доказано, что благодаря области в центре, состоящей из густых щетинок, насадка может удалить на 100 % больше потемнений всего за три дня**.
Приложение Philips Sonicare предлагает советы по достижению идеальной чистки и помогает тщательнее ухаживать за полостью рта.
Если вы пропустите какой-либо участок, функция TouchUp укажет на него в приложении. Таким образом, вы очистите все поверхности зубов и будете уверены в результатах чистки.
Ваш стоматолог выявил проблемные места? Мы выделим их на 3D-карте полости рта в приложении и напомним, что этим участкам необходимо уделить больше внимания.
DiamondClean Smart регистрирует слишком сильное давление на зубы, которое вы можете не замечать. При сильном нажатии кольцо светового индикатора на конце щетки начинает мигать. Это означает, что необходимо снизить давление, чтобы чистящая насадка эффективнее выполняла свою работу. 7 из 10 опрошенных сообщили, что эта функция помогла им улучшить качество чистки зубов.
Электрическая зубная щетка выполняет всю работу за вас. Мы встроили в ручку датчик чрезмерных движений, чтобы напоминать о необходимости совершать меньше чистящих движений. Так вы сможете улучшить технику чистки, обеспечивая более бережный и эффективный уход.
Вы не знаете, какой нужно выбрать режим и уровень интенсивности? Это больше не проблема. Микропроцессор, встроенный в чистящую насадку, передаст данные о типе насадки на щетку DiamondClean Smart. Например, если вы установите насадку для ухода за деснами, зубная щетка выберет оптимальный режим и уровень интенсивности для бережного и качественного ухода за деснами. Вам потребуется просто нажать на кнопку питания.
Со временем чистящие насадки приходят в негодность и теряют эффективность удаления налета. Благодаря технологии распознавания чистящей насадки вы всегда будете знать, когда необходимо заменить насадку. Зубная щетка будет отслеживать продолжительность и интенсивность использования каждой насадки, и вы получите уведомление, когда придет время замены. Кроме того, через приложение Philips Sonicare можно отслеживать срок службы чистящих насадок и даже заказывать новые — так что у вас всегда будет запас.
DiamondClean Smart обеспечивает полноценный уход за полостью рта. Вы можете выбрать один из 3 уровней интенсивности чистки и один из 4 режимов в соответствии с индивидуальными потребностями: Clean (Чистка) для отличной ежедневной чистки, White+ для удаления потемнений, Deep Clean+ для эффективной тщательной чистки, Gum Health (Здоровые десны) для бережной чистки вдоль линии десен.
Зарядка зубной щетки еще никогда не была такой простой. Просто поставьте щетку в стильный стакан для зарядки после чистки, зарядка начнется мгновенно. Этот стакан — не просто стильный аксессуар для вашей ванной, его можно использовать для полоскания полости рта. Одна зарядка обеспечивает две недели автономной работы. Благодаря дорожному чехлу вы можете гигиенично хранить зубную щетку в путешествии.
Режимы
В комплекте
Функция подключения BrushSync
Подключения
Совместимость
Дизайн и отделка
Качество чистки
Технология интеллектуального датчика
Удобство использования
Технические характеристики
Питание
Обслуживание